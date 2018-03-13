کودک ۵ ساله شاهرودی از ناحیه چشم مصدوم شد

سرهنگ مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مصدومیت کودک پنج ساله در شاهرود، بیان کرد: این کودک در شهرک پردیس مورد اصابت ترقه قرار گرفت و به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شد.

وی افزود: خوشبختانه شاهد حادثه دیگری تا این ساعت از شب چهارشنبه آخر سال نیستیم و امنیت کامل در سطح شهرستان برقرار است.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: پلیس با حضور در معابر شهری در برقراری امنیت اهتمام ویژه ای دارد تا شب های منتهی به سال نو به کام شهروندان تلخ نشود.

اشرفی تاکید کرد: در روز چهارشنبه آخر سال دوری از رفتارهای پرخطر مانند استفاده از ترقه و مواد آتش زا متاسفانه سالانه ده ها نفر را در سطح کشور راهی بیمارستان ها می کند که خانواده ها باید به این پدیده عنایت ویژه داشته باشند.

گفتنی است تنها پدیده انتظامی قابل ذکر در شاهرود وجود ترافیک نیمه سنگین در محدوده خیابان تهران، میدان جمهوری، میدان امام و ۲۲ بهمن است.