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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۵۳

با رأی نمایندگان مجلس خبرگان؛

اعضاء هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند

اعضاء هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند

پس از تصویب طرح دوفوریتی تشکیل هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری در جلسه عصر امروز اعضاء این هیئت با رأی نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تصویب طرح دوفوریتی تشکیل هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری در جلسه عصر امروز اعضاء این هیئت با رأی نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب شدند.

بدین ترتیب حضرات آیات و حجج اسلام آقایان:

۱.عباس کعبی

۲.سیدهاشم حسینی بوشهری

۳.سیدابراهیم رئیسی

۴.عبدالمحمود عبداللهی

۵.محسن قمی

۶.محمود محمدی عراقی

۷.محسن محمدی اراکی

۸.قربانعلی دری نجف آبادی

۹.محمدهادی عبدخدایی

۱۰.ابوالقاسم وافی

به عنوان اعضاء هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان رهبری، انتخاب شدند.

همچنین براساس مصوبه مجلس خبرگان، رئیس خبرگان، ریاست هیئت اندیشه ورز را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 4252284

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