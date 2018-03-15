کمبود اقلام حیاتی در استان معین امدادرسانی/لزوم آمادگی برای بحران

به گزارش خبرنگار مهر، استان اردبیل همواره جزو استان‌های پیش رو در عملیات بحرانی بوده و در حوادث مختلف امدادگران به یاری هم‌وطنان شتافته‌اند. حضور مستمر موجب شده تا اردبیل هر چه در توان داشته صرف حوادث کند و امروز با کمبود اقلام امدادی برای یک شرایط بحرانی در خود استان مواجه هستیم.

مطابق اعلام نظر کارشناسان ضروری است انبارهای امدادی به میزان دو درصد از جمعیت هر شهر اقلام امدادی را ذخیره کنند تا در صورت بروز حادثه، این اقلام در بین حادثه دیدگان توزیع شود.

با این وجود به اذعان مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هر چند اردبیل به کارآمدترین تجهیزات امدادی مجهز است، اما در بحث اقلام حیاتی و مورد نیاز در شرایط بحرانی با کمبود مواجه می‌باشد.

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر به غیر از شهر سرعین در سایر مراکز شهرستان‌های ۱۰ گانه اردبیل انبار امدادی دایر شده است.

وی با اذعان به افتتاح انبار امدادی کوثر در اردیبهشت ماه سال آینده ادامه داد: وضعیت انبارهای امدادی مطلوب نیست و حوادث پشت سرهمی را سپری کردیم و بخش عمده اقلام در این حوادث توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان متذکر شد: دولت برای کمک به انبارهای امدادی قول مساعد داده و امید می‌رود تا پایان سال میزان مناسبی از اقلام حیاتی تأمین و ذخیره شود.

به گفته غیبی انبارهای امدادی باید به میزان مصرف دو درصد از جمعیت مواد غذایی، چادر و برخی کالاهای حیاتی را داشته باشند تا در صورت بروز حوادث احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

پیرو این تأکیدات باید گفت اردبیل یکی از استان‌های زلزله‌خیز کشور است که به تعبیر مسئولان سالانه بیش از ۱۰۰ زمین‌لرزه ریزودرشت در این استان به وقوع می‌پیوندد و به نظر می‌رسد بیشترین مصرف اقلام امدادی در حوادثی نظیر زلزله خواهد بود.

استان اردبیل مشارکت و حمایت خود در شرایط بحرانی را اثبات کرده و هم اینک قبل از وقوع شرایط بحرانی منتظر حمایت مسئولان است.