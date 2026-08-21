امام جمعه اهر: سیره قائد شهید تفسیر عملی قرآن در حکمرانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، با اشاره به هم‌زمانی اربعین حسینی با آیین خاک‌سپاری قائد شهید، اظهار کرد: همان‌گونه که درباره پیامبر اکرم (ص) آمده است «کانَ خُلُقُهُ القُرآن»، قائد شهید نیز نشان داد که می‌توان آموزه‌های قرآن را در عرصه حکمرانی و مدیریت جامعه به کار بست.

حکمرانی مبتنی بر قرآن؛ از صلابت تا امیدآفرینی

وی افزود: در سیره حکمرانی قائد شهید، مؤلفه‌هایی همچون ایستادگی و صلابت در برابر دشمن در کنار مهرورزی به مردم، مقاومت در برابر فشارها، امیدآفرینی در جامعه، بهره‌گیری از حکمت برای عبور از فتنه‌ها، توکل بر خداوند و تلاش برای انسجام امت اسلامی قابل مشاهده است.

امام جمعه اهر ادامه داد: شهادت نیز نقطه پایانی این مسیر و نماد وفاداری به عهد الهی بود و این سیره می‌تواند الگویی برای مسئولان و مدیران در عرصه حکمرانی اسلامی باشد.

حجاب، حراست از کرامت زن در جامعه اسلامی است

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حجاب اظهار کرد: حجاب علاوه بر آنکه یک فریضه شرعی است، حراست از کرامت و جایگاه زن در جامعه اسلامی محسوب می‌شود و زنان سرمایه‌های عزتمند جامعه هستند.

وی با تأکید بر مسئولیت همگانی در صیانت از این حریم گفت: اگر در محیط‌های کسب‌وکار یا فضای عمومی شاهد بی‌توجهی به حجاب هستیم، تذکر باید با زبان خیرخواهانه و همراه با حفظ کرامت افراد انجام شود.

امام جمعه اهر افزود: در فضای مجازی نیز برخی افراد ممکن است از روی ناآگاهی محتوایی منتشر کنند که به شأن و کرامت خودشان آسیب بزند؛ در چنین مواردی باید با آگاهی‌بخشی، ارزش و جایگاه انسانی آنان را یادآوری کرد.

مسجد باید به کانون حل مسائل اجتماعی تبدیل شود

وی در ادامه با اشاره به روز جهانی مسجد، جایگاه مسجد در اندیشه اسلامی را فراتر از محل اقامه نماز دانست و گفت: مسجد در اسلام پایگاه ایمان، مرکز تربیت، کانون وحدت و محور حل مسائل اجتماعی است و در سیره پیامبر اکرم (ص) نیز مسجد کانون هدایت و مدیریت جامعه بود.

جلیلی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط مساجد با نسل جدید اظهار کرد: متأسفانه برخی مساجد در جذب و ارتباط مؤثر با جوانان و نوجوانان موفق نبوده‌اند. اگر جوانان جایگاه خود را در مسجد پیدا نکنند، دیگران برای ذهن و فکر آنان برنامه‌ریزی خواهند کرد.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای اثرگذاری بر نسل جوان سرمایه‌گذاری کرده است، مساجد باید فعال‌تر از گذشته وارد میدان شوند و به محلی برای گفت‌وگو، پاسخگویی به شبهات، تربیت و اعتمادآفرینی تبدیل شوند.

امام جمعه اهر با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در فعالیت مساجد، گفت: کمرنگ شدن جایگاه منبر، کم‌تحرکی برخی هیأت‌های امنا، ناهماهنگی میان ارکان مسجد، نگاه مالکانه به مسجد، ضعف در جذب نوجوانان و جوانان، فاصله گرفتن از مسائل محله و نبود برنامه‌های فرهنگی مستمر از جمله آسیب‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: آبادانی و پویایی مسجد تنها وظیفه امام جماعت یا هیأت امنا نیست، بلکه خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های مردمی نیز در این زمینه مسئولیت دارند.

جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: باید مسجد را از یک ساختمان صرفاً نمازخانه‌ای خارج کرده و به جایگاه واقعی آن بازگردانیم؛ مسجد باید همزمان محل عبادت، بصیرت‌افزایی، خدمت‌رسانی و حل مسائل مردم باشد.