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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

از سوی نشر روزنه؛

چهارمجموعه شعر تازه به بازار کتاب رسید

چهارمجموعه شعر تازه به بازار کتاب رسید

نشر روزنه با انتشار چهار کتاب، بخش شعر خود را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر روزنه با انتشار چهار عنوان اثر تازه در حوزه شعر معاصر، بخش تازه‌ای را به فعالیت‌های خود در بازار کتاب اضافه کرد.

فاضل ترکمن دبیر مجموعه ادبیات و هنر انتشارات روزنه با اعلام این خبر عنوان کرد: تابه‌حال چهار کتاب از این مجموعه منتشر شده که عبارتند از  «رگباد» سروده‌ سپیده نیک‌رو، «زیبایی‌ات به‌وقت محلی» سروده‌ مرتضی بخشایش، «غزل برای غزل» سروده‌ احمد ابومحبوب و «معجزه در ساعت ۵ عصر» سروده‌ سجاد روشنی.

وی همچنین گفت: هر چهار مجموعه شعر چاپ‌شده‌ فعلی در قالب سپید سروده شده‌اند، اما قرار نیست در مجموعه‌ شعرِ روزنه صرفاً شعر سپید چاپ کنیم. معیار ما شعر خوب است و از تمام قالب‌ها و جریان‌های مختلف شعر فارسی برای بررسی، کتاب می‌پذیریم.

ترکمن تصریح کرد: درواقع شعرِ روزنه قرار است صدای تمام جریان‌های مختلف را منعکس کند.

شایان ذکر است مجموعه‌های شعرِ روزنه در قطع پالتویی و با طراحی جلد سهیل حسینی منتشر شده است.

کد مطلب 4247535

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