ارتقای فرمانداری بناب به ویژه/تبدیل روستای قره چپق به شهر

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل جبارزاده استاندار اسبق آذربایجان شرقی در اردیبهشت ماه امسال در پاسخ به اظهارات و درخواست نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارتقای فرمانداری بناب به فرمانداری ویژه گفت:با توجه به گزارش فرماندار بناب از نظر بنده بناب از امروز به عنوان فرمانداری ویژه بوده و آقای فرج‌اللهی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان هستند ولی ارتقای بناب به فرمانداری ویژه باید توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اگر مجلس تصویب کند ما آماده ارتقای فرمانداری بناب به فرمانداری ویژه هستیم.

این پایان کار نبود و امروز نیز ضیاءالله اعزازی در جلسه شورای اداری شهرستان بناب که با حضور مجید خدابخش استاندار فعلی آذربایجان شرقی ترتیب یافته بود، با اعلام این مطلب افزود: یکی از مطالبات اصلی مردم بناب ارتقای فرمانداری بناب به فرمانداری ویژه است که مکاتباتی نیز در این خصوص با وزیر کشور صورت گرفته است و امیدواریم با پاسخ مثبت به این درخواست برای مردم بناب در سال ۹۷ یک هدیه بدهید.

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات روستای قره چپق افزود:با توجه به اینکه طبق آمایش جمعیتی این روستا دارای بیش از ۷ هزار نفر جمعیت است باید به شهر تبدیل شود و چاههای غیر مجاز این روستا که بیش از ۷۹۰ حلقه چاه بود که یکسان سازی شده باید تمهیدات خوبی برای حل مشکلات مردم این روستا و تبدیل به شهر شدنش توسط دولتمردان اندیشده شود.

گفتنی است امروز استاندار آذربایجان شرقی در یک برنامه کاری با حضور در شورای اداری با مسوولان شهر بناب دیدار و از نزدیک با مشکلات این شهرستان صنعتی استان آشنا شد.