به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین و به یادماندنی ترین جمله رهبر انقلاب در سال ۹۶ را به نظرسنجی گذاشت.

سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین راستا اعلام کرده است:مخاطبان می توانند جمله مورد نظر خود را از «اینجا» ارسال کنند. برای سهولت در انتخاب می‌توانید از صفحات «بیانات»، «پیام‌ها» و جستجو، در سایت KHAMENEI.IR عبارت مورد نظر خود را بیابید. نتیجه این نظرسنجی بیست و نهم اسفندماه اعلام خواهد شد.

جملاتی که در این نظرسنجی به رأی مخاطبان گذاشته شده، به شرح زیر است:

۱۳۹۶-۱۲-۲۴رهبر انقلاب: «عمل» مسئولان و علما ازجمله نمایندگان مجلس خبرگان دارای تأثیری بیشتر از تبلیغ زبانی است/ کار و تلاش سخت مسئولان و علما -حتی اگر جلوی چشم مردم نباشد- و پرهیز از دنیاپرستی و اشرافیگری، موجب جلب رحمت الهی و تأثیرگذاری بیشتر در مردم میشود و مردم نیز هنگامی که در حرف و عمل ما تناقض نبینند ایمانشان قوی‌تر خواهد شد و با اطمینان بیشتر در صراط مستقیم حرکت خواهند کرد.

۱۳۹۶-۱۲-۲۴رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان: یک حرکت جوانانه و پرتلاش و پرنشاط در کشور وجود دارد که اعتقاد بنده به آینده‌ای بمراتب بهتر از امروز را برای ایران، مستحکم‌تر از همیشه کرده است/ از مشکلات معیشتی و دیگر مشکلات مردم اطلاع داریم اما معتقدیم هیچ مشکل حل‌نشدنی در کشور وجود ندارد. ان‌شاالله در چند روز آینده در این زمینه‌ها با مردم صحبت خواهم کرد.

۱۳۹۶-۱۲-۱۹رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار جوانان و نوجوانان عازم راهیان نور: علت ایجاد جنگ ۸ساله، ترس قدرتهای جهانی از اثرگذاری انقلاب بود/ مدعیان امروز، آمریکا و اروپای قدرتمند انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان و شوروی هرچه توانستند به صدام کمک کردند. فرانسه پیشرفته ‌ترین هواپیماها و بالگردها و آلمان مواد شیمیایی سمی را در اختیار رژیم صدام گذاشتند/ ما هنوز بعد از ۳۰ سال کسانی را در بین رزمندگانمان داریم که بخاطر آلودگیهای شیمیایی آن روز گرفتارند؛ بسیاری هم شهید شدند.

۱۳۹۶-۱۲-۱۷رهبر انقلاب: اینکه چهار دختر فریب بخورند و در خیابان حجابشان را بردارند، مسئله حقیری است. آن چیزی که من را حساس میکند طرح مسئله «حجاب اجباری» از دهان یک گروهی از خواص است. یعنی یک عده‌ای همان خطی را دنبال میکنند که دشمن نتوانسته بود آن را به نتیجه برساند/ آنچه که حرام شرعی است، نباید بصورت آشکار صورت بگیرد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود.

۱۳۹۶-۱۲-۱۷رهبر انقلاب: آمریکایی که در همه‌جا حضور فتنه‌گرانه دارد میگوید چرا ایران در منطقه حضور دارد؛ خب، ما در منطقه هستیم، باید از تو اجازه بگیریم؟ هر وقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم، باید با شما گفتگو کنیم/ همینطور کشورهای اروپایی که میگویند میخواهیم با ایران درباره حضورش در منطقه گفتگو کنیم؛ به شما چه مربوط است؟ شما چرا اینجا هستید؟ ما خودمان با مردم و حکومتهای منطقه صحبت میکنیم و الحمدلله موفق شدیم.

۱۳۹۶-۱۲-۱۷رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار مداحان: زن در منطق اسلام، موجودی است که دارای ایمان و عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت است، در اجتماع اثرگذار است، رشد علمی و معنوی دارد، مدیر کانون بسیارمهم خانواده و مایه آرامش مرد است. اینها در کنار خصوصیات زنانه مانند لطافت و آمادگی دریافت انوار الهی است/ امروز، الگوی انحرافی زن، زن غربی است؛ شاخصه او برهنگی، و خصوصیتش جلب نظر مردان و موجب التذاذ مرد شدن است.

۱۳۹۶-۱۲-۱۳رهبر انقلاب در دیدار اساتید و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف: تلاش علمی در دانشگاه‌ نباید متوقّف شود/ اگر تعهّد دینی و انقلابی نباشد، پیشرفت علمی به تنهایی‌ یک کشور را خوشبخت نمیکند. اگر بخواهیم کشور، ملّت، جامعه‌ بشری به سعادت برسد، راهش این است که آرمانهای دینی و الهی را برتر از همه‌ آرمانها قرار بدهیم؛ این در اقتصاد،در کار علمی،در اداره‌ کشور،در گزینش مدیران و در حرکت فکری ما هم باید اثر بگذارد.

۱۳۹۶-۱۲-۱۰رهبر انقلا ب در دیدار وزیر اوقاف سوریه: امیدوارم که ان‌شاءاللّه آن روزی را که شماها در قدس نماز جماعت میخوانید، ببینید و ببینیم ان‌شاءاللّه؛ ما معتقدیم که این ‌روز خواهد آمد. ممکن است شخص این حقیر یا امثال ما نباشند، امّا این روز خواهد آمد و دیر هم نخواهد شد. چند سال پیش، این همان دولتِ صهیونیستیِ همسایه‌ی شما گفت که ایران را ما تا مثلاً ۲۵ سال دیگر، چنین میکنیم، چنان میکنیم؛ من گفتم که شما ۲۵ سال دیگر را درک نخواهید کرد که بخواهید آن‌وقت شما آن کار را انجام بدهید! ان‌شاءالله این روز پیش می‌آید.

۱۳۹۶-۱۲-۱۰بیانات رهبرانقلاب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت روحانی شهید صدوق گلپایگانی و شهدای گلپایگان منتشر شد: علمای بزرگی در ۱۵۰سال اخیر از این شهر برخاستند لکن رنگ شهادت و زینت شهادت فراتر از این حرفهاست. از ویژگیهای شهید صدوق خدمت به مردم و مقابله و مواجهه‌ با دستگاه طاغوت است/ شهادت مرگ تاجرانه است،شهدای ما توانستند این جانِ از بین رفتنی را با خدای متعال معامله کنند.

۱۳۹۶-۱۲-۷بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۱۴هزار شهید جامعه کارگری کشور، منتشر شد: ما در میدان نبرد در دفاع ۸ساله، قبل از آن با گروهکها، در دوران انقلاب، و بعد از آن جای پای برجسته کارگران را میبینیم. ضدّانقلاب از اول چشمش به کارگرها بود تا جامعه کارگری را علیه جمهوری اسلامی تحریک کند؛ اما کارگران همیشه مقاومت کرده‌اند، ایستاده‌اند و با بصیرت، دست دشمن را رد کرده‌اند.

بهمن ماه

۱۳۹۶-۱۱-۲۹رهبر انقلاب: ما نتیجه اتکای به خارجیها را در برجام دیدیم. در مذاکرات هسته‌ای به اینها اعتماد کردیم و سودی نبردیم. خوشبختانه میبینم مسئولان کشور برخوردهای خوبی دارند. من واقعاً باید از وزیر خارجه‌مان تشکر کنم بخاطر برخوردش با خباثت آمریکاییها و یکی به نعل و یکی به میخ زدن اروپاییها؛ بله، راه همین است. عزت ملی را باید نشان دهند/ از بیگانه باید بهره برد اما نباید به او تکیه کرد.

