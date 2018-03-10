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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۵۸

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی خواستار شد:

ارتقای فرمانداری بناب به ویژه/تبدیل روستای قره چپق به شهر

ارتقای فرمانداری بناب به ویژه/تبدیل روستای قره چپق به شهر

بناب-نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی خواستار ارتقای فرمانداری این شهرستان به فرمانداری ویژه شد.

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل جبارزاده استاندار اسبق آذربایجان شرقی در اردیبهشت ماه امسال در پاسخ به اظهارات و درخواست نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارتقای فرمانداری بناب به فرمانداری ویژه گفت:با توجه به گزارش فرماندار بناب از نظر بنده بناب از امروز به عنوان فرمانداری ویژه بوده و آقای فرج‌اللهی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان هستند ولی ارتقای بناب به فرمانداری ویژه باید توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اگر مجلس تصویب کند ما آماده ارتقای فرمانداری بناب به فرمانداری ویژه هستیم.

این پایان کار نبود و امروز نیز  ضیاءالله اعزازی در جلسه شورای اداری شهرستان بناب که با حضور مجید خدابخش استاندار فعلی آذربایجان شرقی ترتیب یافته بود، با اعلام این مطلب افزود: یکی از مطالبات اصلی مردم بناب ارتقای فرمانداری بناب به فرمانداری ویژه است که مکاتباتی نیز در این خصوص با وزیر کشور صورت گرفته است و امیدواریم با پاسخ مثبت به این درخواست برای مردم بناب در سال ۹۷ یک هدیه بدهید.

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات روستای قره چپق افزود:با توجه به اینکه طبق آمایش جمعیتی این روستا دارای بیش از  ۷ هزار نفر جمعیت است باید به شهر تبدیل شود و چاههای غیر مجاز این روستا که بیش از ۷۹۰ حلقه چاه بود که یکسان سازی شده باید تمهیدات خوبی برای حل مشکلات مردم این روستا و تبدیل به شهر شدنش توسط دولتمردان اندیشده شود.

گفتنی است امروز استاندار آذربایجان شرقی در یک برنامه کاری با حضور در شورای اداری با مسوولان شهر بناب دیدار و از نزدیک با مشکلات این شهرستان صنعتی استان آشنا شد. 

کد مطلب 4248381

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