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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۳

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان

شورای شهر همدان در حد توان و امکانات خود از هنرمندان حمایت می‌کند

شورای شهر همدان در حد توان و امکانات خود از هنرمندان حمایت می‌کند

همدان -رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان گفت: شورای شهر همدان در حد توان و امکانات خود از هنرمندان حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی نمایندگان جامعه هنرمندان با محوریت جشنواره شهروندان برگزیده همدان در مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر، اظهار داشت: همراهی مردم با مدیریت شهری، نتیجه اثربخشی را به دنبال دارد.

وی با تأکید بر اینکه در حد توان و امکانات خود از هنرمندان حمایت خواهیم کرد، عنوان کرد: وضعیت شهر با وجود شهروندان پویا و اثرگذار و فعالان اجتماعی و فرهنگی تغییر اساسی خواهد داشت.

بادامی‌نجات با بیان اینکه عرصه برای فعالیت هنرمندان و عرضه آن به دیگران با مشکلاتی همراه است، ابراز امیدواری کرد: شرایط موجود به گونه‌ای پیش برود که هنرمندان بتوانند توانمندی‌های خود را بیش از پیش به جامعه معرفی کنند.

در این نشست هنرمندان استان همدان از دغدغه‌های فرهنگی و هنری خود گفتند و خواستار توجه ویژه به این قشر از جامعه شدند.

برخی هنرمندان حاضر در این نشست، شهروند خوب را محصول شهر خوب برشمردند و بر آسیب‌شناسی و جامعه‌شناسی این جشنواره فرهنگی و اجتماعی شهر تأکید کردند.

کد مطلب 4251159

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