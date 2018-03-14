انفجار غزه تلاشی از سوی صهیونیستها برای شکست آشتی ملی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «صالح العاروری» نایب رئیس دفتر سیاسی حماس به انفجار اخیر در نوار غزه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: انفجار غزه تلاشی از سوی صهیونیستها برای شکست آشتی ملی بوده است.

صالح عاروری افزود که ملت فلسطین و گروه‌های فلسطینی با هرگونه اقدام و تحرکی در راستای تخریب آشتی ملی و یا پیشبرد معامله قرن مقابله خواهند کرد.

گفتنی است که صبح روز سه شنبه پس از ورود هیات رامی الحمدالله به غزه که «ماجد فرج» رئیس سازمان اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین هم در آن حضور داشت، انفجاری روی داد که خسارت جانی در بر نداشت و با محکومیت گسترده از سوی گروه های فلسطینی و به ویژه جنبش حماس مواجه شد. ‌