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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۵۷

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

چهارشنبه‌سوری در لرستان تاکنون ۲ مصدوم داشته است

چهارشنبه‌سوری در لرستان تاکنون ۲ مصدوم داشته است

خرم‌آباد- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: چهارشنبه‌سوری در لرستان تاکنون ۲ مصدوم داشته که به‌صورت سرپایی درمان شده‌اند.

عبدالرضا شهبازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مراسم چهارشنبه سوری در مرکز لرستان تاکنون مصدومیت افراد را در پی نداشته است، اظهار داشت: تاکنون تنها در شهرستان دورود ۲ نفر مصدوم شده اند.

وی با بیان اینکه این افراد به صورت سرپایی درمان شده اند، تصریح کرد: دو مصدوم مذکور نیز از طریق فوریت های پزشکی به بیمارستان منتقل نشده اند و خود به بیمارستان مراجعه کرده اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از مصدومیت افراد در مراسم چهارشنبه در سایر شهرستان های لرستان به مرکز فوریت های پزشکی اعلام نشده است.

کد مطلب 4251348

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