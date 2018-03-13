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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۷

رئیس پلیس راه استان زنجان خبر داد:

کاهش تصادفات در جاده های استان زنجان طی ۱۰ سال گذشته

کاهش تصادفات در جاده های استان زنجان طی ۱۰ سال گذشته

زنجان-رئیس پلیس‌راه استان زنجان به کاهش تصادفات در جاده های زنجان طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در همایش ملی پلیس که در تهران برگزار شد زنجان در این زمینه به‌عنوان استان برترمعرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی  شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد سفر در محل استانداری زنجان، افزود: در اجرای طرح نوروزی پلیس‌راه، دستگاه‌های اجرایی اورژانس، مدیریت بحران، هلال‌احمر، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها و راهداری همکاری داشته و تمهیدات لازم برای این ایام پیش‌بینی‌شده است.

وی از فعالیت ۷۰ اکیپ پلیس‌راه استان زنجان با بیش از ۲۰۰ نیرو در طرح نوروزی سال ۹۷  خبر داد و اظهار کرد: با آغاز طرح‌های نوروزی همراه با اجرای مانور، قرارگاه‌های نوروزی در استان زنجان تشکیل‌شده و در محل‌ها مستقر می‌شوند.

شیرمحمدی گفت: طرح نوروزی سال ۹۷ پلیس‌راه استان زنجان از ۲۴ اسفندماه شروع و تا ۱۵ فروردین‌ماه سال آینده ادامه دارد.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان به کاهش تصادفات در جاده‌های استان زنجان طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در همایش ملی پلیس که در تهران برگزار شد استان زنجان  درزمینهٔ کاهش تصادفات  به‌عنوان استان برتر در کشور انتخاب شد.

شیرمحمدی تأکید کرد: طی ۱۰ سال گذشته تعداد خودروها بسیار کمتر از امروز بود و امروز  با افزایش خودرو تعداد تصادفات به‌شدت کاهش‌یافته است.

وی  به اعتراضات مسافران بین‌راهی  اشاره کرد و گفت: مسافران به نبود استراحتگاه مناسب در آزادراه های زنجان - قزوین و زنجان - تبریز اعتراض می‌کنند  و به دلیل یکنواخت بودن جاده در این مسیرها رانندگان بیشتر دچار خواب‌آلودگی می‌شوند و باید در این محورها استراحتگاه ایجاد شود.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان بر کنترل جدی محسوس و نامحسوس پلیس‌راه از ناوگان‌های مسافربری تأکید کرد و گفت: پلیس‌راه تست سلامت رانندگان را در دستور کار دارد و با متخلفان برخورد می‌شود.

 شیرمحمدی بابیان اینکه پلیس‌راه با رانندگانی که از قوانین تخلف کنند و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید می‌کند، تأکید کرد: همچنین  پلیس با رانندگانی که خودرو خود را معاینه فنی نکرده باشند برخورد کرده و مانع مسافرت آنها می‌شود.

کد مطلب 4250384

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