۱۳۹۶-۱۱-۲۹رهبر انقلاب: یکی از مهمترین آفتهای همه انقلابها «ارتجاع» است. ارتجاع یعنی حرکت انقلابی ملت، در یک جاهایی سست و متوقف شود و بعد برگردد/ من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم/ ما اگر بسمت اشرافیگری رفتیم، اگر بجای توجه به ضعفا، دلسپرده مرفهین شدیم، اگر بجای تکیه به مردم، به خارجیها تکیه کردیم، این ارتجاع است/ در ارتجاع، همان آدمهای انقلابی سابق سرکارند اما خط و راه را عوض کرده‌اند.

۱۳۹۶-۱۱-۲۹پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی سقوط هواپیمای مسافربری: سانحه‌ مصیبت‌بار سقوط هواپیمای مسافربری دلها را لبریز از اندوه و تأسف کرد. اینجانب مراتب تأثر و همدردی صمیمانه‌ خود را با خانواده‌های داغدار ابراز میدارم و مغفرت الهی برای جان‌باختگان از خداوند مسألت میکنم/ مسئولان لازم است همه‌ تلاش و همکاری خود را برای اقدامهای لازم در این مورد بکار برند و امکان تکریم و تشییع پیکرهای آنان را فراهم سازند.

۱۳۹۶-۱۱-۲۹رهبر انقلاب: خدمات انقلاب به ایران، بسیار زیاد است؛ لکن مهمترین کار اصولی انقلاب، تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردمسالار، آنهم با الهام از تعالیم اسلامی و قرآن است/ نتیجه مردمسالاری، پیشرفت است. ما دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم؛ پیشرفت بمعنی واقعی کلمه اتفاق افتاده اما درباره عدالت مشکل داریم، خودمان اعتراف میکنیم. باید کار کنیم و باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم.

۱۳۹۶-۱۱-۲۹رهبر انقلاب: واقعاً ۲۲بهمن امسال در سرتاسر کشور ۲۲بهمن متفاوتی بود. بعداز ۳۹سال این حرکت عظیم مردمی شبیه معجزه است. ۴۰ سال است که مأمن مردم، پرچم برجسته و بلند انقلاب است و این درحالی است که مردم از برخی مسائل جاری کشور انتقاد دارند/ انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه قضائیه نیست؛ نه، ممکن است از حقیر هم انتقاد داشته باشند اما این انتقاد منافاتی با ایستادگی پای نظام اسلامی و انقلابی ندارد.

۱۳۹۶-۱۱-۲۴رهبرانقلاب در دیدار اعضای کنگره شهدای سیستان و بلوچستان: جمهوری اسلامی نظامی است که در طول این سالهای متمادی در مقابل نظام جاهلیّت مدرن ایستادگی و مقاومت کرده، لذا آنها با همه‌ ابزارها به دشمنی برخاسته اند. همه علیه جمهوری اسلامی قیام کردند و نتوانستند آن را شکست بدهند و وادار به عقب‌نشینی کنند.آنچه موجب شده این جمهوری اسلامی بحمداللّه ابّهت خودش را در دنیا حفظ بکند، فداکاری های مردم است؛ ایمانهای راسخ است که مظهر کامل و عالی آن عبارت است از شهدا.

۱۳۹۶-۱۱-۲۴بیانات رهبرانقلاب در دیدار اعضای کنگره شهدای سیستان و بلوچستان منتشرشد: این استان مظهر شعار وحدت اسلامی ماست/ ما میخواهیم به دنیا بگوییم که برادران مسلمان بیایند باهم همکاری و در کنار هم زندگی کنند؛نمونه اش این استان است. دشمن روی همین نقطه تکیه کرده و میخواهد تفرقه ایجاد کند/ شما وقتیکه میگویید که یک بچّه سنّی یازده دوازده ساله در شلمچه برای دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت میرسد این بزرگترین خبر از وحدت و همدلی شیعه و سنّی است.

۱۳۹۶-۱۱-۱۹رهبر انقلاب: این انقلاب، مردمی است و مردم باید در همه برنامه‌ها در درجه اول باشند. مردم همان کسانی‌اند که حماسه ۲۲بهمن را بوجود آوردند. مسئولان مردم را بشناسند و برای مردم کار کنند؛ خدا گفته است که باید خادم مردم باشیم/ حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شکایت دارند. این شکایت را مسئولین قوای مجریه و قضائیه و مقننه بجد دنبال کنند.

۱۳۹۶-۱۱-۱۹رهبر انقلاب: در بحث عدالت اجتماعی کم‌کاری و عقب‌ماندگی داریم، کاری که بایسته بوده انجام نشده و باید بجد دنبالش باشیم؛ و راه آن، مبارزه با ظلم و فساد است. فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست، یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت میکند. برخورد با کسانی که منتفع از فساد هستند کار بسیار سختی است ولی حتماً باید انجام شود. برخورد با کارگزاران حکومتی که در آنها ظلم و فساد هست، باید جدی و با شدت عمل بیشتر باشد.

۱۳۹۶-۱۱-۱۹رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار کارکنان نیروی هوایی ارتش: هدف دشمن این است که از استمرار و استقامت انقلاب جلوگیری کند؛ از هر وسیله‌ای هم توانستند برای این استفاده کردند. اما ناگهان یک ۲۲بهمن یا ۹دی پیش می‌آید، سیل جمعیت در همه مناطق کشور راه می‌افتد. امسال هم ۲۲بهمن تماشایی خواهد بود؛ چون مردم با یاوه‌گویی‌های بعضی دولتمردان آمریکایی حس میکنند دشمن در حال کمین گرفتن است. امسال به توفیق الهی همه می‌آیند.

۱۳۹۶-۱۱-۱حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به جوانان مستندساز: جهت انقلابی را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاری انقلابی کار،غلبه نکند. با سر افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقلابی‌ اید/ مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و یأس آلود و هرج و مرج طلبانه، فایده‌ آن را تبدیل به زیان میکند. زبان طنز به رسایی و سودمندی اثر کمک میکند.

دی ماه

۱۳۹۶-۱۰-۲۶رهبرانقلاب عصرامروز: اتحاداسلامی مسئله مهمی است. آماده هستیم حتی با کسانی که در دنیای اسلام صریحاً با ما دشمنی کردند هم برادرانه برخورد کنیم. دنیای اسلام با این جمعیت زیاد و این امکانات فراوان بلاشک میتواند با اتحادش، یک قدرت بزرگی در دنیا ایجاد کند/ دشمنان اسلام آرزویشان این است که در داخل دنیای اسلام اختلافات، جنگ و خونریزی وجود داشته باشد برای اینکه حاشیه‌ امنی برای صهیونیستها درست بشود.

۱۳۹۶-۱۰-۲۶رهبرانقلاب عصر امروز: صهیونیستها یک روز شعار از نیل تا فرات میدادند، امروز دور خودشان دیوار میکشند که بتوانند خود را در سرزمین غصبی حفظ کنند/ فلسطین از نهر تا بحر و قدس هم بلاشک پایتخت آن است/ دولتهایی که به آمریکا و صهیونیستها کمک میکنند دارند خیانت میکنند؛ مثل کار سعودی ها. این کار قطعا خیانت به امت اسلامی و دنیای اسلام است.

