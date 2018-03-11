اعتبارات فرهنگ و ارشاد گلستان ۷۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر فضیلت، شامگاه شنبه در اختتامیه جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان، اظهار کرد: در این دوره از جشنواره شاهد برگزاری ۴۰ اجرا موسیقی صحنهای و میدانی بودیم.
وی افزود: امسال شاهد کاهش ۷۵ درصدی اعتبارات در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بودیم اما این باعث نشد فعالیتها متوقف و یا کم شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: جشنواره موسیقی آوا فجر گلستان به دلیل ترافیک برنامههای فرهنگی در ایام دهه فجر برگزار نشد و در دهه سوم اسفندماه اجرا شد.
وی یادآور شد: امید است در جامعه فرهنگی و هنری با عبور از مشکلات فرارو و غنیمت شمردن حضور نسل جوان از سوی پیشکسوتان بتوانیم شکافهای ایجادشده را پرکنیم و فضای همدلی را در عرصه فرهنگ و هنر استان رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: توجه به هنرمندان بومی و بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای استان در قالب تجلیل از اهداف این جشنواره محسوب میشود.
همه ظرفیت ها برای توسعه موسیقی گلستان استفاده می شود
فضیلت درباره فعالیت ۶ ماهه انجمن موسیقی استان، اظهار کرد: قرار است با تشکیل شورای سیاستگذاری موسیقی استان در راستای توسعه و تعالی از همه ظرفیتها استفاده کنیم.
وی افزود: در جشنواره سال آینده از قالبهای قبلی و فعلی فاصله خواهیم گرفت و از دل اجراهای عمومی که در سطح استان برگزار خواهد شد جشنواره رقم میخورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: ساماندهی در حوزه آموزش موسیقی یکی دیگر از رویکردهای اداره کل در سال ۹۷ خواهد بود.
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