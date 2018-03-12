به گزارش خبرنگار مهر، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران در نشست اعضای جامعه هتلداران با رئیس کمیسیون امنیت مجلس و مسئولان اداره اماکن که شب گذشته یکشنبه ۲۰ اسفندماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، گفت: اکنون دو هزار هتل و هتل آپارتمان در سطح کشور داریم که تحت پوشش جامعه هستند در هر استان یک جامعه استانی داریم که در ۳۱ استان و دو منطقه آزاد کیش و قشم جوامع استانی را تشکیل داده‌اند و هر دو سال یک بار اعضای هیات مدیره تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی‌ اشاره مستقیم به رشد گردشگری شده و سران سه قوه به دنبال توسعه گردشگری ایران هستند اما در عمل شاهدیم که در راستای منافع ملی و توسعه گردشگری در بین دستگاه‌ها نگاه واحدی وجود ندارد و سلیقه‌ای عمل می‌شود. همچنین بیشتر سازمان‌ها منافع سازمانی را به منافع کلان کشور ترجیح می‌دهند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که گردشگری ارتباط مستقیم با آن دارد امنیت است. نیروهای امنیتی و انتظامی‌ فعال در این راستا هستند و ما اکنون شاهدیم ایران جزو امن‌ترین کشورهای جهان است و این باعث شده امنیت یکی از مزیت‌های کشورمان باشد. با وجود اینکه امنیت گردشگری یکی از ارکان اصلی توسعه این حوزه است، در بحث اقامت و در راس آن هتلداری کشور این روزها شاهدیم که گردشگری با بحران مواجه است. در سی سال گذشته هیچ زمانی مثل الان با مشکلات گوناگونی مواجه نبودیم این موضوع به عوامل مختلفی برمی‌گردد این موانع باعث شده هتل‌ها به سمت ورشکستگی پیش بروند؛ میانگین ضریب اشغال هتل‌ها درسه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است. سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ طبق آمار سازمان میراث فرهنگی در حوزه اقامت توریست‌های خارجی با ۵ درصد کاهش رو به رو بودیم.

حمزه زاده ادامه داد: تحمیل عوارض و مالیات‌های مختلف توسط شهرداری‌ها از جمله مشکلات دیگر ماست که به نظرم یک طرفه و ناعادلانه است. بیشتر هتل‌ها نیاز به بازسازی دارند اما منابع و وام‌های بانکی با سود ۳۰ درصد به آنها داده می‌شود. همچنین فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز به‌شدت در کشور فراگیر شده از جمله وزارت آموزش و پرورش که از دو سال گذشته فرهنگیان و غیرفرهنگیان را با هم پذیرش می‌کند و اکنون اقامت در کلاس‌های درس برای این وزارتخانه درآمدزایی دارد.

وی تصریح کرد: در زمان‌های گذشته وقتی تمام هتل‌ها پر بود از سرریز هتل‌های در ایام نوروز مردم به سمت مراکز اقامتی دیگر و اماکن استیجاری روی می‌آوردند اما اکنون استفاده از این اماکن استیجاری به حدی زیاد شده است که هتل‌های ما خالی است و در همه ایران و در طول سال این منازل استیجاری فعال شده اند و علاوه بر اینکه به صنعت هتلداری صدمه زده اند ارتباط مستقیمی‌ با مسائل امنیتی کشور دارند چون افراد مساله دار در این منازل سکونت می‌کنند.

حمزه‌زاده درباره ورود تجهیزات هتلداری به کشور نیز گفت: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات هتلداری در ایران تولید می‌شود ما در ۱۰ درصد آن مشکل داریم که گمرک می‌گوید این جزو کالاهای لوکس است و حداکثر تعرفه را برای آن تعریف می‌کند البته این تجهیزات برای هتل‌های ۵ ستاره لازم است.

وی با بیان اینکه اکنون ۸۵۰ هتل در کشور در حال احداث است، تصریح کرد: سال ۹۷ سال تعطیلی بسیاری از هتل‌هاست چون در تهران تعدادی از هتل‌ها به فروش گذاشته شده است، در مشهد ۸۰ هتل نیز در آستانه واگذاری است و ۵ هتل آن تعطیل شده است.