۱۳۹۶-۱۰-۲۶رهبرانقلاب عصر امروز در دیدار اعضای اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی: مسئله یمن و بحرین باید حل شود/ باید در مسائل اساسی دنیای اسلام صریح باشیم تا بتوانیم جریان‌سازی کنیم/ نگذارید با توطئه سکوت مسائل اصلی دنیا اسلام توسط امپراطوری خطرناک و سهمگین تبلیغات غرب که دست صهیونیستهاست نادیده گرفته شود/ فلسطین یک مسئله مهم دنیای اسلام است که بطور کلی نادیده گرفته میشود.

۱۳۹۶-۱۰-۲۴پیام تسلیت رهبرانقلاب در پی جان باختن کارکنان کشتی نفت کش: این حادثه مصیبت بار و تاثرانگیز را به خانواده های عزادار صمیمانه تسلیت عرض میکنم/ این عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت به کشور خود جان باخته اند و این افتخار بزرگی است که شاید بتواند سنگینی بار این غم را کاهش دهد و دلهای مصیبت‌دیدگان را آرامش بخشد.

۱۳۹۶-۱۰-۱۹رهبر انقلاب: مسئولین حکومتی -که شامل این حقیر نیز میشود- توجه کنند، ما از دشمن خارجی گفتیم اما این موجب نشود از ضعفهای خودمان غافل شویم. ما ضعف و مشکل داریم، مگس روی زخم مینشیند، زخم را خوب کنید/ دفاع از حقوق مظلومین بخصوص طبقات ضعیف ملت وظیفه همه ماست/ بعضی میگویند چرا فلانی تذکر نمیدهد؛ این تذکراتی که گاهی در جلسات علنی میدهم یک دهم تذکرات و اوقات‌تلخیهای جلسات خصوصی هم نیست.

۱۳۹۶-۱۰-۱۹رهبر انقلاب: مسئولان انتظامی، امنیتی و سپاه و بسیج به وظایفشان خوب عمل کردند، بنده از آنها تشکر میکنم؛ منتها توجه بشود که آن جوان و نوجوانی که تحت تأثیر هیجانی یک شبکه در فضای مجازی قرار میگیرد و یک حرکتی میکند، با آن کسی که با دستگاههای سازمان‌یافته مرتبط است فرق دارد؛ اینها را یکجور بحساب نیاورید. با اولی باید با روشنگری حرف زد و او با آن کسی که آدم میکشد و قتل میکند، یکی نیست.

۱۳۹۶-۱۰-۱۹رهبر انقلاب: یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است: نقشه را آمریکاییها و صهیونیستها کشیدند، پول برای یکی از این دولتهای خرپول خلیج فارس است، پادویی‌اش هم مربوط به سازمان آدمکش منافقین بود/ حضرات حاکم در آمریکا اولا بدانند تیرشان به سنگ خورده، ثانیا به ما در این چند روز خسارت زدند، این بی‌تقاص نخواهد بود؛ ثالثا آن آقایی که در رأس آنجاست بداند که این دیوانه‌بازیهای نمایشی هم بی‌جواب نخواهد ماند.

۱۳۹۶-۱۰-۱۹رهبر انقلاب: نکته درست در تحلیلها، تفکیک بین «مطالبات صادقانه و بحق مردم» و «حرکات وحشیانه و تخریبگرانه یک گروه» است. اینکه عده‌ای از حقی محروم بمانند و اعتراض کنند، یک مطلب است و اینکه عده‌ای با سوءاستفاده از این تجمع، به قرآن و اسلام و به پرچم اهانت کنند یک حرف دیگر؛ هیچ‌کس با آن اعتراضهای مردمی مخالفت ندارد، باید هم به این حرفها رسید، شنید و به آنها پاسخ داد، همه باید دنبال کنیم.

۱۳۹۶-۱۰-۱۹رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار مردم قم: از روز ۹دی که این آتش‌بازیها و شیطنت‌کاریها شروع شد، ملت ایران در اقصی‌نقاط کشور، حرکت راهپیمایی‌شان آغاز شد؛ بعد که مردم دیدند مزدوران دشمن دست‌بردار نیستند، راهپیماییها تکرار شد. این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه دشمن با این نظم و بصیرت و شور و انگیزه ۴۰سال است که ادامه دارد. این نبرد ملت با ضدملت، نبرد ایران با ضدایران و نبرد اسلام با ضداسلام است.

۱۳۹۶-۱۰-۱۲رهبر انقلاب: آنچه که مانع دشمن و اعمال دشمنی اوست، وجود روح شجاعت، فداکاری و ایمان در ملت است/ تا ابد مدیون شهیدان عزیزی هستیم که دل از خانه و خانواده کندند و در مقابل دشمن خبیثی سینه سپر کردند که مورد حمایت غرب و شرق و ارتجاع منطقه بود/ اگر در جنگ تحمیلی پای دشمن بعثی به کشور باز می شد، به هیچ چیز رحم نمی کردند و وضعی به مراتب بدتر از وضعیت امروز لیبی و سوریه، برای ایران بوجود می آمد.

۱۳۹۶-۱۰-۱۲رهبر انقلاب در دیدار جمعی از خانواده های معظم شهیدان:در قضایای اخیر دشمنان هم پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل بوجود آورند. من در خصوص این قضایا حرف هایی دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت.

۱۳۹۶-۱۰-۹بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران ستاد کنگره‌ شهدا و ایثارگران روحانی استان قم که ۲۲آبان۹۶ برگزار شده بود، منتشرشد: شهادت جزو لوازم مجاهدت است/ روحانیت در عرصه‌ مبارزه و میدان مبارزه حضور جدی و گسترده داشته، هرگاه روحانیت در میدان مبارزه وارد شد و در مقابل دشمنان دین و اسلام مجاهدت کرد سربلند بوده است/ ما با حسرت و با غبطه باید نگاه کنیم به مقام والای شهدا و آن را آرزو کنیم.

۱۳۹۶-۱۰-۷بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره مفسر قرآن آیت‌الله آقانجفی همدانی که در ۳۰ مرداد ۹۶ برگزار شده بود، منتشر شد: «سلوک انقلابی از ویژگی‌های ممتاز مرحوم آقانجفی بود. در دوران دفاع مقدس که برخی نسبت به تهاجم دشمن غافل یا بی‌تفاوت بودند، افرادی همچون مرحوم آقانجفی با آن مراتب علمی، از این مسئله مهم غافل نبودند و با برخورد بسیار گرم و گیرا با جوانان رزمنده، مرجع آنان بودند»

۱۳۹۶-۱۰-۶رهبر انقلاب: دشمن اصلی ما که آمریکاست یکی از فاسدترین و ظالمترین حکومتهای دنیاست؛ پلیس آمریکایی بدون هیچ عذر موجه، زن و بچه و جوان سیاهپوست را به قتل میرساند و در دادگاه تبرئه میشود! آنوقت به دستگاه قضائی کشورما ایراد میکنند. البته دستگاه قضائی ما بدون ایراد نیست؛ بله، قاضی فاسد داریم، قاضی عادل و مطمئن هم داریم؛ مدیر اجرایی جاه‌طلب داریم، مدیر پاکدست هم داریم؛ حق نداریم همه را با یک چوب برانیم.

