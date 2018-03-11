منابع آبهای زیرزمینی مازندران افت یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم یخکشی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به آمار ۱۰ ساله منابع آب، از کاهش میزان بارش، تغییر کیفیت آب، کاهش ۲۰ درصدی آب‌گیری رودخانه‌ها، افزایش رسوبات و کاهش ۴۰ درصدی آب‌دهی چشمه‌ها خبر داد و افزود: در۲۰ سال اخیر منابع آب زیرزمینی به‌طور میانگین حدود یک متر و در برخی جاها بیش از یک متر مکعب افت پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، با بیان اینکه امسال از نظر منابع آبی، سال خاصی بود، گفت: در مجموع روند نزولی در میزان منابع آب داریم که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است و مدیریت باید به گونه‌ای باشد که شرایط را برای اقتصاد استان سازگار کنیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری در شش ماه اول سال آبی استان، حدود ۷ درصد کاهش بارندگی داشته‌ایم، افزود: در غرب استان شاهد کاهش ۱۶ درصدی بارندگی بوده‌ایم.

یخکشی با اعلام اینکه در طی ۵۰ سال اخیر، تنها یک سال میزان بارش از امسال کمتر بوده است، خاطرنشان کرد: میزان بارش باران در ۴۸ سال بهتر از امسال بوده است و امسال شرایط خوبی از نظر بارش نداشته‌ایم.

وی از کاهش ذخیره برف، کاهش میزان ذخیره آب زیرزمینی و روند کاهشی آب‌دهی همه رودخانه‌های استان در سال جاری خبر داد و افزود: از نظر موقعیت آب‌دهی، در ۳۶ سال اخیر تنها یک سال مقدار آب از سال جاری کمتر بوده اما در سال‌های دیگر بیشتر بوده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه آب‌گیری سدها در حال حاضر ۵۰ درصد و آب‌پری آب‌بندان‌ها حدود ۷۸درصد است، یادآور شد: از نظر موقعیت تاریخی، امسال بدترین سال در طول دوره بهره‌برداری سد شهید رجایی بوده است و تنها ۳۰ درصد آب‌بری داشته‌ایم.

وی با اعلام اینکه دو میلیارد متر مکعب آب مصرفی استان از منابع آب سطحی است، افزود: از این میزان ۱.۲ میلیارد از آب جاری رودخانه‌ها در فصل بهار و تابستان بوده و کاهش اّب سطحی آسیب جدی به بخش کشاورزی خواهد رساند.

یخکشی با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف، گفت: در سناریو ادامه روند موجود، شاهد کاهش ۶۰۰ میلیون متر مکعب حجم آب در فصل زراعی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اکثر چاه‌ها قبل از سال ۸۵ بوده است بر پروانه‌دار کره چاه‌ها تأکید کرد و افزود: سوخت به مصارف دارای پروانه داده می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه همه مناطق استان متاثر از این خشکسالی و کم آبی است، آن را یک مسئله واحد دانست و بر کمک همه دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد.