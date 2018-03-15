به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی صبح پنج شنبه در مراسم پرواز آزمایشی فرودگاه سمنان با بیان اینکه برای رونق این فرودگاه طی این هفته ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسید، ابراز داشت: در صورت برقراری پروازهای منظم در سطح ملی از این فرودگاه می توان برای سفر به مشهد، عسلویه و عتبات عالیات بهره برد.

وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی سرما و لغو پروازهای احتمالی از فرودگاه سمنان به عنوان فرودگاه معین تهران می توان استفاده کرد، افزود: از این پس سمنان به عنوان تنها مرکز استان کشور که فاقد فرودگاه باشد نیست.

عضو خانه ملت با بیان اینکه سمنان به علت نزدیکی به پایتخت امکان پوشش هشت شهر را دارد، ابراز داشت: همکاری دو فرودگاه شاهرود و سمنان علاوه بر توسعه استان می تواند به برطرف کردن مشکلات کشور نیز کمک کند بنابراین از مردم انتظار می رود از پروازهای فرودگاه حمایت کنند.

همتی با بیان اینکه مناسب بودن نرخ بلیط هواپیما اماکن دسترسی بیشتر عموم را فراهم می‌کند، تصریح کرد: در برخی از فرودگاه‌های کشور قیمت بلیط هواپیما منجر به عدم استفاده مردم و در نهایت کنسلی پروازها می شود که باید برای جلوگیری از این پیشامد تمهیدات خاص اندیشه شود.

وی با بیان اینکه باید مردم را از این ظرفیت ویژه آگاه کرد، افزود: با توجه به اینکه شرکت پخش فراورده‌های نفتی مسئولیتی در قبال ایجاد مراکز سوختگیری ندارد اما امیدواریم این امر نیز به زودی نهایی و شاهد همکاری های بیشتر مسئولان باشیم.