۱۳۹۶-۱۰-۶رهبر انقلاب: همه مدیران جمهوری اسلامی از اول تا امروز، خدمات مهمی انجام داده‌اند، البته صدماتی هم زده‌اند. انسان باید خدمات همه را در طول زمان سپاسگزاری کند. صدمات را هم باید نقد کرد، منتها نقد منصفانه؛ نقد و نقدپذیری واجب است، تهمت و لجن پراکنی حرام است. هنر این است که انسان خدا را در نظر بگیرد و برای قدرت‌یابی حرف نزند. انقلابی‌نمایی غیر از انقلابیگری است؛ انقلابیگری پابندی و تدین لازم دارد.

۱۳۹۶-۱۰-۶رهبر انقلاب: نمیشود که انسان یک دهه همه‌کاره کشور باشد، یک دهه بعد تبدیل شود به مخالف‌خوان کشور. ۹دی که آنقدر عظمت دارد، پاسخ ملت به این بازیها بود/ این کسانی که کشور در اختیارشان هست یا بوده، دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند؛ بنده‌ای که امکانات در اختیارم هست نمیتوانم مدعی باشم، من باید پاسخگو باشم که با این امکانات چه کرده‌ام.

۱۳۹۶-۱۰-۶رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: امروز هزاران توپخانه دروغ‌پردازی به سمت این ملت مشغول شلیک هستند تا مردم را ناامید و بدبین کنند. متأسفانه در داخل هم گروهی، درست همان کار دشمن را ادامه میدهند: ناامیدکردن مردم، متهم کردن، دروغهای دشمن‌ساز را در ذهن مردم انداختن؛ اینها تقوا ندارند؛ اینها بجای آنکه سیاستشان دینی باشد، دینشان سیاسی‌کاری است. خدا، دین و انصاف را رعایت نمیکنند.

آذر ماه

۱۳۹۶-۹-۳۰متن تجلیل رهبر انقلاب از دایرةالمعارف «المعجم فی فقه لغةالقرآن و سرّ بلاغته» تحت سرپرستی آیت‌الله واعظ زاده خراسانی، منتشر شد: این کتاب را از همه‌ی آنچه در این موضوع دیده‌ام بهتر یافتم. اسم معجم برای این کتاب، کوچک است. همانند آن را نداریم. حتی اهل‌سنت مانند این را ندارند. چند دوره از آن را برای کتابخانه‌های مهم مثل کتابخانه الازهر بفرستید.

۱۳۹۶-۹-۳۰پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حائری شیرازی: این عالم متفکر ازجمله عالمان دینی موفقی بودند که عمر بابرکت را یکسره در خدمت تربیت نفوس و تعالی بخشیدن به روح و دل و فکر و عمل مخاطبان خود قرار دادند/ ذهن و اندیشه فعال و کارآمد این روحانی بااخلاص و اهل معرفت و سلوک، همواره نقشی اثرگذار در ترویج معارف اسلامی و قرآنی و انقلابی داشته و به پرورش نفوس پرداخته است.

۱۳۹۶-۹-۳۰رهبر انقلاب در پیام به اجلاس سراسری نماز: دعوت به نماز، دعوت به زیباترین جلوه‌های زندگی است، زیرا نماز، فصلی از زندگی است که در آن انسان در برابر آفریننده و دارنده همه نیکیها و زیباییها، به عرض نیازی عاشقانه میپردازد و بر عیار زیبایی و نیکی روان و دل خویش می‌افزاید/ مسئولان مؤمن در نظام اسلامی باید امکانات گسترده خود را در خدمت این دعوت بگذارند.

۱۳۹۶-۹-۲۹پیام رهبر انقلاب در پی شهادت جانباز گرامی دفاع مقدس آقای علی خوش‌لفظ: سلام و رحمت خدا بر این شهید عزیز که در هنگام زندگی نیز شهید زنده نامیده شد و درنگ سالها پس از دفاع مقدس، پاداش عظیم صابران را به او هدیه کرد. به روان پاک او درود میفرستم و به بازماندگان گرامی‌اش تبریک و تسلیت میگویم.

۱۳۹۶-۹-۱۹آقای علیرضا کریمی، کشتی گیر سرافراز کشورمان ظهر امروز با رهبرانقلاب دیدار کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار از این کشتی گیر که اخیرا از مواجهه با نماینده‌ رژیم صهیونیستی در مسابقات جهانی امتناع کرده بود، قدردانی کردند.

۱۳۹۶-۹-۱۵پیام تشکر رهبر انقلاب از قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری و اقدام کشتی‌گیر کشورمان علیرضا کریمی: از تیم قهرمان در مسابقات جهانی وزنه‌برداری که موجب خرسندی ملت ایران شدند تشکر میکنم و از آقای علیرضا کریمی، پهلوان سرافراز کشورمان که نماد عزت ایرانیان شد از صمیم دل قدردانی مینمایم.

۱۳۹۶-۹-۱۵رهبر انقلاب: دولتمردان آمریکا گفته‌اند که باید در منطقه جنگ راه بیندازیم تا امنیت رژیم صهیونیستی حفظ شود؛ این نقشه آمریکاست. امروز متأسفانه حاکمان و نخبگانی در منطقه، به ساز آمریکا میرقصند. ما هیچ اختلافی با ملتهای مسلمان نداریم، ما اهل وحدتیم؛ اما در مقابل اینها نصیحت میکنیم، زبانمان زبان نصیحت است. عاقبت این کاری که بعضی از دولتهای منطقه میکنند همانطور که در قرآن آمده است، نابودی خودشان است.

۱۳۹۶-۹-۱۵رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت: اینکه آنها ادعا میکنند میخواهند قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کنند، از عجز و ناتوانی آنهاست. در مسئله فلسطین، دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند/ پیروزی از آن امت اسلامی است و فلسطین آزاد خواهد شد و ملت فلسطین به پیروزی خواهد رسید.

۱۳۹۶-۹-۱۲رهبر انقلاب دردیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و برگزیدگان جشنواره مالک اشتر: مواجهه با معارضه ها در گرو ایستادگی و تقویت روزافزون تواناییهای نیروهای مسلح است. امروز نیروهای مسلح به بهترین نیروی انسانی ازلحاظ فکری، عملی و عزم و اراده احتیاج دارند/ در هر بخش که مسئولیت و وظیفه ای برعهده دارید، بی وقفه و مستمر، کار و تلاش کنید.

۱۳۹۶-۹-۱۲بیانات رهبر انقلاب در نمایشگاه محصولات تبلیغی نامه به جوانان غربی منتشرشد: این انقلاب، این حرف نو، این پدیده بسیار مهم که اسمش انقلاب اسلامی است، با این پیام عمیق و پرمغز و سازنده و حقیقتاً سعادت‌بخشی که دارد، خیلی کار و تلاش احتیاج دارد/ برای قدمها و کارهای آینده و آنچه بایستی برای رساندن آن به دلها و به مغزها کار بشود، فکر کنید.

۱۳۹۶-۹-۱۲بیانات رهبر انقلاب در کنگره ۱۲هزار شهید آذربایجان غربی منتشر شد: کشور احتیاج دارد به اینکه همیشه یاد و نام شهدا زنده باشد؛ هر وقتی کشورمان دچار ذلت شد، بخاطر این بود که مردان فداکار و دلاور و باگذشت نداشتیم، آن وقتی که سربلند شد بخاطر این بود که چنین مردانی داشتیم/ انگیزه‌های بسیار شدیدی وجود دارد که یاد این مردان بزرگ به فراموشی سپرده شود/ نباید اجازه بدهید که این یاد مندرس بشود.

