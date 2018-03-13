امام جمعه ای که خواستار دعوت از خواننده شد

حجت الاسلام اصغر جدائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۵ سال پیش کتابی دو جلدی با موضوع « شادی » نگارش کرده است، اظهار کرد: در طول سال هایی که دارای مسئولیت بوده به موضوع نشاط و شادی در جامعه نیز توجه خاصی داشته است.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی از مردم ایران به عنوان خشن ترین مردمان جهان نامبرده شده و یا از نظر شاد بودن در رتبه های انتهایی قرار دارند، افزود: مردم ایران با توجه به دین مبین اسلام که تأکیدات زیادی به شادی و شادمانی داشته و یا به واسطه تمدن و فرهنگ غنی با سابقه و قدمت تاریخی و با انقلابی که در این کشور براساس ارزش ها و فرهنگ ها بود باید از نظر امید به زندگی ، تحول ، پیشرفت و شادی در رتبه ممتاز باشند.

امام جمعه اسالم بااشاره به اینکه متاسفانه وجود برخی فکرهای بسته که تفسیر دیگری از دین ارائه و بی جهت فضا را غم آلود کرده و اجازه نشاط نمی دهند، گفت: از سوی دیگر مسئولانی که در این حوزه فعال هستند متصور هستند که بدون گناه ایجاد شادی غیرممکن است و حتما باید کنار شادی آلودگی ، هرزگی ، لودگی وجود داشته باشد تا ایجاد نشاط شود.

وی با تأکید براینکه باید این باور وجود داشته باشد که انسان ها می توانند دارای شادی و نشاط بود بدون آنکه به گناه آلوده شوند، تصریح کرد: بندگان خداوند نباید در این دنیا مشغول موضوعاتی شوند که هم از هدف اصلی خلقت بازمانده و هم آخرت را فراموش کنند.

حجت الاسلام جدائی در ادامه با بیان اینکه مواردی به عنوان اصل خلقت وجود دارد که باید رعایت شود، افزود: با وجود همه این موارد اسلام برای سعادت دنیا و آخرت انسان ها آمده است.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در این زمینه در بخش اسالم ، ادامه داد: از مدیحه سرایان و مداحان بارها خواسته بودیم که در زمان شادی اهل بیت (ع)شاد و در زمان عزدارای آن نیز حرمت ها حفظ شود تا مردم در زمان شادی احساس نشاط درونی داشته باشند.

امام جمعه اسالم با بیان اینکه در این زمینه موفق نبوده است ، گفت: متاسفانه این توان در مداحان این شهر وجود نداشت و نتوانستند این شادی را ایجاد کنند.

وی با اشاره به نامه ارسالی به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مبنی بر دعوت از یک خواننده برای حضور در این شهر برای جشن ۱۳ رجب میلاد باسعادت حضرت علی (ع) ، خاطرنشان کرد: انتظار داریم با حضور این خواننده بتوانیم برنامه ای شاد برای مردم این شهر در آن روز تدارک ببینیم.

حجت اسلام جدائی گفت: همانگونه که در مراسم های ازدواج می توانیم مراسمی اسلامی برگزار کنیم در بحث اجرای خوانندگی نیز می توان با رعایت اصول برنامه ای شاد اجرا کرد.

وی با اشاره به اینکه فضای جامعه ما تاحدودی بسته است، افزود: انجام چنین برنامه هایی در فضای جامعه با سرعت گسترش می یابد درصورتی که اتفاق خاصی نبوده و تنها درخواستی معمولی است.

به گفته این مسئول چنین بازتابی نشان دهنده این بوده که بحث شادی نیز تاحدودی سیاسی شده است که نباید بدین گونه باشد زیرا مردمان ما باید شاد بوده و عوامل شادی نیز باید در جامعه ایجاد شود.

امام جمعه اسالم با بیان اینکه گاهی شادی ها به این دلیل بودن که انسان به خواسته خود دست یابد، گفت: شادی مبحثی گسترده است که تنها بخش کوچکی از آن با حضور در مجالس شاد فراهم می شود که امیدوارم بتوانیم در کشور فضاهای شاد گسترش داده بدون اینکه غفلت یا گناهی در آن نوع از شادی صورت گیرد.

وی درباره نامه یکی دیگر از امامان جمعه مبنی بر عدم برگزاری کنسرت در یکی دیگر از شهرهای استان نیز اظهار کرد: با وجود آگاهی نداشتن کافی از متن نامه ولی تصور می کنم که اصل اعتراض ایشان به نوع برگزاری کنسرت بوده است.

حجت الاسلام جدائی با اشاره به اینکه تاکنون در کنسرتی شرکت نکرده و نمی تواند درباره فضای آن نظر دهد، افزود: اگر اعتراض ایشان به مجلسی که همراه با گناه ، هرزگی و لودگی بوده و در آن عامل حرامی انجام شده طبعا به عنوان یک امام جمعه و عامربه معروف وظیفه خود را انجام داده اند در غیر این صورت و جدایی از مسائل عنوان شده می توان از آن به عنوان یک حساسیت زائد نامبرد.