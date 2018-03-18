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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۸

ستاد علوم شناختی اعلام کرد:

حمایت از ساخت و تامین ابزار علوم شناختی

حمایت از ساخت و تامین ابزار علوم شناختی

ستاد علوم شناختی از ساخت و تامین ابزارهای این حوزه حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عزیزی کارشناس ارشد گروه پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد علوم شناختی گفت: تامین تجهیزات پیشرفته برای محققان حوزه های علوم شناختی، یک فرصت مناسب برای دستیابی به نتایج مطلوب و ارایه راهکارهای موثر و سازنده است.

وی با بیان اینکه به واسطه حمایت های ستاد علوم شناختی، بسیاری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرح های تحقیقاتی و علمی در داخل کشور ساخته شده است، افزود: جلوگیری از خروج ارز، صرفه ­جویی ارزی و اشتغال­ زایی در سطح کشور از اولویت های نخست ستاد در این زمینه است تا محققان و متخصصان بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن با انجام طرح های تحقیقاتی، یافته های علمی خود را در سطح کشور ارائه دهند.

وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات ستاد علوم شناختی در امر توسعه ابزارها و فناوری های مورد نیاز حوزه علوم شناختی درکشور، راه اندازی آزمایشگاه ملی نقشه ­برداری مغز است.آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیرساخت تصویربرداری و تحریک مغزی برای تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنیان و روزآمد درحوزه علوم و فناوری­های شناختی ایجاد شده است.

کارشناس ارشد ستاد علوم شناختی گفت: ستاد علوم شناختی به طرق مختلف بهره­ وری از ظرفیت و پتانسیل­ های موجود را در برنامه ریزی و سیاست های خود قرار داده و از شکل­ گیری گروه ­های «پیشران» مرکب از متخصصان حوزه ­های گوناگون شناختی از قبیل علوم پایه ،مهندسی، روان­شناسی و سایر بخش ها به منظور تحقق یک هدف بزرگ حمایت جدی بعمل می آورد.

عضو ستاد علوم شناختی گفت: این ستاد در تلاش است یک گروه «پیشران» دیگر به منظور خودکفایی در زمینه تجهیزات مورد نیاز برای تحریک عمقی مغز درکشور ایجاد کند.

کد مطلب 4253441

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