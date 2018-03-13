به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی نمایندگان جامعه هنرمندان با محوریت جشنواره شهروندان برگزیده همدان در مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر، اظهار داشت: همراهی مردم با مدیریت شهری، نتیجه اثربخشی را به دنبال دارد.

وی با تأکید بر اینکه در حد توان و امکانات خود از هنرمندان حمایت خواهیم کرد، عنوان کرد: وضعیت شهر با وجود شهروندان پویا و اثرگذار و فعالان اجتماعی و فرهنگی تغییر اساسی خواهد داشت.

بادامی‌نجات با بیان اینکه عرصه برای فعالیت هنرمندان و عرضه آن به دیگران با مشکلاتی همراه است، ابراز امیدواری کرد: شرایط موجود به گونه‌ای پیش برود که هنرمندان بتوانند توانمندی‌های خود را بیش از پیش به جامعه معرفی کنند.

در این نشست هنرمندان استان همدان از دغدغه‌های فرهنگی و هنری خود گفتند و خواستار توجه ویژه به این قشر از جامعه شدند.

برخی هنرمندان حاضر در این نشست، شهروند خوب را محصول شهر خوب برشمردند و بر آسیب‌شناسی و جامعه‌شناسی این جشنواره فرهنگی و اجتماعی شهر تأکید کردند.