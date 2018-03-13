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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۵۴

فرمانده انتظامی شاهرود:

کودک ۵ ساله شاهرودی از ناحیه چشم مصدوم شد

کودک ۵ ساله شاهرودی از ناحیه چشم مصدوم شد

شاهرود - فرمانده انتظامی شاهرود از مصدومیت کودک پنج ساله شاهرودی در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: این کودک از ناحیه چشم مورد اصابت ترقه قرار گرفت.

سرهنگ مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مصدومیت کودک پنج ساله در شاهرود، بیان کرد: این کودک در شهرک پردیس مورد اصابت ترقه قرار گرفت و به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شد.

وی افزود: خوشبختانه شاهد حادثه دیگری تا این ساعت از شب چهارشنبه آخر سال نیستیم و امنیت کامل در سطح شهرستان برقرار است.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: پلیس با حضور در معابر شهری در برقراری امنیت اهتمام ویژه ای دارد تا شب های منتهی به سال نو به کام شهروندان تلخ نشود.

اشرفی تاکید کرد: در روز چهارشنبه آخر سال دوری از رفتارهای پرخطر مانند استفاده از ترقه و مواد آتش زا متاسفانه سالانه ده ها نفر را در سطح کشور راهی بیمارستان ها می کند که خانواده ها باید به این پدیده عنایت ویژه داشته باشند.

گفتنی است تنها پدیده انتظامی قابل ذکر در شاهرود وجود ترافیک نیمه سنگین در محدوده خیابان تهران، میدان جمهوری، میدان امام و ۲۲ بهمن است.

کد مطلب 4251316

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