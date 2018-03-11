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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

سروش در صحن مجلس خبر داد:

لایحه دولت برای باقی ماندن حقوق وزرا پس از پایان مسئولیت

لایحه دولت برای باقی ماندن حقوق وزرا پس از پایان مسئولیت

نماینده مردم تهران از تهیه لایحه ای در دولت خبر داد که براساس آن حقوق وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران کل پس از دوران مسئولیت باقی می ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به مسئله عدالت اجتماعی و گلایه مردم از این موضوع گفت: اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند در دهه پیشرفت و عدالت برای پیشرفت کارنامه قابل قبولی داریم اما عدالت نه؛ ایشان مسئله را قابل عذرخواهی عنوان کردند.

وی افزود: یکی از نمونه های بی عدالتی و تبعیض، تبعیض میان کارمندان و غیرکارمندان است؛ به کارمندان انواع مرخصی، پاداش، عینی و مرخصی شیردهی اختصاص می یابد اما یک فرد غیرکارمند مانند یک روستایی یا یک دست فروش چه چیزی دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً به طور موثق شنیده ام که لایحه ای در حال ارسال به مجلس است تا حقوق وزرا و وکلا و مدیران کل پس از دوران مسئولیت نیز باقی بماند. یک بار این مسئله در مجلس هشتم لغو شد بنابراین طرح دوباره آن مغایر عدالت اجتماعی است.

سروش تأکید کرد: اگر دولت پیش نویس این لایحه را تهیه کرده است، تقاضا می کنیم که درآن تجدیدنظر کند.

کد مطلب 4248784

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    نظرات

    • رضا IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
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      جناب نماینده وضع لبنیات فروش ها و بازاری ها و کشاورزان و بنکداران هزاران برابر از وضع کارمندان بهتر است. هر وقت که اراده می کنند محصولات خود را چند برابر می فروشند و هیچ مرجعی جلودار آنان نیست
    • محمد IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
      0 0
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      این کار تبعات بدی دارد
    • تقی IT ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
      0 0
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      نسبت به اضافه کار نجومی بی عدالتی برخی دستگاه دولتی پیگیری نماید کارمندانی ماهانه بالای 5/000/000 تومان حقوق میگیرند و ماهانه بطور ثابت حداقل 1/500/000 هزار تومان خالص اضافه کار میگیرند در مازندران
    • تقی IT ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
      0 0
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      دستگاهی ماهانه یک میلیون پانصد هزار تومان به کارمندان خاص که بالای پنچ میلیون تومان حقوق میگیرند فقط اضافه کار می دهد بعد در خواست .کسری اعتبار می نماید در مازندران ؟؟؟

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