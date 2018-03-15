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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

در روزهای پایانی سال؛

تسویه پایا تا اطلاع ثانوی دو بار در روز انجام می شود

تسویه پایا تا اطلاع ثانوی دو بار در روز انجام می شود

با توجه به ایام پایانی سال و به منظور تسهیل گردش و دریافت به موقع وجوه دولتی، سیکل تسویه سامانه پایا در روزهای غیرتعطیل رسمی، تا اطلاع ثانوی دو بار در روز انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، با توجه به ایام پایانی سال و برای تسهیل گردش وجوه و دریافت به موقع وجوه دولتی، از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۸ تا اطلاع ثانوی، انتقالات سامانه پایا برای دستور پرداخت‌های مشتریان به صورت زیر انجام خواهد شد:

۱. انتقالات سامانه پایا برای دستور پرداخت‌ های مشتریان در روزهای غیر تعطیل رسمی دو بار در روز و در ساعت های ۳:۴۵ بامداد و ۱۵:۴۵ پردازش و برای اعمال نتیجه به بانک‌ها ارسال خواهد شد.

۲. در تاریخ ۲۸ اسفند هم، علاوه بر چرخه های عادی سامانه پایا (طبق رویه فوق)، یک مرحله تسویه نیز در ساعت ۲۱:۳۰ اجرا خواهد شد.  

کد مطلب 4252772

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