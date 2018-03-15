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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه مطرح شد:

احداث مجتمع ویژه قضایی برای مبارزه با اعتیاد در کرمانشاه

احداث مجتمع ویژه قضایی برای مبارزه با اعتیاد در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از احداث مجتمع ویژه قضایی برای مبارزه با مواد مخدر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های جامعه برای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر استفاده کرد، اظهار داشت: اصلی‌ترین سیاست‌گذاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سال آینده، همگانی کردن مبارزه با مواد مخدر از راه آگاه‌سازی جامعه است.

وی بیان کرد: برای سال آینده، برنامه‌های گسترده‌ای از سطح نونهالان تا افراد بزرگسال در سطح روستاها و شهرهای شهرستان کرمانشاه در راستای پیشگیری از اعتیاد برنامه ریزی شده است که عملیاتی خواهد شد.

رنجبر با تاکید بر ضرورت توجه مدیران دستگاه های زیربط به مقوله آموزش جامعه و کمک گرفتن از جامعه برای مقابله با مواد مخدر گفت: یکی از مهم ترین سیاست های فرمانداری کرمانشاه، جمع آوری معتادان متجاهر است.

فرماندار کرمانشاه یاداور شد: به منظور ارتقاء ضریب امنیت مسافران نوروزی و زیباسازی محله‌های شهر کرمانشاه، جمع آوری معتادان متجاهر در دستور کار قرار دارد.

رنجبر از فعالیت ۱۲ کمپ بخش خصوصی برای نگهداری از معتادان متجاهر در ایام نوروز  خبر داد و گفت: باید در راستای نگهداری از معتادان متجاهر و درمان آنها، بخش خصوصی و خیرین را حمایت کنیم.

در ادامه، علی شمشیری رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از احداث مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: مهم ترین سیاست ما در سال آینده، تمرکز حداکثری بر پیشگیری از اعتیاد به جای مقابله است و لذا یک مجتمع ویژه قضایی برای آموزش و ترویج پیشگیری از اعتیاد به کمک دادگستری استان کرمانشاه احداث خواهد شد.

وی به رتبه برتر شاخصه‌های مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در کشور اشاره کرد و گفت: برخی افراد به سیاه نمایی چهره استان در بحث اعتیاد می‌پردازند این در حالیست که نرخ رشد اعتیاد در استان ما کمتر از متوسط کشوری است.

کد مطلب 4252759

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