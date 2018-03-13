کاهش تصادفات در جاده های استان زنجان طی ۱۰ سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد سفر در محل استانداری زنجان، افزود: در اجرای طرح نوروزی پلیسراه، دستگاههای اجرایی اورژانس، مدیریت بحران، هلالاحمر، سازمان حملونقل و پایانهها و راهداری همکاری داشته و تمهیدات لازم برای این ایام پیشبینیشده است.
وی از فعالیت ۷۰ اکیپ پلیسراه استان زنجان با بیش از ۲۰۰ نیرو در طرح نوروزی سال ۹۷ خبر داد و اظهار کرد: با آغاز طرحهای نوروزی همراه با اجرای مانور، قرارگاههای نوروزی در استان زنجان تشکیلشده و در محلها مستقر میشوند.
شیرمحمدی گفت: طرح نوروزی سال ۹۷ پلیسراه استان زنجان از ۲۴ اسفندماه شروع و تا ۱۵ فروردینماه سال آینده ادامه دارد.
رئیس پلیسراه استان زنجان به کاهش تصادفات در جادههای استان زنجان طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در همایش ملی پلیس که در تهران برگزار شد استان زنجان درزمینهٔ کاهش تصادفات بهعنوان استان برتر در کشور انتخاب شد.
شیرمحمدی تأکید کرد: طی ۱۰ سال گذشته تعداد خودروها بسیار کمتر از امروز بود و امروز با افزایش خودرو تعداد تصادفات بهشدت کاهشیافته است.
وی به اعتراضات مسافران بینراهی اشاره کرد و گفت: مسافران به نبود استراحتگاه مناسب در آزادراه های زنجان - قزوین و زنجان - تبریز اعتراض میکنند و به دلیل یکنواخت بودن جاده در این مسیرها رانندگان بیشتر دچار خوابآلودگی میشوند و باید در این محورها استراحتگاه ایجاد شود.
رئیس پلیسراه استان زنجان بر کنترل جدی محسوس و نامحسوس پلیسراه از ناوگانهای مسافربری تأکید کرد و گفت: پلیسراه تست سلامت رانندگان را در دستور کار دارد و با متخلفان برخورد میشود.
شیرمحمدی بابیان اینکه پلیسراه با رانندگانی که از قوانین تخلف کنند و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید میکند، تأکید کرد: همچنین پلیس با رانندگانی که خودرو خود را معاینه فنی نکرده باشند برخورد کرده و مانع مسافرت آنها میشود.
نظر شما