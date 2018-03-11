ایجاد هزار شغل با یک هزارم بودجه دولت/آستان قدس «مالیات» می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» از شبکه اول سیما با موضوع تشریح عملکرد دوساله آستان قدس رضوی، اظهار داشت: کاراصلی آستان قدس رضوی در معاونت امداد مستضعفان، توانمندسازی محرومان است که با ایجاد اشتغال میتوان آنها را خودکفا کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حوزه اشتغالزایی در آستان قدس رضوی افزود: بودجه آستان قدس کمتر از یکهزارم بودجه دولت است اما با همین بودجه فقط در بخش معاونت امداد مستضعفین تا بهمنماه ۸۰۰ شغل ایجادشده و تا پایان سال ۱۰۰۰ شغل ایجاد میشود.
رئیسی با اشاره به اینکه اداره امور درآستان قدس رضوی در دست مردم است، گفت: با همین مبالغ اندک و باهمت مردم بازهم میتوان زمینههای اشتغال را فراهم کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در رابطه با فضای مجازی و اشتغال در فضای مجازی که ظرفیت اشتغالزایی بسیار خوبی دارد، گامهایی برداشتهایم.
وی تأکید کرد: با لایروبی قناتها، حمایت از پرورش دام سبک و صنایع روستایی میتوان تعداد زیادی شغل ایجاد کرد؛ این آغاز راه است و ما این کار را با کمک دیگر نهادها به میزان توان دنبال میکنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای آستان قدس رضوی در مناطق زلزلهزده، گفت:از ابتدای زلزله کرمانشاه تاکنون قرارگاه امام رضاییها و بنیاد کرامت رضوی در کرمانشاه مستقر و در حال خدمترسانی هستند و در کوهبنان نیز به یاری هموطنان زلزله زده رفتند.
رئیسی خاطرنشان کرد: بنیاد کرامت رضوی برای اقدامات سریع آستان قدس رضوی درجهت امدادرسانی به مناطق نیازمند کمک است.
وی بابیان اینکه درحوزه ساخت مسکن سال گذشته ۴۰ واحدمسکونی تحویل خانواده مدافعان حرم شد، گفت: ساخت مجموعه ۶۰۰ واحدی مسکن جوانان برای جوانان نیازمند و مجموعه ۱۲۰ واحدی مسکن جوانان در بیرجند را آغاز کردیم و در دیگر استانهای کشور هم به دنبال گسترش این موضوع هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: درموضوع خدمت به محرومان و مستضعفان، خادم یاران رضوی در شهرها و استانهای خود در حوزههای اردوهای جهادی و فنی– مهندسی، زیارت(زیارت اولیها و زائران محروم)، فرهنگی، آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، بهداشت و درمان، اطعام و حمایت مالی از محرومان، مشاوره و روانشناختی و فعالیتهای ستادی مشغول به خدمت هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی از خادمان افتخاری تشکیلشده که در موضوع زیارت اولیها، خدمت به محرومان، شناسایی اولویتهای امدادرسانی و فرهنگ رضوی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ایجاد دفاتر نمایندگی استان رضوی در استانها بسترسازی و ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمت به مردم و زائران بهویژه محرومان و نیازمندان در قالب طرح «خادم یار» است، خاطرنشان کرد: دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در راستای امداد به محرومان تشکیلشده و از تشکیلات اداری برخوردار نیستند.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: در تمام استانهای کشور شورایی برای خدمترسانی به نیازمندان با ریاست نماینده ولیفقیه در استان و دبیری سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در آن استان تشکیلشده است.
رئیسی با اشاره به فعالیتهای اقتصادی آستان قدس رضوی، تصریح کرد: درباره ساماندهی اقتصادی شرکتهای آستان قدس ۴ نکته مدنظر است؛ شناخت وضع موجود، شناخت تنگناها و مشکلات، راهکارهای برونرفت از مشکلات و برنامه برای اداره رو به رشد آنها.
