به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی ظهر شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر با اشاره به اینکه در طول یک ماهه اسفند ۵۶۰ نفر نیروی اداره کل راهداری در سطح محورهای استان مشغول به فعالیت بوده اند، اظهار داشت: علی رغم اینکه اعتبارات بسیار اندکی در بخش ایمن سازی محورها داریم، اما با همه کمبودهای سعی کرده ایم خط کشی محورهای اصلی و لگه گیری محورهای گردشگری را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در بخش استانی اعتباری که گرفته ایم صرف حقوق کارکنان شده است، تصریح کرد: ما باید سالانه ۱۱ میلیارد تومان حقوق ۲۸۰ نیروی شرکتی را بدهیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان یادآور شد: ۱۴ اکیپ به صورت همزمان در محورهای گردشگری و اصلی استان فعالیت کرده اند.

شرفی با اشاره به اینکه کار روشنایی محورها را انجام داده ایم، همه گاردریل ها را به طول ۲۲۸ کیلومتر تعمیر کرده و ۱۵ هزار عدد شب رنگ را نصب کرده ایم، ادامه داد: ورودی تمام شهرها را ساماندهی کرده ایم، در نقاطی که پرتگاه داشته ایم خاکریز زده ایم، ۲۰۰ عدد بنر ایمنی را تهیه کرده ایم که نصب می شود.

وی با بیان اینکه ۳۲۰ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین و ۲۰۰ نفر نیرو را در نقاط حادثه خیز مستقر می کنیم تا کمترین حادثه را در ایام نوروز داشته باشیم، تصریح کرد: در رابطه با پایانه مسافربری به دلیل اینکه بلوار ۶۰ متری امکان دور زدن برای اتوبوس ها نداشت نتوانستیم کاری کنیم، با این حال آمادگی داریم از اعتبارات خودمان درو برگردان این محور را اجرایی کنیم.