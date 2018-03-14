به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، انگلیس نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو در خصوص مسأله مسمومیت جاسوس سابق روسیه با گاز اعصاب در این کشور را خواستار شد.

این درخواست لندن به دنبال افزایش تنش ها درباره حمله ادعائی مسکو به یک جاسوس سابق روسیه و دخترش با عامل اعصاب در انگلیس به انجام رسیده است.

انگلیس درخواست کرده است تا شورای امنیت در جلسه ای نقش احتمالی روسیه در این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد.

وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرده است که هدف از این نشست ارائه یافته‌ های کمیته تحقیقات به اعضای شورای امنیت درباره سوء قصد به جان جاسوس روس است.

گفتنی است «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه هفته جاری با ادعای اینکه روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری و شرایط جسمانی وخیم «سرگئی سکریپال» و دخترش به دلیل استفاده از یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات مسکو دو روز مهلت داده بود تا در این باره توضیح دهند.

وی همچنین تهدید کرد که احتمالاً تحریم هائی را نیز علیه مسکو به اجرا در می آورد.

این در حالیست که روسیه ادعاهای فاقد هر گونه سند و مدرک را قویاً رد کرده است.