۱ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۳۸

/ حیات وحش در خدمت اکتشافات اقیانوسی /

استفاده از حیوانات دانشمند برای کشف ناشناخته های اقیانوسی

کشف نواحی ناشناخته و غیرقابل دسترس اقیانوس ها برای دانشمندان با استفاده از تجهیزات جدید ابداع شده متحول شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا حیوانات بزرگ ماهر در شنای دریایی همچون سیل ها را نشانه رفته اند تا با نصب حسگر و برچسب های پیشرفته اطلاعات بی سابقه ای از زندگی آنها، محیط دریایی و غذایی که می خورند به دست آورند.

به گفته دانشمندان، این دستیاران آزمایشگاهی دریایی(!) دارای قابلیتی هم چون حرکت در دورافتاده ترین نقاط دریایی به لطف برخورداری از انطباق پذیری قابل توجه با شرایط محیطی سرد هم چون مناطق منجمد هستند.

میل طبیعی این حیوانات برای شنا در اعماق اقیانوس ها بیش از هر نکته ای به کمک تحقیقات دانشمندان آمده است.

نتایج و جزئیات تحقیقات این دانشمندان اخیرا در نشست سالانه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا منتشر شده است.

بر اساس گزارش لایو ساینس، یکی از این دانشمندان گفت: هدف از این تکنیک کنارگذاشتن انسان و کشتی های تحقیقاتی در این فرآیند نیست، بلکه به این حیوانات دانشمند به عنوان مکمل تحقیقاتی نگریسته می شود.

