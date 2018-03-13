به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ، گفت: یکی از بخشهای جذاب فیناستارز ۲۰۱۸ مسابقه اولویتهای سرمایهگذاری است که هر فرد حقیقی و حقوقی در هر نقشی، اعم از استارتآپ، کارآفرین، ایدهپرداز یا شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان شرکت در این رقابت را دارد.
امیر هامونی با بیان اینکه فرابورس ایران اولویتهای سرمایهگذاری و چالشهای مطرحشده از سوی شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها، بانکها، بیمهها و نهادهای مالی را دریافت و از طریق سایت فیناستارز منتشر کرده است، گفت: در مرحله بعد راهحلهایی که از سوی استارتآپها و علاقهمندان در هر حوزه مطرح میشود را در اختیار سرمایهگذاران مربوط به آن حوزه قرار میدهیم.
هامونی با بیان اینکه بدین ترتیب جوایز این دور از مسابقه فیناستارز، جذب سرمایهگذار است و ایده پردازانی که چالشها را حل میکنند به طور ویژه در برنامه ارائه به سرمایهگذار و مذاکره خصوصی جهت عقد قرارداد به سرمایهگذاران معرفی خواهند شد، گفت: ایده پردازان باید بهترین راهحلها را در جهت اولویت ارائه شده توسط سرمایهگذاران در قالب مدل کسبوکار معرفی نمایند تا بتوانند در ادامه مراحل توافق با سرمایهگذار را طی کنند.
وی در همین زمینه افزود: از سوی دیگر سرمایهگذار هم در صورتی که ایده مناسبی در جهت اولویت سرمایهگذاری یا رفع چالش وی مطرح شود بررسیهای دقیقتر روی تیم را جهت مشارکت یا تملیک انجام خواهد داد.
مدیرعامل فرابورس مواردی همچون فناوریهای نوین در کشف تقلب در حوزه افشای شرکتی، کشف پولشویی، اپلیکیشنهای معاملات اوراق بهادار برای کاربران عمومی و فناوریهای نوین مرتبط با تحلیل داده در بازارهای مالی را برخی از اولویتهای سرمایهگذاران برشمرد. شایان ذکر است، فهرست کامل چالشها و اولویتها از طریق سایت فیناستارز در دسترس عموم قرار گرفته است.
هامونی در ادامه اولویتهای سرمایهگذاری شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها، بانکها، بیمهها و نهادهای مالی را در ۵ حوزه چالشهای فینتکی نهادهای مالی، بانکها و بیمهها، ناشران اوراق بهادار، سرمایهگذاران اوراق بهادار، نهادهای اجرایی و ناظران بازار پول، بیمه یا اوراق بهادار مثل سازمان بورس، بورسها و سپردهگذاری مرکزی دستهبندی کرد.
وی با اشاره به اینکه دریافت اولویتهای سرمایهگذاری و چالشها از سوی سرمایهگذاران ادامه داشته و در حال تکمیل است، افزود: در نشستی که روز گذشته با هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری داشتیم، این شرکتها نیز اولویتهای سرمایهگذاری ویژه خود را مطرح کردند. افزون بر این از حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و استادان حوزه حسابرسی نیز دعوت کردیم که اولویتهای سرمایهگذاری خود را در حوزه حسابرسی مطرح کنند.
هامونی در پایان تاکید کرد که طرح اولویتهای سرمایهگذاری منحصر به فیناستارز ۲۰۱۸ نیست و سامانه فیناستارز به منظور ارائه چالشها و اولویتهای جدید در طول سال فعال خواهد بود؛ از این رو ساخت مدل کسبوکار جهت رفع چالشها در هر زمان برای همگان امکانپذیر است.
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