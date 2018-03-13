به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم که هجدهم اسفندماه با حضور مدیر عامل سواروسکی و بنیانگذاران درسا برگزار شد، «شاهین فاطمی» مدیرعامل چرم درسا با اشاره به اینکه لایسنس سواروسکی برای برند چرم درسا این امکان را فراهم می‌کند که درسا بتواند دانش خود را در جنبه‌های مختلف غنی‌تر کند، افزود: در سه سال گذشته طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که ما باید به سمت اقتصاد ملی و خودکفایی حرکت کنیم، چرم درسا نیز با اخذ لایسنس، سعی در خودکفایی در صنعت پوشاک و همچنین حضور میان برند های برتر دنیا در بازار بین الملل را دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: در صنعت پوشش و سبک لباس، درسا نخستین برندی است که توانسته است لایسنس یا دانش فنی یک برند اروپایی را از آن خود کند. همچنین چرم درسا اولین برندی است که لایسنس سواروسکی را در خاورمیانه برای صنعت چرم اخذ کرده است. قابل ذکر است که این لایسنس به معنای حق استفاده از برند سواروسکی در محصولات درسا خواهد بود.

بنیان گذار و مدیر عامل چرم درسا خاطرنشان کرد: در صنعت پوشش و سبک لباس، درسا نخستین برندی است که توانسته است لایسنس یا دانش فنی یک برند اروپایی را از آن خود کند. همچنین چرم درسا اولین برندی است که لایسنس سواروسکی را در خاورمیانه برای صنعت چرم اخذ کرده است. قابل ذکر است که این لایسنس به معنای حق استفاده از برند سواروسکی در محصولات درسا خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال حضور در بازار های بین‌المللی و معرفی محصولات ایرانی به سایر کشور ها هستیم، تصریح کرد: علاوه بر محصولات سواروسکی، چرم درسا توانسته است که دانش طراحی، دانش خط تولید و دانش ارتباطات جهانی را از برند سواروسکی اخذ کرده تا به عنوان یک محصول تمام ایرانی بتواند به بازارهای بین المللی ورود کند.

فاطمی با بیان اینکه صنعت پوشش ایران یک صنعت ۴۰ هزار میلیارد تومانی است، اضافه کرد: ما از این صنعت غافل شدیم و آنطور که باید و شاید به این صنعت گسترده نپرداختیم. در کشور ما مصرف کفش به طور حدودی در سال ۲۱۰ میلیون جفت است. ما بخش بزرگی از این صنعت را از طریق واردات کالای آماده از بین برده ایم. هیچ زمان نباید گفت که واردات نباید انجام شود. اما باید اقتصاد پایدار برای این صنعت ایجاد شود.

وی ادامه داد: برای ساخت اقتصاد پایدار در کشور، باید سهم ساخت داخل را در صنعت پوشش زنده کنیم. صرفا ارزآوری به صادرات نیست. اگر ما بتوانیم تولیدات داخل را به صورت صحیح به فروش داخلی برسانیم، یعنی توان ارزآوری را افزایش داده‌ایم. به ازای ورود هر کالای خارجی، به‌صورت ناخواسته هم فرهنگ دیگر کشورها را وارد ایران کردیم و هم ارز کشور را از دست می‌دهیم.

در همین خصوص «اندرو موجیکا» مدیرعامل سواروسکی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ما با برنامه های بلند مدت و دقیق به همراه چرم درسا وارد ایران شدیم، افزود: اقتصاد ایران یک اقتصاد پیش رو و در حال پیشرفت است. طراحی های خاص و آمیخته شدن چرم به همراه کریستال‌های سواروسکی می‌تواند تاثیر به سزایی در صنعت پوشش و سبک لباس ایران و حتی منطقه داشته باشد.

مدیر عامل سواروسکی با اشاره به اینکه ما خوشحالیم که به بازار آینده داری همچون ایران وارد شدیم، اضافه کرد: تیم طراحی درسا و سواروسکی همواره از ماه های گذشته در ارتباط بوده‌اند تا بتوانند بسیاری از محصولات مورد پسند ایرانی ها را همگام با صنعت پوشش بین‌المللی به مخاطبان ارائه دهد.

در بخش دیگری از این مراسم امیر کاظم نور محمدی بنیانگذار و رییس هیئت مدیره درسا با بیان اینکه برای آینده پژوهی اقتصاد ایران، باید به فرهنگ اقتصادی کشور بپردازیم، اظهار کرد: امیدوارم فرصتی که امروزه در صنعت و تولید بخش پوشاک کشور قرار گرفته، بتوانیم اقتصاد کشور را شکوفا کنیم . شرط شکوفایی اقتصاد ، توجه به نیاز های جامعه است.

وی در پاسخ به این پرسش که ورود چرم درسا به همراه سواروسکی را در بازار های بین الملل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تصریح کرد: گروه چرم درسا در نظر دارد که به عنوان یک برند مطرح وارد بازار بین‌الملل شود تا طراحی و محصولات ایران را به سایر کشورها نشان دهد.

همچنین در حاشیه این مراسم از کلکسیون‌هایی با طراحی برگرفته از نقوش پارسی و با استفاده از کریستال‌های برند سواروسکی با نام های خنت، ترمه، لاوین و تاروس رونمایی شد.

در پایان مراسم نیز علی لشگری عضو هیات مدیره و دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن خردمند ریاست اتحادیه سراجان تهران، دکتر احمد روستا استاد علم بازاریابی و عضو رسمی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دکتر شهریار شفیعی استاد برندسازی و ریاست هیات علمی آکادمی برند ایران، شاهین فاطمی و امیرکاظم نورمحمدی، بنیانگذاران برند درسا، علی حاج نورمحمدی، مدیرعامل خانه درسا و اندرو موجیکا مدیر عامل برند سواروسکی حضور داشتند که در سخنان امیدبخش خود، به اهمیت برندسازی و ایجاد زمینه‌های اشتغال آفرینی برای زنجیره ارزش چرم و کفش و همچنین بکارگیری متودهای بازاریابی برای افزایش سهم بازار اشاره کردند.