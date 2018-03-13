۴ گلستانی در چهارشنبه سوری مصدوم شدند

علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آمارهای اعلامشده تاکنون چهار نفر از هم استانیها در مراسم چهارشنبهسوری امسال دچار جراحت سطحی شدند.
وی با اشاره به اینکه این افراد یک خانم و سه نفر مرد هستند، افزود: از این تعداد مصدومین سه نفر از شهروندان گرگان و یک نفر از شهرخان ببین است.
فعالیت ۴۷ پایگاه اورژانس در گلستان
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گلستان گفت: با برنامهریزیهایی که صورت گرفته برای برگزاری مراسم چهارشنبهسوری ۴۷ پایگاه در سطح استان فعال شدند تا در صورت بروز حوادث بتوانند به هم استانیها خدمات درمانی ارائه دهند.
وی تصریح کرد: اکنون بیش از ۹۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با تجهیزات کامل در نقاط مختلف گلستان استقرار پیدا کردند.
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