وی ادامه داد: سال گذشته تمام مجامع شرکتهای آستان قدس رضوی برگزار و تمام آنها حسابرسی شدند که بر اساس آن مشخص شد اکثر شرکتهای آستان قدس رضوی زیانده هستند و آستان قدس رضوی تنها ۵ یا ۶ شرکت سود ده داشت.
تولیت آستان قدس رضوی بابیان اینکه طی دو سال گذشته با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، تلاش ما ساماندهی اقتصادی شرکتها با تأکید بر عدم تعطیلی آنها و عدم ایجاد مشکلات کارگری بود، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال وعنایت حضرت رضا(ع) در این دوسال حتی یک شرکت تعطیل یا گرفتار بحران کارگری نشد.
وی همچنین افزود: تا پایان امسال میزان صادرت شرکتها آستان قدس رضوی به کشورهای همسایه ۲۵ درصد افزایش داشته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه شرکتهایی که موقوفه باشند امکان واگذاری ندارند، اما برخی شرکتها که بر اساس شرعی امکان واگذاری داشته باشند پیش از عرضه سهام در بورس باید به سوددهی رسیده باشند، گفت: آستان قدس رضوی به هر قیمتی در پی کسب منفعت و سود اقتصادی نیست، اقتصاد این آستان باید در جهت گرهگشایی از مشکلات مردم باشد.
وی تصریح کرد: ساماندهی اقتصادی آستان قدس رضوی در جهت گرهگشایی از مشکلات مردم است، بر این اساس از پروژههای مشهد مال و جهان مال خارج و عواید آن در جهت مشارکت در ساخت آزادراه مشهد- چناران صرف شده، در حوزه دارویی نیز به عرصه تولید داروهایی باقیمت پایین برای بیماریهای خاص وارد شدیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آستان قدس رضوی بنا دارد ۸ درمانگاه در مشهد برای ارائه خدمات درمانی به زائران و مجاوران احداث کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آستان قدس رضوی به دنبال کسب درآمد به هر قیمتی نیست، هزینههای اجتماعی برای ما مطرح است؛ امروز نیاز مردم مشهد فروشگاه و پاساژ است یا افزایش تعداد تختهای بیمارستانی؟
وی خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی در پروژه جاده چناران- مشهد سرمایهگذاری کرده و اگرچه نسبت به پروژههای واحدهای تجاری سود اقتصادی کمتری را میبرد اما اقدامی در جهت آسایش و امنیت جانی زائران انجام داده است.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود یک موسسه مالی وابسته به آستان در گذشته، افزود: ما تلاش داریم بانک قرضالحسنه را بدون بهره و بدون نگاه به کار تجاری راهاندازی کنیم تا منافع آن در نهایت به مردم و کشور برسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نظارت و حسابرسی در آستان قدس رضوی تصریح کرد: درگذشته آستان قدس رضوی تنها حسابرسی داخلی داشت، اما از زمان حضور بنده علاوه بر حسابرسی داخلی، حسابرسی خارج از آستان قدس را نیز در آن فعال کردهایم، از مؤسسه حسابرسی مفید راهبر که بررسی تمام دستگاهها و مؤسسات تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری را بر عهده دارد، درخواست شده که از آستان قدس رضوی نیز حسابرسی داشته باشند.
رئیسی درباره پرداخت مالیات آستان قدس رضوی گفت: تا ۲ سال پیش به فرمان حضرت امام خمینی(ره) آستان قدس مالیاتی پرداخت نمیکرد اما بنا به نامهای که بنده در ابتدای تصدی خدمتگزاری آستان به محضر مقام معظم رهبری ارسال کردم بر اساس امر مبارک «معظم له» امروز آستان قدس رضوی مالیات بر ارزشافزوده، مالیاتهای تکلیفی و مالیاتهای جمعی- خرجی را با محاسبه وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت میکند.
