مخالفت وزارت علوم با سیاسی کاری و رفتار جناحی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رعایت قوانین کشور، آیین نامه‌های مرتبط با تشکل های اسلامی دانشجویی و اساسنامه آنها و نیز احترام به نظرات دیگران را رمز موفقیت در فعالیت های دانشجویی توصیف کرد.

وی در ادامه سلسله نشست های خود با تشکل های صنفی و دانشجویی، با نمایندگان چهار تشکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان، جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت دیدار و از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، تضارب اندیشه ها، پویایی و نشاط محیط دانشجویی حمایت کرد و این فعالیت ها را «عاملی اثربخش در ارتقای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها و رشد علمی کشور» دانست.

وزیر علوم ادامه داد: معاونت فرهنگی وزارت علوم در راستای تقویت فعالیت های تشکل های دانشجویی بر روند اجرایی شدن آیین نامه ها و ضوابط قانونی نظارت می کند و دانشجویان نیز می توانند مشکلات خود را با این معاونت در میان بگذارند.

غلامی با تاکید بر لزوم تداوم فعالیت های سازنده سیاسی و اجتماعی دانشجویان و تشکل های مختلف دانشجویی در چارچوب قانون اظهار داشت: وزارت علوم با سیاسی کاری و رفتار جناحی مخالف است؛ چرا که سیاست زدگی را در شان دانشگاه نمی داند.

وی افزود: هم اکنون فضایی منطقی و به دور از هیجانات کاذب در فضایی دانشجویی حاکم است و تشکل های دانشجویی با تفکرات مختلف و به مناسبت های گوناگون برای رشد فکری و فرهنگی قاطبه دانشجویان تلاش می کنند.

وزیر علوم در خصوص برخی مشکلات مالی مربوط به تشکل های دانشجویی اظهار داشت: با تخصیص کامل بودجه وزارت علوم در روزهای پایانی اسفندماه از طرف سازمان و برنامه بودجه و خزانه داری کل، مطالبات اتحادیه های دانشجویی نیز پرداخت می شود.