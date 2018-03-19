کشف قاچاق یک زوج سالمند توسط ماموران گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران این گمرک با هوشیاری و رصد محموله ها وبا استفاده از دستگاه ایکس ری وبازرسی محموله موفق به کشف این دو نفر شدند. این زوج سالمند تبعه غیرمجاز خارجی هستند و با پنهان شدن در محموله کامیون قصد خروج از مرز بازرگان را داشتند.

این کامیون ترک حامل کالای صادراتی ماشین آلات تراشکاری از مبدأ گمرک تبریز به مقصد ترکیه بود.

بنابراین گزارش ، با الکترونیکی شدن گمرک و تجهیز این سازمان به دستگاههای کنترلی پیشرفته، کشفیات قاچاق انسان در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و ماموران گمرکات در این مدت موفق به کشف بیش از ۵۵۰ مورد قاچاق انسان شدند.

این گزارش حاکی است گمرک بازرگان بیشترین کشفیات قاچاق انسان را در کارنامه دارد. بیشترین قاچاق انسان در محموله های ورودی ثبت شده و این افراد اغلب تبعه کشورهای همسایه هستند.

نگاهی به کشفیات قاچاق انسان از سوی ماموران گمرک نشان می دهد در ماههای اخیر کودکان و سالمندان کشورهای همسایه نیز به این نوع قاچاق افزوده شده است.