بایدها و نبایدهای خورد و خوراک بهاری

دکتر سمانه سادات اکبری مقونی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در فصل بهار شیوع آلرژی فصلی را داریم که دلیل آن گرده‌افشانی‌ها و تغییر مزاج از سرد به گرم است. مزاج فصل بهار گرم و تَر است؛ ما در طول زمستان مزاجی سرد را داریم و با تغییر فصل مزاجمان نیز تغییر می‌کند و بدن ما حالتی سفت‌تر پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: رطوبت فصل بهار سبب جوش زدن و گاها به وجود آمدن دومل در بدن می شود به همین سبب می‌بایست رژیم غذایی‌مان را طوری انتخاب کنیم که با این شرایط سازگار باشد.

این متخصص طب سنتی اظهار کرد: هر چه به فصل گرما نزدیک می‌شویم باید از غذاهای چرب و سنگین فاصله بگیریم و غذاهای سبک مصرف کنیم. ورودی بدن را باید کم کنیم، در واقع می‌بایست در این فصل از پرخوری پرهیز کنیم. ممکن است در فصل های دیگر نیز پرخوری کنیم و مشکلی برایمان ایجاد نشود اما در این فصل پرخوری بسیار آسیب زننده است.

اکبری گفت: باید شرایط بدن را طوری فراهم کنیم که به سمت غذاهای آبکی میل پیدا کنیم. توصیه میکنم در فصل بهار سوپ‌ انواع جوانه را حتما مصرف کنید. غذاهای سبکی نظیر کوکوی یونجه را نیز می توان مصرف کرد. علی رغم اینکه گیاه یونجه تا حدودی طبیعت گرم دارد؛ اما به دلیل تازه بودن جوانه های آن در فصل بهار، خوردن آن بسیار مفید خواهد بود.

این متخصص طب سنتی گفت: در سفرهای نوروزی و بهاری حتما زنجفیل و آویشن را به همراه داشته باشند. در سفرهای بهار اعتدال غذایی بهم می‌خورد و مصرف زنجفیل می تواند از تهوع و مشکلات گوارشی جلوگیری کند.

اکبری توصیه کرد: در سفر از خوردن غذاهای گرم به شدت پرهیز کنید و همچنین مصرف آجیل و تنقلات خود را به حداقل برسانید.

وی در آخر یادآور شد: همه‌ افراد می‌بایست در این فصل خوردن پسته را به حداقل برسانند و در عوض می توانند بادام بیشتری مصرف کنند و حتی در سفر هم نیز به همراه داشته باشند.