پیروزی شگفت انگیز تیم سویا در اولدترافورد/ منچستر یونایتد حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال منچستر یونایتد و سویا در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، سه شنبه شب در ورزشگاه اولدترافورد برابر هم قرار گرفتند که در پایان سویا با حساب ۲ بر یک پیروز شدند.

در نیمه نخست این بازی دو تیم بازی نسبتا برابری را ارایه کردند و به تساوی بدون گل دست یافتند. در این نیمه یونایتد چندین موقعیت خوب را از دست داد. ضمن اینکه سویا هم دست و پا بسته نبود.

در نیمه هر دو تیم کار را تهاجمی پی گرفتند و موقعیت هایی را ایجاد کردند. در دقیقه ۷۲ مونتلا سرمربی تیم سویا تعویض طلایی خود را انجام داد و وسام بن یدر را به میدان فرستاد.

وسام بن یدر در دقایق ۷۴ و ۷۸ دو گل متوالی به ثمر رساند تا بهت اولدترافورد را فرا گیرد. سویا بعد از این دو گل بار دیگر فرصت برای گلزنی داشت که از دست داد.

سرانجام منچستر یونایتد در دقیقه ۸۴ و روی ارسال کرنر با ضربه دیدنی روملو لوکاکو به گل رسید و بعد از آن فشار بی امانی را به تیم سویا وارد کرد تا شرایط را تغییر دهد اما خوش شانس هم بود که دخیا یک موقعیت تک به تک را در دقیقه ۹۰ از حریف گرفت.

شاگردان مورینیو که در دیدار رفت با درخشش دخیا دروازه خود را بسته نگه داشته بودند و به تساوی بدون گل رضایت دادند در مجموعه با حساب ۲ بر یک بازنده شدند تا سویا صعودی شگفت انگیز به مرحله یک چهارم نهایی داشته باشد.