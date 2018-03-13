صدها داعشی کرکوک را تهدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، رشاد کلالی از مسئولا اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: تروریستهای داعشی که از الحویجه و الشرقاط فرار کرده اند در کوه قرجوغ هستند.

وی افزود: حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ داعشی در کوه قرجوغ حضور دارند و پس از فرار از الحویجه و الشرقاط در این منطقه مستقر شده اند. در بالای کوه نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب دموکرات کردستان هستند و در ناحیه قراج نیروهای پلیس عراق قرار دارند.

کلالی گفت: این داعشی ها برای ماندن در این کوهها به آب و غذا نیاز دارند و همکاری میان هسته های پنهان در روستای نزدیک به ناحیه قراج وجود دارد. حضور این داعشی ها خطری برای مخمور و قراج است و آنها ممکن است که الحویجه، الشرقاط و کرکوک را هدف قرار دهند. حملات هوایی باید ضد این داعشی ها با توجه به صعب العبور بودن منطقه انجام شود. نیروهای زمینی ارتش عراق به سبب شرایط منطقه نمی توانند پیشروی نظامی داشته باشند.