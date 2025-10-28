حسینی:ارتقای کیفیت معنوی اعتکاف اولویت اصلی تبلیغات اسلامی هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی حسینی ظهر سه شنبه در جلسه شورای راهبری اعتکاف هرمزگان با بیان اینکه مهم‌ترین مسئولیت سازمان تبلیغات در سال گذشته ارتقای کیفیت فضای معنوی اعتکاف بود، اظهار کرد: کیفیت اعتکاف به طور مستقیم با عمق معنویت آن پیوند دارد، از این‌رو لازم بود مبلغین متناسب با فضا و نوع اعتکاف در استان آماده و آموزش ببینند.

وی افزود: در همین راستا، دوره‌های توانمندسازی ویژه روحانیون سراسر استان برگزار شد و اساتید برجسته کشوری در این زمینه حضور داشتند که به حمدالله دوره‌ای پربار و اثرگذار بود و موجب افزایش تأثیرگذاری مبلغین در ایام اعتکاف شد.

حضور مستمر روحانیون در مساجد؛ تجربه‌ای موفق

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به برنامه دوم این نهاد گفت: یکی از اهداف ما، جایگزینی حضور مستمر روحانی به جای حضور مقطعی در ایام اعتکاف بود. در مساجدی که روحانی یا تیمی از مبلغین سه شبانه‌روز در کنار معتکفان حضور داشتند، فضای انس با نوجوانان و برنامه‌های تبلیغی به شکل بسیار مطلوبی پیش رفت.

وی ادامه داد: سال گذشته در تمامی شهرستان‌های استان حداقل یک مسجد با این رویکرد فعالیت داشت و در بندرعباس نیز چند مسجد به‌صورت ویژه فضای «اعتکاف نوجوانی» را تجربه کردند.

دعوت از مبلغین شاخص و تمرکز بر نیروهای بومی

حجت‌الاسلام حسینی اظهار داشت: یکی دیگر از مأموریت‌های مهم سال گذشته، دعوت از مبلغین شاخص در حوزه کار با نوجوانان و سخنرانان برجسته کشوری بود. به همین منظور، حدود ۱۲ مبلغ شاخص از قم، مشهد و تهران به استان دعوت شدند که حضورشان در مساجد استان با استقبال چشمگیری روبه‌رو شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال بنا داریم علاوه بر توسعه کمی برنامه‌ها، به‌صورت ویژه بر تقویت و پرورش مبلغین بومی تمرکز کنیم تا وابستگی به نیروهای خارج از استان کاهش یابد.

تقدیر از همراهی مبلغان و همکاری دستگاه‌های فرهنگی

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مبلغین استان و همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی گفت: تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه تبلیغ دینی، زمینه‌ساز برگزاری باکیفیت‌تر مراسم اعتکاف در سال جاری خواهد بود.