به گزارش خبرنگار مهر، علی امانی صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه ۲ خردهفروش مواد مخدر شدند.
دستگیری ۲ خردهفروش مواد مخدر در عملیات پلیس
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و در چند عملیات غافلگیرانه، متهمان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار ۸ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
معرفی متهمان به مراجع قضائی
سرهنگ امانی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با توزیعکنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و فعالیتهای مجرمانه، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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