۱۳۹۶-۹-۹بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره قرآن و علوم انسانی منتشر شد: استفهام از قرآن در مسائل گوناگون فکری و عملی خیلی مهم است؛ علوم انسانی هم یک مسئله است؛ کار شما پیوند این دو امر مهم است/ علوم انسانی، دو سه قرن است که در دنیا ابداع شده و سرفصلهایی تولید و نقد شده؛ ما میخواهیم اینها را از آن ریشه غیردینی جدا کنیم و به یک منشأ دینی وصل کنیم. این کار خیلی مهم، یک تسلط اساسی بر کارهای دیگران لازم دارد.

۱۳۹۶-۹-۹رهبر انقلاب در پیام به اجلاس سالانه زکات: اهمیت والای این فریضه بزرگ که مکرر در قرآن در کنار نماز یاد شده، ایجاب میکرد که بسیار پیشتر به اقامه آن پرداخته شود. ما مسئولان بایداز کم‌کاری خود در این باره آمرزش خداوند را طلب کنیم/ نظام جمهوری اسلامی برای تحقق احکام اسلامی و تشکیل مجتمع اسلامی پدید آمده، پس باید این فریضه را در سرلوحه برنامه‌های خود گذارد. امید است برکات نهضت زکات، شامل مردم و کشور شود.

۱۳۹۶-۹-۷فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش: نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشور است و مناطق مهمی چون مکران، دریای عمان و آبهای آزاد را فراروی خود دارد و حضور در آبهای آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد/ رشد و تحرک خوبی در نیروی دریایی آغاز شده است؛اما این سطح از پیشرفت قانع کننده نیست و در همه بخشها باید با عزم و روحیه، همت بلند، ابتکار و اقدام، این حرکت پر شتاب دنبال شود.

۱۳۹۶-۹-۲رهبر انقلاب: قریب ۴۰ سال است از تشکیل جمهوری اسلامی میگذرد و از روز اول، آمریکا با ما دشمنی کرده است؛ آن‌ها خواستند ما را از بین ببرند اما خداوند متعال ما را تقویت کرد و ما در منتهای قدرت، حرفمان را صریح می‌زنیم؛ هرجا هم به حضور ما احتیاج باشد، کمک می‌کنیم و آن را صریح می‌گوییم و از گفتنش ابایی نداریم. ما در مواجهه با دنیای کفر ملاحظه‌ی هیچ‌کس را نمی‌کنیم.

۱۳۹۶-۹-۲رهبر انقلاب: مسئله‌ فلسطین، مسئله‌ اول دنیای اسلام است/ کسانی در دنیای اسلام برخلاف نص صریح قرآن، «اشداء بینهم و رحماء علی الکفار» هستند. در کسوت مفتی دین، فتوا میدهند که مبارزه با صهیونیست حرام است و جایز نیست! این فاجعه است/ روزی فلسطین به مردم فلسطین برمیگردد. آن روز، روز جشن و عید دنیای اسلام و ضربه‌ واقعی به پیکره‌ استکبار خواهد بود.

۱۳۹۶-۹-۲رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس محبان اهل‌بیت(ع): وحدت امت اسلامی اوجب واجبات است/ مانند وجود پیامبر(ص)،‌ محبت اهل‌بیت هم میتواند عامل وحدت باشد/ پیکر دنیای اسلام زخم خورده و دشمن با جنگ و اختلاف، دنیای اسلام را فشل کرده و در غرب آسیا رژیم صهیونیستی در امنیت به سر میبرد.

۱۳۹۶-۹-۱رهبر انقلاب: بسیج، پدیده‌ی کم‌نظیر انقلاب اسلامی است که میتواند در بخشهای مورد نیاز، حضور داشته باشد و گره‌های مشکل را باز کند. انقلاب اگر بسیج مردمی را نداشت قطعاً لنگی در کارش به‌وجود می‌آمد/ در هر کشوری نیروی انسانی حرف آخر را می‌زند. کشورهای پیشرفته مادی هم به‌خاطر نیروی انسانی فعال خود که تنبلی را کنار گذاشتند -ولو در طلب پول و دنیا- به یک نقطه‌ی اوجی رسیدند.

۱۳۹۶-۹-۱رهبر انقلاب: یکی از شیوه‌های دشمن، ناامیدکردن جوانهاست؛ متأسفانه عده‌ای بلندگوی دشمن شدند و در فضای جامعه می‌پراکنند که آقا نمیشود درمقابل اینها ایستاد. چرا نمیشود؟ آیه‌ یأس میخوانند که ملاحظه قدرتها را بکنیم؛ نه! ملت ایران توانست نظام پادشاهی را دور بیندازد. ما دیدیدم که میتوانیم. همین مسئله داعش و این چند توطئه پی‌درپی آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب، همه با اقتدار جمهوری اسلامی نابود شد.

۱۳۹۶-۹-۱رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار بسیجیان: اینکه بعداز ۳۸سال جوانانی که نه امام را زیارت کردند و نه دفاع مقدس و انقلاب را دیدند، اینجور درصحنه حاضر باشند و اثرگذاری کنند، این از معجزات انقلاب است. در منطقه، جمهوری اسلامی یعنی همین شما جوانان توانستید آمریکای مستکبر را به زانو دربیاورید و شکست دهید. ماجرای سوریه و عراق، دفع غده سرطانی‌ای بود که بوجود آوردند تا حادثه‌ای را علیه جریان مقاومت ایجاد کنند.

۱۳۹۶-۹-۱بیانات رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران همایش اندیشه‌های علامه جعفری منتشر شد: مرحوم علامه جعفری، عنصری بسیار فعال در زمینه‌های علمی و تبلیغی و دینی و هنری بودند. از بارزترین خصوصیات ایشان، جامعیت بود. یعنی ایشان در یک رشته خاص منحصر نشده بود؛ در آنِ واحد، هم شرح مثنوی دارد، هم شرح نهج‌البلاغه/ ایشان نسبت به مسائل دینی متعصب بود و بشدت نسبت به انحرافاتی که بروز میکرد، حساس بود و برخورد صریح میکرد.

آبان ماه

۱۳۹۶-۸-۳۰رهبرانقلاب: صمیمانه به شما تبریک میگویم و بااین حال تأکید میکنم که از کید دشمن غفلت نشود. آنهایی که با سرمایه گذاری سنگین، این توطئه را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست و سعی خواهند کرد آنرا بشکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. حفظ انگیزه، هوشیاری، وحدت و زدودن هر پسماند خطرناک، کار فرهنگی بصیرت افزا نباید فراموش شود. شما و همه برادران مجاهد از عراق و سوریه و دیگران را به خدای بزرگ میسپارم.

۱۳۹۶-۸-۳۰رهبرانقلاب: این کار ضربه بود به دولتهای قبلی وکنونی آمریکا و رژیمهای وابسته به آن درمنطقه، که داعش را بوجود آوردند تا رژیم غاصب صهیونیست را برآن مسلط سازند. شما بامتلاشی ساختن این توده سرطانی نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملتها و به بشریت خدمتی بزرگ کردید. این نصرت الهی و مصداق «و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی» بود که بخاطر مجاهدت شبانه روزی به شما پاداش داده شد.

۱۳۹۶-۸-۳۰پاسخ رهبر انقلاب به نامه سردار قاسم سلیمانی درباره پایان سیطره داعش: خدای بزرگ را با همه وجود سپاسگزارم که به مجاهدت فداکارانه شما و خیل عظیم همکارانتان برکت عطا فرمود و شجره خبیثه‌ای را که بدست طواغیت جهان غرس شده بود، بدست شما بندگان صالح در کشور سوریه و عراق ریشه‌کن کرد. این تنها، ضربه به داعش نبود، ضربه سخت‌تر به سیاستی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضدصهیونیستی را هدف گرفته بود.

