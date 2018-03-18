حمایت از ساخت و تامین ابزار علوم شناختی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عزیزی کارشناس ارشد گروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد علوم شناختی گفت: تامین تجهیزات پیشرفته برای محققان حوزه های علوم شناختی، یک فرصت مناسب برای دستیابی به نتایج مطلوب و ارایه راهکارهای موثر و سازنده است.
وی با بیان اینکه به واسطه حمایت های ستاد علوم شناختی، بسیاری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرح های تحقیقاتی و علمی در داخل کشور ساخته شده است، افزود: جلوگیری از خروج ارز، صرفه جویی ارزی و اشتغال زایی در سطح کشور از اولویت های نخست ستاد در این زمینه است تا محققان و متخصصان بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن با انجام طرح های تحقیقاتی، یافته های علمی خود را در سطح کشور ارائه دهند.
وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات ستاد علوم شناختی در امر توسعه ابزارها و فناوری های مورد نیاز حوزه علوم شناختی درکشور، راه اندازی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز است.آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیرساخت تصویربرداری و تحریک مغزی برای تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنیان و روزآمد درحوزه علوم و فناوریهای شناختی ایجاد شده است.
کارشناس ارشد ستاد علوم شناختی گفت: ستاد علوم شناختی به طرق مختلف بهره وری از ظرفیت و پتانسیل های موجود را در برنامه ریزی و سیاست های خود قرار داده و از شکل گیری گروه های «پیشران» مرکب از متخصصان حوزه های گوناگون شناختی از قبیل علوم پایه ،مهندسی، روانشناسی و سایر بخش ها به منظور تحقق یک هدف بزرگ حمایت جدی بعمل می آورد.
عضو ستاد علوم شناختی گفت: این ستاد در تلاش است یک گروه «پیشران» دیگر به منظور خودکفایی در زمینه تجهیزات مورد نیاز برای تحریک عمقی مغز درکشور ایجاد کند.
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