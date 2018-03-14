همایش علمی«مقابله با جریان های افراطی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علمی «مقابله با جریان های افراطی» پنجشنبه ۲۴ اسفندماه در شهر مسکو_روسیه برگزار می شود.

همایش علمی- کاربردی «مقابله با جریانهایافراطی» از سوی دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با مشارکت انستیتو اسلامی مسکو و همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه روز پنجشنبه ۲۴ اسفندماه با حضور علمای اسلامی و شخصیت های اسلام شناسی ایران و روسیه در شهر مسکو برگزار می شود.

این همایش با هدف تبیین و ترویج اندیشه اسلام اعتدالی و گسترش فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز و هم گرایی امت اسلامی، شناسایی، علمی تفکرات و اندیشه های تکفیری، افراط گرایانه و خشونت طلبانه؛ اتحاد و هم گرایی علمای اسلام و موضع گیری های جهانی علیه تفکرات و جریان های افراطی برگزار می شود.

هیئتتقریبی دانشگاه مذاهب اسلامی متشکل از حجت الاسلام والمسلمین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، مولوی_نذیر احمد سلامی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و هیئت علمی دانشگاه، صابری معاون آموزشی و جهانگیری مدیرکل دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه در این همایش حضور دارند.

