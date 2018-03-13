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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل های آینده در اولویت قرار گیرد

انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل های آینده در اولویت قرار گیرد

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل‌های امروز و آینده باید در اولویت برنامه ریزی های مسئولان قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از مروجان فرهنگ ایثار شهادت، افزود: وقتی تاریخ پرفراز و نشیبی ایران در قبل از انقلاب را مطالعه می کنیم، تاریخ غمباری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با بیان اینکه شهدا سند افتخار کشور  بوده و در عرصه‌های مختلف زندگی چراغ راهنما و هدایت هستند، ادامه داد:  انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل‌های امروز و آینده باید در اولویت برنامه ریزی های مسئولان قرار بگیرد.

خاتمی با بیان اینکه دشمن در حال حاضر جنگ نرم را در دستور کار قرار دارد و از اهداف خود دست نکشیده و ما به شهدا نیاز داریم، گفت: تفکر ما روحیه شهادت‌طلبی است و قدرت و صلابت امروز ما به برکت خون پاک شهیدان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان یاد آور شد:  جنگ نظامی ظاهراً تمام‌شده اما همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند دفاع همچنان باقی در عرصه های مختلف است.

خاتمی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مشخص شدن ماهیت و شعار و حرف انقلاب، دشمنان به این نتیجه رسیدند که این انقلاب برای ابرقدرت بزرگ شرق و غرب خطر بزرگی است.

کد مطلب 4250929

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