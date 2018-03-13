انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل های آینده در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از مروجان فرهنگ ایثار شهادت، افزود: وقتی تاریخ پرفراز و نشیبی ایران در قبل از انقلاب را مطالعه می کنیم، تاریخ غمباری است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با بیان اینکه شهدا سند افتخار کشور بوده و در عرصههای مختلف زندگی چراغ راهنما و هدایت هستند، ادامه داد: انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسلهای امروز و آینده باید در اولویت برنامه ریزی های مسئولان قرار بگیرد.
خاتمی با بیان اینکه دشمن در حال حاضر جنگ نرم را در دستور کار قرار دارد و از اهداف خود دست نکشیده و ما به شهدا نیاز داریم، گفت: تفکر ما روحیه شهادتطلبی است و قدرت و صلابت امروز ما به برکت خون پاک شهیدان است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان یاد آور شد: جنگ نظامی ظاهراً تمامشده اما همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودهاند دفاع همچنان باقی در عرصه های مختلف است.
خاتمی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مشخص شدن ماهیت و شعار و حرف انقلاب، دشمنان به این نتیجه رسیدند که این انقلاب برای ابرقدرت بزرگ شرق و غرب خطر بزرگی است.
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