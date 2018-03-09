بیشترین آسیب های حوادث چهارشنبه سوری/ وضعیت تخت های سوختگی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های آماری در ارتباط با حوادث چهارشنبه سوری و نوع مصدومیت آسیب دیدگان، نشان می دهد که اغلب این افراد از ناحیه چشم و دست مصدوم شده اند. همچنین، قشر جوان نیز، بیشترین مصدومان این حوادث هستند. این در حالی است که مسئولان امر به خصوص وزارت بهداشت، همواره و به دفعات، نسبت به عواقب خطرناک آسیب های حوادث چهارشنبه سوری هشدار می دهند. اما، عده ای قلیل هستند که به این توصیه ها گوش نمی دهند و سال نو را بر خود و دیگران تلخ می کنند.
پیرحسین کولیوند سرپرست سازمان اورژانس کشور، با عنوان این مطلب که وقایع تلخی در چهارشنبههای آخر سال به وجود میآید و شادیها را تبدیل به دلخوری و غم میکند و این باعث نگرانی است، درباره آمارهای مصدومین چهارشنبه سوری سال ۹۵، گفت: سال گذشته نزدیک به ۲ هزار نفر مصدوم داشتیم که ۵ نفر فوت کردند و ۲۰ نفر نیز دچار معلولیت و تعدادی نیز دچار قطع عضو شدند.
وی افزود: بیشترین آمار مربوط به بازو و اندامهای فوقانی است و ۲۹ درصد چشمشان آسیب دید و ۱۷ درصد نیز سر و صورتشان آسیب دید و ۹ درصد نیز دچار آسیب در اندام تحتانی شدند.
کولیوند با عنوان این مطلب که آقایان ۴ برابر بیشتر از خانمها دچار آسیب میشوند و شایعترین آسیبها شامل پارگیها و بریدگیها است، ادامه داد: تقریبا ۹۱ درصد مصدومین در شهرها اتفاق میافتد و ۳۵ درصد آسیب دیدگان از دانش آموزان هستند. بیشترین مواد محترقه نیز ترقه است و طبق آمار ۵۶ درصد این مواد از دستفروشان تهیه میشود.
سرپرست سازمان اورژانس کشور افزود: ۲۳ درصد مصدومینی که به بیمارستانها مراجعه کردند یا توسط اورژانس منتقل شدند، بستری شده و تحت مراقبت قرار گرفتند.
کولیوند با تاکید بر اینکه بیشترین آسیب در همین چهارشنبه آخر سال اتفاق میافتد، اما معمولا از اول اسفند تا آخرین روز را جزو روزهای مخاطره آمیز حساب میکنیم، تصریح کرد: آمار امسال تاکنون کمتر از سال گذشته است، اما ۷۱ درصد مصدومین بین سنین ۶ تا ۱۸ سال هستند. حدود ۸۱ درصد از مواد محترقه مثل ترقه استفاده میکنند که ۱۹ درصد مصدوم و بستری شده اند و ۶۷ درصد نیز ترخیص شدند.
وی ادامه داد: تاکنون در کل کشور نسبت به سال گذشته تعداد مصدومین کاهش داشته و اگر مردم در این مسیر کمک کنند و اطلاعات جوانان و نوجوانان را بالاتر ببرند، این روند کاهش بیشتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
سرپرست سازمان اورژانس کشور، درباره اقدامات و پیشبینیهای اورژانس برای چهارشنبه سوری، گفت: اورژانس و آتش نشانی باید در شب چهارشنبه سوری امداد رسانی کنند، اما به طور مثال شهرداری کار بسیار خوبی در سالهای گذشته انجام داد و بهتر است سایر دستگاهها نیز برای ایجاد محیطهای ایمن در این شب کمک کنند. این کار موفق خواهد بود و اگر دوباره تکرار شود و مردم به محلهای ایمن برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری مراجعه کنند، تعداد مصدومین کاهش خواهد یافت. بهتر از هر کاری، ایجاد فرهنگ برای رسیدن به نشاط است و ما نیز معتقدیم جوانان و نوجوانان باید با نشاط باشند.
دکتر مصطفی ده مردهای رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تهران، درباره آمار مصدومین چهارشنبه سوری سال ۹۵ و سوختگیهایی که اتفاق افتا، گفت: سال گذشته ۹۸ مصدوم به بیمارستان شهید مطهری منتقل شدند.
وی با عنوان این مطلب که سالانه حدود ۲۵۰ هزار بیمار سوختگی در کشور داریم که ۲۵ هزار نفر در بیمارستانها بستری میشوند و ۲۵۰۰ نفر فوت میکنند، افزود: تفاوت سوختگیهای چهارشنبه آخر سال این است که با صدمات جانبی همراه هستند. صدماتی که روی صورت به جا میماند باعث تغییر رنگ ناحیه صورت میشود و به درمان به خوبی جواب نمیدهند. تا همین دیروز بیمارانی در کلینیک داشتیم که سوختگیهای ناشی از چهارشنبه سوری سال گذشته را هنوز روی صورت خود داشتند. باید توجه شود که سوختگی به شدت به درمان مقاوم است و مشکلات ناشی از آن بیمار را آزار میدهد.
رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، به آمادگی این بیمارستان از ۱۰ روز قبل از چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: در این ایام بیمارستان برای انجام عملهای جراحی اورژانسی آماده می شود، بطوریکه تعداد افراد و پرسنلی که در بیمارستان حاضر خواهند بود، دو برابر وضعیت عادی خواهد بود و چهارشنبه آخر سال، پرکار ترین ۲۴ ساعت بیمارستان خواهد بود.
وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که به ما مراجعه میکنند به صورت بیگناه دچار حادثه شدند و از مردم خواهش میکنیم از ترددهای غیرضروری در این شب خودداری کنند.
ده مرده ای با اشاره به اینکه ۱۰۰۰تخت سوختگی و ۱۵۰ تخت آی سی یو سوختگی داریم، گفت: در خوش بینانهترین حالت این میزان باید دو برابر شود.
سرپرست سازمان اورژانس کشور، افزود: کسانی که دچار بیماریهای قلبی هستند یا خانمهای باردار از رفت و آمد غیرضروری در شب چهارشنبه سوری خودداری کنند؛ زیرا بسیاری از عابرین دچار حادثه و فوتی میشوند. اگر کسی در این شب دچار آسیب شد، اگر به کارهای تخصصی فوریتهای پزشکی آشنا است، بر این اساس اقدام کند، اما بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرد. وقتی تماس گرفته میشود، همکاران در مرکز ۱۱۵ راهنمایی میکنند و بر همین اساس راهنماییهای کارشناسی ارائه میشود و بلافاصله آمبولانس نیز در محل حاضر خواهد شد. در این شب متخصصین در بیمارستانها مقیم هستند و از نظر ارائه خدمت اصلا جای نگرانی نخواهد بود.
رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، نیز گفت: در صورت بروز حادثه افراد باید در گام اول آرامش داشته باشند و بعد فرد مصدوم را از محیط دور کنند و با توجه به اینکه این صدمات ممکن است صدمات جانی به دنبال داشته باشد، فرد مصدوم باید به مرکز درمانی منتقل شود. بهتر است مصدوم به اولین مرکز درمانی که نزدیک است، منتقل شود و اگر همکاران ما صلاح بدانند، مصدوم را به مرکز تخصصی سوختگی انتقال خواهند داد.
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