  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۳۸

برگزاری آزمون در اردیبهشت ۹۷؛

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی پزشکی آغاز شد

مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی پزشکی آغاز شد

فرصت مجدد ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی آغاز شد. داوطلبان تا فردا امکان ثبت نام در این آزمون را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی برای پذیرش در ۶۱ رشته امتحانی گروه علوم پایه پزشکی، ۱۲ رشته امتحانی دکتری تخصصی داروسازی و ۲ رشته دکتری تخصصی دندانپزشکی برگزار می شود.

پیش از این تعداد ۸ هزار و ۶۰۰ نفر تا روز چهارم اسفندماه در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی ثبت نام کرده بودند.

با توجه به درخواست متقاضیانی که تاکنون نتوانسته اند در آزمون ثبت نام کنند، فرصت مجددی برای ثبت نام در نظر گرفته شده است که داوطلبان می توانند از امروز شنبه ۲۶ اسفند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۶ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این آزمون ثبت نام کنند.

آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار می شود.

با توجه به برگزاری آزمون در دو روز شرایطی فراهم شد تا داوطلبان بتوانند (با توجه به مدرک تحصیلی مقطع قبل) حداکثر در دو مجموعه رشته که در دو روز متفاوت برگزار می شود ثبت نام کنند.

کد مطلب 4253474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها