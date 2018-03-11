لایحه دولت برای باقی ماندن حقوق وزرا پس از پایان مسئولیت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به مسئله عدالت اجتماعی و گلایه مردم از این موضوع گفت: اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند در دهه پیشرفت و عدالت برای پیشرفت کارنامه قابل قبولی داریم اما عدالت نه؛ ایشان مسئله را قابل عذرخواهی عنوان کردند.

وی افزود: یکی از نمونه های بی عدالتی و تبعیض، تبعیض میان کارمندان و غیرکارمندان است؛ به کارمندان انواع مرخصی، پاداش، عینی و مرخصی شیردهی اختصاص می یابد اما یک فرد غیرکارمند مانند یک روستایی یا یک دست فروش چه چیزی دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً به طور موثق شنیده ام که لایحه ای در حال ارسال به مجلس است تا حقوق وزرا و وکلا و مدیران کل پس از دوران مسئولیت نیز باقی بماند. یک بار این مسئله در مجلس هشتم لغو شد بنابراین طرح دوباره آن مغایر عدالت اجتماعی است.

سروش تأکید کرد: اگر دولت پیش نویس این لایحه را تهیه کرده است، تقاضا می کنیم که درآن تجدیدنظر کند.