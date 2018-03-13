به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا مرزبانی در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۹۷ کرمانشاه که در سالن تدبیر استانداری برگزار شد، از استقرار ۴۲ ایستگاه پلیس در اماکن و تفرجگاه های گردشگری استان از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین خبر داد و اظهار کرد: همچنین یگان های ویژه نیروی انتظامی در مکان های شلوغ گردشگری برای تامین امنیت گردشگران مستقر می شوند.

وی ادامه داد: در بحث پاکسازی شهر کرمانشاه از وجود معتادین متجاهر نیز پیگیر افزایش ظرفیت اردوگاه چشمه سفید هستیم تا بتوانیم شهر را کاملا پاکسازی کنیم.

به گفته این مقام انتظامی سال گذشته ۵۰۰ معتاد متجاهر در آستانه سال نوروز از سطح شهر کرمانشاه جمع آوری شد.

وی به اقدامات در نظرگرفته شده در حوزه ترافیک داخل و خارج شهرهای استان هم اشاره کرد و گفت: پنج هزار نیروی پلیس بصورت مستقیم در اجرای طرح های ترافیکی نوروز۹۷ حضور خواهند داشت.

مرزبانی خاطرنشان کرد: پلیس راهور استان تسریع در رسیدگی به تصادفات را بصورت ویژه در دستورکار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۰۰ تیم گشت محسوس و نامحسوس پلیس راه در نقاط حادثه خیز استان حضور خواهند داشت.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از ۲۶ اسفند طی دو مرحله طرح ممنوعیت تردد کامیون های سوخت رسان در جاده های کرمانشاه اجرا می شود.

وی افزود: مرحله اول این طرح از ۲۶ اسفند تا ششم فروردین و مرحله دوم نیز از نهم تا ۱۴ فرودین اجرا خواهد شد.

مرزبانی همچنین خواستار ساماندهی و نظارت بیشتر بر فعالیت پارکینگ های سطح شهر در آستانه عید نوروز شد.