وی در عین حال تاکید کرد: آستان قدس رضوی چندین برابر مالیات خود را صرف مواردی ازجمله امدادرسانی به مستضعفان، مدرسهسازی، خدمترسانی در حوزه درمان، آموزش میکند که قانوناً از وظایف دولت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: طی ۲ سال گذشته بالاترین میزان بازرسی و حسابرسی درون و بیرون سازمانی از آستان قدس رضوی انجامشده است، این حسابرسیها را مفید میدانیم چراکه سلامت و شفافیت کار را تضمین میکند.
وی ادامه داد: تمام عملکرد اقتصادی آستان قدس در سال ۹۵ مورد بررسی دقیق قرارگرفته؛ درآمد تمام موقوفات و محل صرف درآمد آنها دقیق بررسی و تعیینشده و قابلعرضه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه طی ۲ سال اخیر تهمتهای ناروا و ناحق بسیاری به آستان قدس رضوی زده شد، گفت: برخی آقایان تا ۱۱ اتهام ناروا و بیاساس زدهاند که یکی از آن موارد موضوع مالیات است.
رئیسی خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی نه تنها رقیب بخش خصوصی و تولید کشور نیست بلکه حامی آن است، تاکنون نمایشگاههای متعددی را باهدف معرفی تولیدات داخلی به زائران با حضور تولیدکنندگان کشور از مناطق محروم در آستان قدس رضوی برگزار کردهایم.
وی با بیان اینکه تا امروز بیش از ۶۰۰ هزار نفر زائر اولی به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف شدهاند، گفت: امیدواریم روزی فرابرسد که کسی در ایران اسلامی نباشد که به سبب مشکلات مالی نتواند به زیارت حرم مطهر بیاید.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: برای زائران پاکستانی که مخلصترین زائران هستند، شرایط و امکانات رفاهی در مرز میر جاوه فراهمشده است.
وی تأکید کرد: باید زمینهای فراهم کنیم که ضمن توجه به رفاه زائران آستان مقدس رضوی، آنان بتوانند زیارتی درخور و شایسته انجام دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه فاز اول زائرشهر رضوی در روز میلاد حضرت رضا(ع) افتتاح شد که مورد استفاده زیارت اولیها قرارگرفته است، گفت: زائرشهر رضوی ظرفیت پذیرش ۲۰ هزار نفر و زائرسرای رضوی که در آینده افتتاح میشود ظرفیت اسکان ۸ هزار نفر را دارد.
وی همچنین گفت: تاپایان سال ۹۷ فاز دوم زائر شهر رضوی به بهرهبرداری میرسد.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: تاکنون بیش از یک میلیون نفر از خدمات درمانی آستان قدس بهرهمند شدهاند و امروز با امکانات موجود و پیشرفتهای صورت گرفته، مشهد میتواند به قطب سلامت منطقه تبدیل شود.
وی گفت: توزیع غذای متبرک حضرت حدود ۵ برابر بیشتر شده است و امروز تا ۳۰ هزار پرس روزانه غذای متبرک توزیع میشود که این موضوع باعث افزایش نذورات شده است.
رئیسی خاطرنشان کرد: در سالجاری ۲۵ درصد نذورات افزایشیافته است و بخشی از پروژه زائر شهر و اطعام زائران با مشارکت مردم صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه امام رضا(ع)،دانشگاه علوم اسلامی رضوی و بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، مراکز علمی این آستان مقدس هستند و با برنامهریزی دقیق میتوان مشهد مقدس به مرجعیت علمی تبدیل کرد، گفت: ازتمام نخبگان وکارشناسان برای ارائه پیشنهادها و نظرات خود در رابطه با آستان قدس رضوی دعوت کردهایم و بنا داریم تمامی اقدامات را به صورت کارشناسی شده و علمی در بارگاه مطهر رضوی پیش ببریم، به همین منظور بانک ایدهتشکیلشده که روزبهروز در حال غنیتر شدن است.
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