کشاورزان برنج کار اکنون سرایدار ویلاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه جلسه بررسی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در موافقت با استیضاح حجتی گفت: امروز شاهد هستیم که قیمت تخم مرغ از شانه ای ۶ هزار تومان به شانه ای ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. مرغ کیلویی ۸ هزار تومان است.

وی با تاکید بر اینکه نباید محصولات تراریخته وارد کشور شود، گفت: نامه محرمانه سازمان بازرسی و وزارت بهداشت را بخوانید. ما با این ملت چه کردیم؟ شما سونامی سرطان را رواج دادید.

نماینده لنگرود ادامه داد: شما برای منافع دکان داران در دستگاه های دولتی واردات را رواج دادید، این افراد منافع ملی را به منافع خود می فروشند.

لاهوتی اظهار داشت: تولید نخ ابریشم از سالانه هزار تن در دوران مدیریت شما به ۱۰۰ تن رسیده است. تعرفه واردات از ۲۰۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی خطاب به حجتی گفت: شما چای کشور را نابود کردید. شما هنوز پول چایکاران را نداده اید.

لاهوتی با انتقاد از افزایش واردات برنج گفت: سه هزار هکتار از زمین های کشاورزی تغییر کاربری پیدا کرده و تبدیل به ویلا و ساختمان شده است. شما برنج کاران و کشاورزان را سرایدار کردید.

وی با اشاره به افزایش واردات ذرت، سویا، گوشت قرمز و روغن پالم در دوران مدیریتی حجتی گفت: صادرات برخی محصولات مانند پسته بیش از ۴۸ درصد کاهش یافته است.

لاهوتی خطاب به حجتی گفت: جلوی همکاران خود را بگیرید. در بهترین نقطه شهر من ۲۰ هکتار از زمین ها بین همکاران شما توزیع شده است.