اولویت های شورای شهر تهران در سال ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، افزود: رویکرد شورای شهر تهران در سال آینده توجه بیشتر به وظایف نظارتی و در اولویت قرار دادن حل معضلات اصلی شهر تهران است.

وی ادامه داد :در روزهای پایانی سال قرار داریم، ایامی که برای اکثر شهروندان این روزها ایامی باطراوت و مقدمه تعطیلات نوروزی است اما برای خدمتگزاران شهرداری و دیگر دستگاهها مانند نیروی انتظامی، اورژانس و همچنین مادران، پرکارترین روزهای سال می باشد که جادارد از طرف اعضای شورای شهرتهران به همین مناسبت به این عزیزان خداقوت گفته شود.

هاشمی اضافه کرد: ویژگی سال ۱۳۹۶ برای مدیریت شهری تهران، ثبت رکورد بی سابقه مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر تهران بود که هم نشان دهنده مطالبه جدی ایجاد تحول در مدیریت شهری و هم نشانگر میزان اهمیت مدیریت شهری در افکارعمومی بود که با آرایی حدود سه برابر دوره های گذشته، شورای پنجم را موظف به تحقق مطالبات خود کردند.

وی گفت: بار امانت مردم بر دوش ما، بارسنگینی است که تلاش کرده ایم، طی حدود ۶ ماه سپری شده از مسئولیت شورای پنجم آن را به سوی مقصد ببریم و قطعا توان و عملکرد ما در برابر انتظارات شهروندان و وظایفمان ، دچار قصور وتقصیر می باشد اما تلاش ما براین است که در سال جدید با استفاده از تمامی توان وظرفیت کارشناسی و اختیارات قانونی، تحول و بهبود در عملکرد مدیریت شهری را تسریع کنیم.

هاشمی تاکید کرد: رویکرد شورای شهر تهران در سال آینده توجه بیشتر به وظایف نظارتی شورا و در الویت قرار دادن حل معضلات اصلی شهر تهران از طریق اقدامات زیربنایی و شتاب در روند توسعه پایدار شهری است.

وی گفت: امروز در جامعه، یکی از مهمترین مطالبات عمومی، مبارزه با فساد وکاهش تخلفات، رانت و مفاسد اقتصادی است ودر این حوزه شورای پنجم حاکم کردن اصل شفافیت و کاهش انحصار، رانت و تبعیض در مدیریت شهری را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهد.

هاشمی ادامه داد: از شهروندان شریف تهرانی نیز انتظار داریم ، حمایت و اعتماد خود به شورای پنجم که با آرای خود در سال ۱۳۹۶، ماندگار کردند را با مطالبه گری و نقد سازنده مدیریت شهری در سال ۱۳۹۷ تداوم ببخشند چرا که بدون حمایت وهمراهی مردم، نمی توان گامی رو به جلو برداشت.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: سال ۱۳۹۶ برای شهروندان تهرانی توام با معضلات جدی در حوزه آلودگی هوا ، نگرانی دربرابر خطر زلزله و افزایش آسیب های اجتماعی بود که تلاش می کنیم این معضلات را اگر در سال پیش قابل رفع نیستند، کاهش دهیم. بدیهی است شهروندان با رفتار مسئولانه و ایفای نقش تعهدپذیر خود می توانند، بر شتاب این مسیر بیافزایند، از اصحاب رسانه نیز که مجرای ارتباطی شهروندان و نمایندگان مردم را فراهم کردند ، تقدیر کرده و موفقیت بیش از گذشته آنها را آرزو داریم.