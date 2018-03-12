لزوم ساماندهی خانه های شبانه در کیش/ورود و خروج مسافر کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم جهانبخش ظهر دوشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های نوروزی پلیس و چهارشنبه آخر سال به آماده باش ۱۰۰ درصدی نیروهای پلیس برای ارائه خدمات شایسته به کیشوندان و گردشگران در نوروز ۹۷ اشاره کرد و بیان داشت: شعار نوروزی پلیس «آرامش بهاری با نظم و امنیت» است در ایام نوروز چهار ایستگاه پلیس برای تامین نظم و امنیت و ارائه خدمات در کیش در نظر گرفته شده است.

وی عملکرد پلیس در تمام حوزه های ماموریتی خود طی سال۹۶ مثبت ارزیابی کرد و افزود: کاهش سرقت، تقویت یگانه‌ های ویژه مبارزه با سوداگران مرگ، مبارزه با قاچاق کالا، تامین امنیت و آسایش مردم در تمام ابعاد اجتماعی، کاهش تصادفات و آموزش کارکنان پلیس جهت تعالی بیشتر و رسیدن به آرمانهای واقعی یک پلیس نمونه جزو وظایف اصلی پلیس است.

جهانبخش از کاهش ۳۳ درصدی انواع سرقت در سال ۹۶ و افزایش ۸۰ درصدی کشفیات انواع موادمخدر در جزیره کیش خبر داد و عنوان کرد: باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر در جزیره کیش شناسایی و منهدم شدند و ۱.۵ کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شد.

به گفته وی، طی سال جاری ۴۶ نفر سارق دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد. همچنین ۲۷ لنج حامل کالای قاچاق در نقطه مشترک آبهای مرزی ایران که اکثر متعلق به استانهای جنوبی کشور بوده توقیف شد که ارزش کالاهای توقیفی این شناورها بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان است.

وی ابرازداشت: در حوزه پلیس سایبری کیش جزو موفق ترین مراکز پلیس ایران شناخته شده است. باند کلاه برداری اینترنتی که اقدام به سرقت اطلاعات بانکی بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین افرادی که از تعداد ۶۵ نفر اقدام به کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون تومانی کرده بودند دستگیر شدند. ۹۰ پروند در پلیس فتا جزیره کیش تشکیل شد که بیش از ۹۰ درصد این پرونده ها به نتیجه رسید و مختومه اعلام شد.

جهانبخش در مورد کنترل افزایش جمعیت کیش و به نسبت آن افزایش بزه و ناهنجاریها بیان داشت: مسئولان جزیره کیش باید توجه ویژه ای به افزایش جمعیت جزیره کیش و شیوه ورود و خروج مسافر داشته باشند تا شاهد بزه کاری در جزیره نباشیم.

رئیس پلیس جزیره کیش بیان در مورد سامان دهی خانه های شبانه عنوان کرد: خانه های شبانه در جزیره کیش جزو معضلات بزرگ جزیره است. متاسفانه بعضا شاهد اجاره خانه های شبانه به باندهای قاچاق مواد مخدر و سارقان و حتی خانه های تیمی ضد اخلاقی هستیم که با جدیت پیگیر شناسایی و سامان دهی و ‌پلاک گذاری خانه های اجاره شبانه هستیم تا به صورت مشخص و شناسایی شده بتوانیم چنین مراکزی را کنترل کنیم.

وی در مورد استفاده مردم از نقاط پراکنده دریا جهت شنا اظهارداشت: شنا در مناطقی غیر از مناطق مشخص شده در جزیره کیش ممنوع است و نگرانی ما از غرق شدن و حوادثی از این دست موارد است. مطالعاتی جهت ایجاد ۲ پلاژ جدید در منطقه شمال شرق جزیره در دست بررسی است.

جهانبخش به عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با هنجارشکنان، تکدی گری، کارتن خواب ها، سرقت های خرد و کلان و فروش مواد مخدر اشاره کرد و افزود:بیش از ۱۵۰ نفر کولی طی سال جاری در جزیره کیش دستگیر شدند که تعدادی از این افراد حتی با ظاهر آراسته و از راههای مختلف دریای و هوای وارد کیش شده بودن و متاسفانه برخی در خانه های شبانه اسکان پیدا کرده بودند.

رئیس پلیس کیش در مورد نصب دوربین های کنترل شهری خاطرنشان کرد: نظرات مختلف منفی و مثبتی از نهادهای ذیصلاح در جهت استفاده و یا عدم استفاده پلیس از دوربین های کنترل شهری عنوان شده است و بررسی و تحلیل اثرات مثبت و یا بعضا سوء این اقدام را به بعد موکول کرده ایم.