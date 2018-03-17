مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی برای پذیرش در ۶۱ رشته امتحانی گروه علوم پایه پزشکی، ۱۲ رشته امتحانی دکتری تخصصی داروسازی و ۲ رشته دکتری تخصصی دندانپزشکی برگزار می شود.

پیش از این تعداد ۸ هزار و ۶۰۰ نفر تا روز چهارم اسفندماه در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی ثبت نام کرده بودند.

با توجه به درخواست متقاضیانی که تاکنون نتوانسته اند در آزمون ثبت نام کنند، فرصت مجددی برای ثبت نام در نظر گرفته شده است که داوطلبان می توانند از امروز شنبه ۲۶ اسفند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۶ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار می شود.

با توجه به برگزاری آزمون در دو روز شرایطی فراهم شد تا داوطلبان بتوانند (با توجه به مدرک تحصیلی مقطع قبل) حداکثر در دو مجموعه رشته که در دو روز متفاوت برگزار می شود ثبت نام کنند.