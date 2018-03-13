ارائه بیش از ۱۰ هزار مشاوره رایگان توسط کانون وکلای استان قزوین

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تحقق حقوق شهروندی و دسترسی اسان همه مردم حتی نیازمندان به وکیل از سوی کانون وکلا برای کسانی که توان مالی ندارند خدمات حقوقی را ارائه می کنیم.

وی افزود: در خصوص پرونده های کیفری هم متهمینی که توانایی بهره مندی از وکیل مدافع را ندارد، با تشخیص محاکم قضایی و برنامه ریزی کانون وکلای دادگستری سالانه، بیش از ۵۰۰ وکالت تسخیری به وکلا اعطا می شود.

رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: کانون وکلای قزوین ۷۷۲ وکیل پایه یک دادگستری و ۱۰۸ نفر هم کارآموز وکالت دارد و تلاش می کند در خدوت شهروندان و کسانی باشد که مشکلات حقوقی دارند.

حسینی بیان کرد: در سال جاری با ارجاع ۵۲۰ پرونده تسخیری به کانون وکلا تعداد ۴۰ پرونده معاضدتی نیز مختومه شده است.

وی یادآور شد: در خصوص پرونده های حقوقی که خواهان توانایی بهره مندی از وکیل مدافع را ندارد، هم کانون وکلا با ارائه وکیل معاضدتی اقدام به دفاع از اینگونه افراد در محاکم قضایی می کند، که بطور میانگین در سال حدود ۱۰۰ وکالت معاضدتی به وکلای دادگستری محول می شود.

رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین اضافه کرد: تعداد ارجاع پرونده های تسخیری در این مدت ۵۲۰ فقره بوده است.

حسینی یادآورشد: از تاریخ اول مردادماه سال ۹۵ تا ۲۹ مرداد ماه امسال تعداد ۲۶۷ مورد ارجاع تسخیری مربوط به افراد زیر هجده سال داشته است.

رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهارداشت: تعداد ارجاع تسخیری مربوط به شعبه ۱ و ۲ دادگاه انقلاب قزوین ۸۲ مورد است.