۱۳۹۶-۸-۲۹رهبر انقلاب در جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات زلزله‌زدگان: ما چون خودمان به حادثه‌ی زلزله مبتلا نشده‌ایم، شاید متوجه مصیبت زلزله‌زدگان نشویم/ وظایف مسئولان در قبال زلزله‌زدگان، بسیار سنگین است/ مهم‌ترین اولویت کنونی، مسئله‌ی تأمین مسکن زلزله‌زدگان و بازسازی مناطق تخریب‌شده و آسیب‌دیده است که باید با پشتیبانی دستگاه‌های مختلف نظامی و غیرنظامی و با مدیریت متمرکز و کار جهادی و با سرعت عمل لازم انجام گیرد.

۱۳۹۶-۸-۲۹رهبر انقلاب، دقایقی پیش در جمع مردم روستای زلزله‌زده کوئیک: ان‌شاءالله خدا بر دلهای شما آرامش و صبر و سکینه‌ی خودش را نازل کند. مشکلات شما زیاد است؛ قبل از زلزله هم زیاد بوده، زلزله هم به اینها افزوده. امیدواریم ان‌شاءالله این زلزله بهانه‌ای بشود برای اینکه مشکلات این روستا و روستاهای پیرامون و منطقه‌ی کرمانشاه، تخفیف پیدا کند.

۱۳۹۶-۸-۲۹رهبر انقلاب در جمع مردم سرپل ذهاب: اگرچه زلزله، با ویرانی، همه را داغدار و مصیبت‌زده می‌کند اما همین زلزله در اثر ایستادگی مردم و تلاش آنان برای تجدید حیات و آبادانی می‌تواند به یک نعمت تبدیل شود/ در مقابل بلایا و حوادث تحمیلی، انسانهای بزرگ و دلاور و قهرمان می‌ایستند و حادثه را مغلوب خودشان می‌کنند/ مسئولان بویژه در برخی بخش‌ها در این حادثه خوش درخشیدند و کار و تلاش کردند اما من به این حد از تلاش‌ها قانع نیستم بنابراین مسئولان بخش‌های مختلف باید تلاش و مجاهدت خود را مضاعف کنند.

۱۳۹۶-۸-۲۹رهبرانقلاب صبح امروز درجمع مردم سرپل ذهاب: من با یکایک دلهای داغدار شما همدردم؛ شماها مردانگی، استقامت و پهلوانی خودتان را در دوران جنگ تحمیلی نشان دادید، امروز هم نشان بدهید/ این داغ و مصیبتی است که مردم ما در این منطقه حدود ۵۰۰نفر از عزیزان خود را از دست دادند؛ اما ببینید که مردم ایران چطور همه، خودشان را مدیون کرمانشاه میدانند و هر کس به قدر وسع خودش کمک کرد.

۱۳۹۶-۸-۲۳رهبر انقلاب: این حادثه تلخ، آزمایشی الهی و میدانی برای ادای وظیفه مسئولان است. امیدواریم این همدردی‌ها در عرصه عمل و کمک به مردم نیز با قوت ادامه یابد و از مشکلات و درد و رنج مردم با توجه به هوای سرد و در پیش‌بودن فصل دشوار سرما بکاهد.

۱۳۹۶-۸-۲۳رهبر انقلاب: مصیبت و فقدان عزیزان تلخ و سخت است؛ امیدواریم خداوند متعال سکینه و آرامش خود را بر دلهای خانواده‌های داغدار نازل کند/ جاری‌شدن خون محبت و همیاری در رگهای جامعه اسلامی از تأثیرات اینگونه حوادث است. امیدواریم در اثر این محبت و برادری، برکات الهی شامل حال مردم دلاورِ سرزمین پهلوان‌پرور کرمانشاه و همه ملت ایران شود.

۱۳۹۶-۸-۲۳رهبر انقلاب امشب (سه‌شنبه) در جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای سه‌گانه و تنی چند از مسئولان کشور با ابراز تأسف عمیق از حادثه بسیار تلخ زلزله کرمانشاه: همدردی‌ها با مردم کرمانشاه باید در عرصه عمل و کمک به مردم با قوت ادامه پیدا کند / ما در این غم با مردم دلاور و مرزبانان دلیر استان کرمانشاه شریک هستیم.

۱۳۹۶-۸-۲۲رهبر انقلاب در پیام تسلیت در پی زلزله کرمانشاه: وظیفه مسئولان آن است که در همین اولین ساعات با همه همت و توان به یاری آسیب‌دیدگان بویژه در زیر آوار ماندگان بشتابند و با بهره‌گیری سریع از همه امکانات موجود، از افزایش تلفات جلوگیری کنند/ ارتش و سپاه و بسیج، با نظم و سرعت به آواربرداری و انتقال مجروحان کمک کنند/ دستگاه‌های دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی همه توان خود را برای یاری آسیب‌دیده‌ها و خانواده‌های آنان به صحنه آورند.

۱۳۹۶-۸-۱۸رهبرانقلاب ظهرامروز در مراسم عزاداری اربعین حسینی: این اجتماعات عزاداری و یادآوریها باید من و شما را در راهی که درپیش داریم تقویت کند/ راه خدا، راه اقامه حق و عدل و رسیدن به تمدن اسلامی، راه دشواری است؛ راهی است که پیغمبران در این راه بزحمت پیش رفتند؛ راهی است که ممکن است بخاطر برخورد با عوامل نامساعد، از عزم و اراده کاسته شود؛ سعی تان این باشد که ازعزم و اراده تان دراین راه کاسته نشود.

۱۳۹۶-۸-۱۶رهبرانقلاب: الحمدلله میلیونها نفر از مردم ما و عراق و دیگران در این راه حرکت میکنند/ همیشه اربعین، پیاده روی بود اما این حرکت عظیم که یک نماد پرشکوه از حضور پیروان و علاقمندان به اهل بیت است نبود/ این یکی از حوادث بسیار برجسته ای است که خدای متعال در اختیار ما گذاشت خدا را بایستی شاکر باشیم.

۱۳۹۶-۸-۱۶رهبرانقلاب در جلسه درس خارج فقه ۱۵ آبان درباره پیاده روی اربعین: خوشا به حال آن کسانی که در حال پیاده‌ روی هستند و به زیارت اربعین خواهند رسید و آن زیارت خوش مضمون روز اربعین را خطاب به حضرت خواهند خواند. ما هم اینجا با شوق و حسرت نگاه میکنیم به این گامها: هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران/ که ره چون میتوانم یافتن سوی درون من هم

۱۳۹۶-۸-۱۱رهبر انقلاب: آمریکاییها میخواهند در ایران یک فرد دست‌بسته و تسلیم آنها حکومت کند؛ اگر نشد میشوند دشمن ایران/ در قضیه‌ طبس، ساقط کردن هواپیمای مسافربری و وضع تحریمها دشمنی کردند. امروز هم برای خراب کردن برجام با نهایت خباثت دارند عمل میکنند/ کوتاه آمدن در مقابل آمریکایی‌ها، آن‌ها را جَری و گستاخ می‌کند بنابراین تنها راه، مقابله و ایستادگی است/ یادتان نرود! در راه حرکت به سمت آرمانها دشمن اصلی شما آمریکاست.

