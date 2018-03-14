به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا اظهار داشت: در نظام اسلامی، روحانیت جایگاه بی بدیل و استثنایی دارد که در نیروهای مسلح هم این جایگاه، ارزشمند و مهم است.

وی افزود: نیروهای مسلح از ابتدای انقلاب اسلامی با ماموریت ها و حوادث خطیر و متنوعی مواجه بوده اند. امروز علاوه بر وجود تهدیدات سخت و نظامی علیه جمهوری اسلامی، توسعه تهدیدات فرهنگی و جنگ نرم روز به روز جامعه ما و کارکنان نیروهای مسلح را در معرض آسیب های جدی تری قرار می دهد.

سرلشکر باقری با بیان اینکه امروز با جامعه ای مواجه هستیم که جوانان ما از جهت سطح فکر، آگاهی، علایق و مطلوبیت ها تفاوت اساسی با نسل های گذشته دارد، اظهار داشت: این موضوع، مسئولیت روحانیت در توسعه بصیرت و معرفت دینی در بین کارکنان را سنگین تر می کند.

وی ادامه داد: دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا مسئولیت خطیری در سیاست گذاری و نظارت بر کار نهادهای عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح دارد.

وی با بیان اینکه دفتر عقیدتی سیاسی بیش از دو دهه توسط حجت الاسلام صفایی به خوبی فعالیت کرد، اظهار داشت: وضعیت اعتقادی و سیاسی نیروهای مسلح قابل مقایسه با گذشته نیست و امیدواریم با ورود حجت الاسلام سعیدی و تجربیات موفق ایشان شاهد دوره جدیدی از تحول و رشد چشمگیر باشیم.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: اگر انتظار داشته باشیم که نیروهای مسلح در نبرد سخت نابرابر مقابل دشمن بایستند و در جنگ نیمه سخت امنیتی با توطئه ها مقابله کند و در جنگ فرهنگی مقابل دسیسه ها ایستادگی کند، باید بدانیم ساختار و ظواهر کاری از پیش نمی برد.

سرلشکر باقری ادامه داد: با اعتقاد قلبی و نیروی انسانی آگاه در مقابل دشمنان پیروز شده ایم که وظیفه ارتقای روحیه عقیدتی نیروها به عهده سازمانهای عقیدتی سیاسی است.

وی تاکید کرد: از طرفی هم اگر نیروی انسانی معتقد و آگاه نداشته باشیم حتی با سلاح های روز دنیا نیز پیروز نخواهیم شد.

سرلشکر باقری در پایان با اشاره به فعالیت های دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، تاکید کرد: در هیچ بعدی با محدودیت مواجه نخواهیم شد و مسولیت عقیدتی سیاسی را وظیفه اول خودمان می دانیم.