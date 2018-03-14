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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۳

در مسکو؛

همایش علمی«مقابله با جریان های افراطی» برگزار می شود

همایش علمی«مقابله با جریان های افراطی» برگزار می شود

همایش علمی «مقابله با جریان های افراطی» با حضور هیئت تقریبی دانشگاه مذاهب اسلامی در مسکو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علمی «مقابله با جریان های افراطی» پنجشنبه ۲۴ اسفندماه در شهر مسکو_روسیه برگزار می شود.

همایش علمی- کاربردی «مقابله با جریانهایافراطی» از سوی دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با مشارکت انستیتو اسلامی مسکو و همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه  روز پنجشنبه ۲۴ اسفندماه  با حضور علمای اسلامی و شخصیت های اسلام شناسی ایران و روسیه در شهر مسکو برگزار می شود.

این همایش با هدف تبیین و ترویج اندیشه اسلام اعتدالی و گسترش فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز و هم گرایی امت اسلامی، شناسایی، علمی تفکرات و اندیشه های تکفیری، افراط گرایانه و خشونت طلبانه؛ اتحاد و هم گرایی علمای اسلام و موضع گیری های جهانی علیه تفکرات و جریان های افراطی برگزار می شود.

هیئتتقریبی دانشگاه مذاهب اسلامی متشکل از حجت الاسلام والمسلمین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، مولوی_نذیر احمد سلامی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و هیئت علمی دانشگاه، صابری معاون آموزشی و جهانگیری مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه در این همایش حضور دارند.
 

کد مطلب 4251575
سارا فرجی

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