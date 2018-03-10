رونمایی از ربات آتش نشان محققان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی موسی خانی رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران در نشست سیزدهمین مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران خاطرنشان کرد: این مسابقات از ۱۶ تا ۱۷ فروردین ماه ۹۷ در نمایشگاه بین المللی برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات در سه لیگ دانش آموزی، دانشجویی و بخش کاربردی برگزار می شود، گفت: لیگ دانش آموزی فوتبال یک به یک، دو به دو و پیشرفته، لیگ دانش آموزان امداد مقدماتی و فضای مشترک مختص به لیگ های دانش آموزی در این دوره از مسابقات هستند.

موسی خانی با اشاره به لیگ های بخش دانشجویی گفت: لیگ ربات های انسان نما، لیگ ربات های فوتبالیست سایز کوچک، لیگ ربات های سایز متوسط، لیگ ربات صنعتی، لیگ ربات استاندارد پلتفرم، لیگ ربات پرنده، لیگ ربات زیر دریایی، ربات خانگی، ربات های مین یاب و امدادگر واقعی در بخش دانشجویی هستند.

وی با اشاره به لیگ های بخش کاربردی گفت: ربات های خلاقیت دانش آموزی، ربات های آتش نشان با محوریت ساختمان پلاسکو، ربات های امداد و نجات با محوریت کشتی سانچی، ربات های جنگجو و ربات های تعقیب مسیر، لیگ های مربوط به بخش کاربردی هستند.

وی افزود: لیگ بخش کاربردی از جمله لیگ هایی است که برای اولین بار در مسابقات ربوکاپ مسابقات ایران با هدف ترغیب دانشجویان و دانش آموزان در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

موسی خانی با بیان اینکه در بخش کاربردی ماشین های هوشمند پیشرفته در معرض مسابقه قرار می گیرند، گفت: سال آینده این لیگ را در سطح نوجوانان توسعه می دهیم.

رونمایی از ربات آتش نشان ساخته شده توسط محققان دانشگاه آزاد

موسی خانی در ادامه با بیان اینکه بنا داریم در این دوره از مسابقات دستاورد محققان کشور در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی را برگزار کنیم، گفت: ربات آتش نشان که محققان کشور ساخته اند و با محوریت پلاسکو ساخته شده همزمان با سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۸ رونمایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای ترکیه، آلمان، چین، هلند، سنگاپور، پرتغال، آمریکا، فرانسه، انگلیس، هند، کره جنوبی و تیم های قدرتمند ایرانی در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

به گفته وی تعداد ۷۷۹ تیم ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۸ تیم خارجی بودند؛ در نهایت ۴۷۸ تیم پذیرفته شدند که قرار است در مسابقات به رقابت بپردازند.

به گفته رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران قرار است در بخش دانش آموزی کارگاهی برای یادگیری دانش رباتیک و هوش مصنوعی برگزار کنیم که ثبت نام در آن آزاد است.

روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه در دانشگاه آزاد واحد قزوین سمپوزیوم ربوکاپ و هوش مصنوعی برگزار می شود که آخرین دستاوردها در حوزه رباتیک ارائه خواهد شد.

میزبانی ایران در مسابقات رباتیک آسیا و اقیانوسیه

موسی خانی در ادامه خاطرنشان کرد: سال آینده با حمایت دانشگاه آزاد در کیش میزبان مسابقات رباتیک آسیا و اقیانوسیه خواهیم بود. این مسابقات در سال گذشته در تایلند برگزار شد که تیم های ایرانی در آن حائز رتبه شدند.

به گفته وی زمان برگزاری مسابقات رباتیک آسیا و اقیانوسیه آذرماه پیش بینی شده است.