۱۳۹۶-۸-۱۱رهبر انقلاب: آمریکا حتی به آنهایی که به او امید بستند و برای کمک گرفتن به سراغش رفتند هم رحم نکرد؛ مثل دکتر مصدق که برای آنکه جلوی انگلیسیها بایستد به سراغ آمریکاییها رفت و به آنها اعتماد کرد؛ کودتای ۲۸مرداد، نه به‌وسیله انگلیس که به‌وسیله آمریکا انجام شد. یعنی اینها حتی به امثال مصدق هم راضی نیستند؛ اینها نوکر میخواهند، سرسپرده میخواهند، توسری‌خور میخواهند، مثل محمدرضای پهلوی.

۱۳۹۶-۸-۱۱رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان: شما جوانان میتوانید کشور را به نقطه مطلوب برسانید به شرطی که دشمن را بشناسید و فریب آن را نخورید/ اینکه من تکیه میکنم روی دشمن از روی تعصب نیست، ناشی از یک تجربه است. دیدید این اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران تروریست است. ببینید این نگاه چقدر ابلهانه است؛ نمیگوید رهبر و دولت تروریست است، میگوید ملت ایران تروریست است.

۱۳۹۶-۸-۱۰حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه: نتایج همکاری در موضوع سوریه نشان داد تهران و مسکو می توانند در میدان های دشوار، اهداف مشترک را محقق کنند./ بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌ توانیم تحریم های امریکایی ها را با روشهایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی دو یا چند جانبه، بی ‌اثر و امریکا را منزوی کنیم./

۱۳۹۶-۸-۱۰رهبر انقلاب: تداوم مبارزه متنوع با رژیم متجاوز صهیونیست را به همه‌ کسانی که این مسئولیت بزرگ را احساس میکنند، توصیه میکنم/ این، مبارزه‌ ای مقدس و خوش‌ عاقبت است؛ وعده‌ الهی،نصرت قطعی در این مبارزه است.

۱۳۹۶-۸-۱۰رهبرانقلاب در پیامی به مناسبت برگزاری دومین همایش جهانی علمای مقاومت در لبنان: مسئولیت سنگین و فراموش‌ نشدنی فلسطین بر دوش همه‌ دنیای اسلام است/بی‌ شک نخبگان علمی و روحانی و سیاسی و مسئولان کشورهای اسلامی بخش مهمتر این مسئولیت را بر دوش دارند.

۱۳۹۶-۸-۴رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار نخست‌وزیر عراق: وحدت اقوام مختلف و حمایت دولت عراق از نیروهای مردمی و جوانان مؤمن و شجاع، رمز پیروزیهای اخیر در مقابل تروریستها است/ از تلاشهای دولت عراق برای توسعه روابط با کشورهای همسایه حمایت میکنیم درعین‌حال مراقب مکر آمریکاییها باشید و هرگز به آنها اعتماد نکنید. آمریکاییها خودشان داعش را به‌وجود آوردند و بدون تردید هروقت فرصت بیابند دوباره به عراق ضربه خواهند زد.

۱۳۹۶-۸-۳رهبر انقلاب: قبلاً اعلام کردیم و باز هم اعلام میکنیم که امکان دفاعی کشور قابل مذاکره و چک و چانه زدن نیست. اینکه بگویند چرا فلان ابزار دفاعی را دارید، چرا آن را تولید میکنید، چرا تحقیق میکنید؛ ما درباره آن چیزهایی که اقتدار ملی‌مان را تأمین میکند، با دشمن هیچ چک و چانه‌ای نداریم.

۱۳۹۶-۸-۳رهبر انقلاب: ایران عزیز یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیستی و انگلیسی، دچار توسری‌خوری بود. جمهوری اسلامی ایران را عزیز و مقتدر کرد. امروز دعوای استکبار با ما این است که چرا قدرت شما منطقه را فراگرفته است؛ آنچه عنصر اقتدار ملی است، از نظر دشمنان ما یک عامل مزاحم است و با آن مبارزه میکنند. با توسعه اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و فراتر از منطقه مخالفت میکنند چون عمق راهبردی کشور است.

۱۳۹۶-۸-۳رهبر انقلاب صبح امروز در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش: امنیت مهم است چون هر پیشرفتی متوقف بر امنیت است/ امروز یکی از مسائل مهم کشور، اقتصاد و معیشت مردم است. مشکل تاریخی ما وابستگی اقتصاد به نفت است؛ این موجب شده در همه دورانها دغدغه امنیت اقتصادی داشته باشیم. قیمت نفت کم شد، زیاد شد، وقتی همه‌چیز بر محور نفت میچرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم باید امن شود.

مهر ماه

۱۳۹۶-۷-۳۰رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت آیت‌الله حاج سیدمصطفی خمینی: مرحوم حاج آقا مصطفی از ابعاد مختلف دارای شخصیتی برجسته بود. ایشان ازلحاظ استعداد و جرئت علمی، تهذیب نفس، شجاعت و منش مبارزاتی، انسانی ممتاز بود و معرفی جایگاه علمی و افکار ایشان به جامعه و نسل امروز، کار بسیار خوب و لازمی است.

۱۳۹۶-۷-۲۶رهبر انقلاب: دولتهای اروپایی بر برجام تأکید دارند اما این کافی نیست. تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمیکنیم اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریزریز میکنیم/ اولاً اروپا باید در مقابل اقدامات عملی آنها بایستد؛ ثانیاً از ورود به مسائل دفاعی ما باید پرهیز کند؛ اینکه همان حرف را بزنند که چرا ایران در منطقه حضور دارد، یا چرا ایران موشک دارد؛ ما این را از اروپایی‌ها قبول نمیکنیم.

۱۳۹۶-۷-۲۶رهبر انقلاب: نمیخواهم وقت را صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه‌گویی رئیس‌جمهور بی چاک دهن آمریکا کنم. این ضایع کردن وقت است/ آمریکا کارگزار صهیونیسم بین‌الملل و به‌وجودآورنده داعش است؛ شما توقع دارید آمریکا از نیرویی که جلوی داعش ایستاده عصبانی نباشد؟ همه یقین داشته باشند که این بار هم آمریکا از ملت ایران شکست خواهد خورد. رئیس‌جمهور آمریکا بلاهت نشان میدهد اما این موجب نشود از مکر آمریکا غافل شویم.

۱۳۹۶-۷-۲۶رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار نخبگان: عده‌ای از ۱۰۰سال پیش میگفتند اگرمیخواهید پیشرفت کنید باید بروید ذیل غرب. ۵۰سال دردوره پهلوی ذیل غرب بودیم؛ چه پیشرفتی کردیم؟/ وابستگی بیچارگی می‌آورد. یکی از عناصر اصلی نجات از وابستگی، پیشرفت علمی است/ صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری است و این باعث عدم تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه میشود. باید در یک بازه ۱۰ساله، رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری تغییریابد.

۱۳۹۶-۷-۱۲رهبر انقلاب، عصر امروز در دیدار رئیس‌جمهور ترکیه و با اشاره به همه‌پرسی کردستان عراق: ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید به‌صورت جدی اقدام کند. آمریکا مایل است که همواره یک عامل ایذایی علیه ایران و ترکیه در اختیار داشته باشد. قدرتهای خارجی و رژیم صهیونیستی به‌دنبال ایجاد یک «اسرائیل جدید» در منطقه و ایجاد وسیله‌ای برای اختلاف و نزاع هستند.

