کدام تیم شانس اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در قرعه‏‌کشی یک چهارم نهایی رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا این امکان وجود داشت که تیم‌‎های مطرح مقابل هم قرار گیرند، اما بعد از قرعه‎کشی باید گفت تیم‌های زیادی نیستند که می‎توان از آن‌ها به عنوان شانس اصلی رسیدن به مرحله بعد یاد کرد.

در تاریخ ۲۶ می قرار است کاپیتان یک تیم در کیف جام قهرمانی را بالای سر ببرد. برای این منظور هم حداقل تا اینجای کار تیم‎های فوتبال بارسلونا و بایرن مونیخ که به ترتیب مقابل رم و سویا قرار گرفتند شانس بیشتری نسبت به رقبا دارند. هر دو در این دوره از بازی‌ها خوب کار کردند و حریفانشان هم نسبت به دو تیم دیگر آسان‎تر هستند.

دیدار دیگر بین یووه و رئال است که دیداری نفس‎گیر خواهد بود و هر دو تیم شانسی برابر برای صعود به دور بعد بازی‌ها دارند. منچسترسیتی و لیورپول هم باید مقابل هم قرار گیرند که به اندازه دو بازی که اول به آن‌ها اشاره شد، دو تیم از قرعه‎شان راضی نیستند.

حدس این موضوع که کدام تیم شانس بهتری برای قهرمانی دارد آسان نیست، اما واضح است که بارسا و بایرن حداقل در این مرحله شانس بیشتری نسبت به سایر تیم‌ها دارند.