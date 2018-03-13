حریم تپه هگمتانه معبر خودروها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه پس از تخریب خانههای محله کبابیان در همدان بخشی از محوطه باستانی به پارکینگ تبدیل و قسمتی از آن نیز آسفالت شد.
همزمان با این اتفاقها گفته میشود مالک خانه تاریخی جنانی در خیابان شهدا نیز قصد دارد آن را تخریب کند و بنایی که ۸۰ سال قدمت دارد و بزرگانی مانند آیتالله مدنی در آن اقامت داشتهاند نابود خواهد شد.
اما گذشته از همه این اتفاقات ۱۵ اسفندماه امسال رخدادی تعجب همگان را برانگیخت چراکه در اقدامی عجیب شهرداری همدان با آسفالت قسمتی از تپه تاریخی هگمتانه راه را برای عبور و مرور خودروها باز کرد تا کمر هگمتانه زیر بار تردد سنگین خم شود.
تپه هگمتانه این روزها شاید بهنوعی گفته شود حالوروز خوشی ندارد چراکه اجرای طرح شهری وضعیت نهچندان مناسبی برای آن فراهم کرده تا جایی که کارشناسان میراث فرهنگی ثبت جهانیِ هگمتانه را درخطر میبینند.
آبان ماه امسال بار دیگر آزادسازی حریم تپه باستانی هگمتانه به دغدغه جدی فرهنگ دوستان و اهالی میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه تبدیل شد چراکه در طرحریزی تبدیل شش رینگ تاریخی همدان با مرکزیت میدان امام (ره) به پیاده راه و ادامه آن تا نزدیکی محوطه تاریخی هگمتانه، به دلیل مستقر بودن آهنفروشان در خیابان اکباتان، مشکلاتی برای این افراد به وجود آورد و دسترسی به بازار آهنگران برای کسبه محدود شد و کسبه این بازار به دلیل نداشتن مسیر ماشینرو به استانداری و فرمانداری معترض شدند.
در این میان شهرداری همدان برای حل مشکلات یادشده، پیشنهاد داد یک مسیر موقت از داخل سایت تاریخی هگمتانه باز شود که با استقبال روبرو نشد و انتقادهای بسیاری به دنبال داشت اما درنهایت حرف خود را به کرسی نشاند و اسفندماه امسال همان مسیر خاکی به یکباره آسفالت شد تا هگمتانه از آرزوی دیرینه اش برای ثبت جهانی فرسنگ ها فاصله بگیرد.
این اقدام به قدری عجیب بود که جمعی از هنرمندان را به تکاپو انداخت تا نامه ای به وزیر کشور بنویسند.
در زیر این نامه اعتراضی، نامهای نگار اسکندرفر ناشر و فعال فرهنگی، پرویز اذکایی نویسنده و پژوهشگر، عبداله باکیده فیلمساز، مجید برزگر فیلمساز، بهرام بهرامیان فیلمساز، علیرضا بهرامی شاعر و روزنامهنگار، پرویز پرستویی بازیگر، محمد پرویزی فیلمساز، ناصر پلنگی نقاش، اکبر تمسکی نویسنده، هانیه توسلی بازیگر، بهرام توکلی فیلمساز، امین جعفری مدیر فیلمبرداری، محمدحسین حلیمی استاد هنرهای زیبا دانشگاه تهران، یلدا خاکباز فعال فرهنگی، احمدرضا درویش فیلمساز، امیرشهاب رضویان فیلمساز، قاسم زارع بازیگر، حسین زندی روزنامهنگار، جمال ساداتیان تهیهکننده، فرزاد سپهر مهندس معمار و روزنامهنگار، پرویز شکری چهرهپرداز، قباد شیوا گرافیست، عباس عربزاده عکاس، حسین عناصری مدیر هنری و طراح گرافیک، عبدالله کوثری مترجم، مهتاب کرامتی بازیگر، حسن گوهرپور شاعر و روزنامهنگار، جعفر محمد علیزاده بنیانگذار موزه تاریخ طبیعی همدان و منوچهر مشیری مستندساز به چشم میخورد.
متن نامه نیز بدین شرح است:
به نام خدا
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستید در اقدامی شتابزده و کارشناسینشده، بخشی از تپه باستانی هگمتانه، بدون موافقت و هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی و به دستور شورای تامین استان، توسط شهرداری همدان آسفالت و قسمتی از آن مبدل به پارکینگ شده است و همزمان عمارت قدیمی جنانی در خیابان شهدا نیز به دلیل کمکاری مدیران در حفاظت از این بنا در آستانه ویرانی است، در حالی که همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ٢٠١٨ معرفی شده، ما به عنوان دوستداران میراث فرهنگی این کهن شهر، از شما تقاضای رسیدگی، حذف خیابان فوقالذکر، حفاظت از عمارت جنانی و توبیخ مدیران ناکارآمدی را داریم که به وظایف اولیه خود در حفظ میراث فرهنگی این شهر آگاه نیستند و هر از گاه به تخریب و نابودی بخشی از شهر میپردازند. از مساعدتهای آتی شما سپاسگزاریم و منتظر اقدام سریع شما هستیم.
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