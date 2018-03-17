کدام تیم شانس اصلی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در قرعهکشی یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا این امکان وجود داشت که تیمهای مطرح مقابل هم قرار گیرند، اما بعد از قرعهکشی باید گفت تیمهای زیادی نیستند که میتوان از آنها به عنوان شانس اصلی رسیدن به مرحله بعد یاد کرد.
در تاریخ ۲۶ می قرار است کاپیتان یک تیم در کیف جام قهرمانی را بالای سر ببرد. برای این منظور هم حداقل تا اینجای کار تیمهای فوتبال بارسلونا و بایرن مونیخ که به ترتیب مقابل رم و سویا قرار گرفتند شانس بیشتری نسبت به رقبا دارند. هر دو در این دوره از بازیها خوب کار کردند و حریفانشان هم نسبت به دو تیم دیگر آسانتر هستند.
دیدار دیگر بین یووه و رئال است که دیداری نفسگیر خواهد بود و هر دو تیم شانسی برابر برای صعود به دور بعد بازیها دارند. منچسترسیتی و لیورپول هم باید مقابل هم قرار گیرند که به اندازه دو بازی که اول به آنها اشاره شد، دو تیم از قرعهشان راضی نیستند.
حدس این موضوع که کدام تیم شانس بهتری برای قهرمانی دارد آسان نیست، اما واضح است که بارسا و بایرن حداقل در این مرحله شانس بیشتری نسبت به سایر تیمها دارند.
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