۱۳۹۶-۷-۱۱رهبر انقلاب: مجذوب بودن دلهای بخش زیادی از جوانان به مفاهیم انقلابی، حیرت‌انگیز است. خداوند این واقعیت را با شهید حججی به همه اثبات کرد و با بزرگ و عزیز کردن او و نماد ساختن از او نشان داد که نسل جوان امروز، اینگونه مخلصانه و صادقانه در پی جهاد فی سبیل الله است و این، آیت الهی و نشانه خدا و معجزه جاری انقلاب است.

۱۳۹۶-۷-۱۱رهبر انقلاب، امروز در دیدار خانواده شهید حججی: همه شهدای ما مظلومند و غیر از محسن شما، شهدای دیگری نیز هستند که دشمن، سر از تنشان جدا کرده و همگی در نزد خداوند، صاحب درجات هستند اما خدای متعال براساس حکمت خود و خصوصیات این جوان، او را نماینده و سخنگوی این شهیدان کرد. همه شهیدان مبارزه با اشرار تکفیری، در این جوان خلاصه و دیده میشوند و خداوند او را نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه کرد.

۱۳۹۶-۷-۱۱رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار مسئولان حج: حج بهترین منبر تبلیغی برای ارتباط گرفتن با مردم دنیا و خنثی کردن تبلیغات طرف مقابل است. تعطیل یا محدود کردن ظرفیت‌های ارتباطی ایران با مردم در حج، ترفند دولت سعودی علیه جمهوری اسلامی است.

۱۳۹۶-۷-۶رهبر انقلاب در پیام به‌مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس: شهادت، عطیه‌ی الهی به برگزیدگان است. عظمت این مقام والا متناسب با عظمت ازخودگذشتگی مخلصانه‌ای‌ست که شهید را به مجاهدت میکشاند و شهد شهادت را به او می‌نوشاند. قلم و زبان ناتوان امثال اینجانب قادر به توصیف این عظمت نیست ولی هرگاه در جامعه‌ای چنین انسان‌های بزرگی پدید آمدند بر امثال ماست که در پرتو آنان راه را تشخیص دهیم و پای در صراط مستقیم عروج الی‌الله گذاریم.

شهریور ماه

۱۳۹۶-۶-۳۰رهبر انقلاب: مجلس خبرگان باید با تشکیل یک هیئت اندیشه‌ورز، میزان پیشرفت‌ها یا پسرفت‌ها را در مسیر حرکت به سمت اهداف انقلاب، ارزیابی، و بر اساس آن از دستگاه‌های مسئول مطالبه کند. «پالایش کشور و فرهنگ آن از آمیختگی با فرهنگ منحط غرب»، «اقتدار اقتصادی و قدرت خرید مردم»، «عدالت، مبارزه با فقر، تقسیم صحیح ثروت»، «حراست از روحیه‌ی انقلابی» و «تدین مردم» از نمونه‌هایی است که مجلس خبرگان وظیفه‌ی مطالبه‌گری آن را دارد.

۱۳۹۶-۶-۳۰رهبر انقلاب: از اول انقلاب همواره بر ارتباطات گسترده با دنیا تأکید داشته‌ام اما می‌گویم: پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنید/ اشکالی که نسبت به مذاکرات هسته‌ای داشته و داریم و در جلسات با مسئولان مطرح کردیم این است که مذاکره اشکالی نداشت اما باید مراقبت و دقت لازم انجام می‌گرفت تا این‌گونه نباشد که هر غلطی که طرف مقابل انجام بدهد، نقض برجام محسوب نشود اما هر اقدام ایران، نقض برجام محسوب شود.

۱۳۹۶-۶-۳۰رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری: علت نطق ابلهانه، زشت، سخیف و با ادبیات گانگستری و سراسر دروغ محض رئیس‌جمهور آمریکا، عصبانیت و درماندگی و سبک‌مغزی آنهاست. این سخنان برای ملت آمریکا افتخارآمیز نبود و باید نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس جمهوری احساس شرم کنند/ حضور و تأثیر ایران موجب محقق نشدن طراحی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه شده و همین، دلیل عصبانیت آنهاست.

۱۳۹۶-۶-۲۶رهبر انقلاب: مسئولان باید به سردمداران فاسد رژیم آمریکا اثبات کنند که ملت ایران به برکت اسلام، زیر بار زور نمی‌رود. ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه‌ی خود خواهد ایستاد و در مسائل مهم مربوط به منافع ملی، عقب‌نشینی در قاموس جمهوری اسلامی معنی ندارد. زورگویی هرجا جواب دهد، در جمهوری اسلامی جواب نخواهد داد/ هر حرکت غلط نظام سلطه در قضیه‌ی برجام، با عکس‌العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

۱۳۹۶-۶-۲۶رهبر انقلاب صبح امروز در دانشگاه علوم انتظامی: اگر کوتاه بیاییم، دشمن جلوتر خواهد آمد؛ برجام را ببینید؛ آمریکا هر روز جلوه‌ای از شرارتش را نشان می‌دهد. ملت ایران دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است؛ آمریکا در مقابل، تحریم ظالمانه تحمیل می‌کند. مسئولین به این نتیجه رسیدند که مذاکره کنند و از بخشی از حق خود صرف‌نظر کنند تا تحریم‌ها برداشته شود. اما امروز برخورد آمریکا با مذاکرات و نتیجه‌ی آن، کاملاً زورگویانه است.

۱۳۹۶-۶-۲۶رهبر انقلاب، صبح امروز در دانشگاه علوم انتظامی: باید نیروی انتظامیِ در طراز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی داشته باشیم؛ با این هنوز فاصله وجود دارد. «اقتدار همراه با محبت و صمیمیت»، «پایبندی به قانون» و «جرئت لازم در اجرای قانون» وظیفه‌ی نیروی انتظامی است. نقاط حساس و ضعف را پیدا کنید و رفع کنید؛ فرضاً جاده‌ها؛ سهم نیروی انتظامی از امنیت جاده‌ها چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز، این بخش حادثه‌خیز را در زندگی خود نداشته باشند.

۱۳۹۶-۶-۲۲رهبر انقلاب با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکر از اعضای فعال مجمع، حضور اعضای جدید را خونی جدید، نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خوندند و گفتند: آقای هاشمی رفسنجانی در سالهای متمادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل می‌کرد.

۱۳۹۶-۶-۲۲رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس و اعضای دوره‌ی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفکرات امام و انقلاب باید کاملاً بر مجمع تشخیص مصلحت حاکم باشد، انقلابی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع‌گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقلاب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

۱۳۹۶-۶-۲۱رهبر انقلاب: جمهوری اسلامی این افتخار را برای خودش باید حفظ کند که علناً، صریحاً علیه ظلم حرف بزند، چه این ظلم در مناطق اشغال‌شده‌ی به‌وسیله‌ی صهیونیست‌ها باشد، چه در کشور یمن و بمباران مردم یمن باشد، چه در بحرین باشد، چه در هر نقطه‌ی دیگری و چه در میانمار.

۱۳۹۶-۶-۲۱رهبر انقلاب صبح امروز در جلسه‌ی درس خارج فقه: این مسئله‌ی حقیقتاً فاجعه‌آمیز میانمار یک حادثه‌ی کم‌نظیر است؛ جلوی چشم یک میلیارد و نیم مسلمان، جلوی چشم مجامع جهانیِ مدعی، یک دولت بی‌رحمی، جمع مردم بی‌پناه را می‌کشند و آتش می‌زنند/ راه چاره این است که دولت‌های مسلمان عملاً وارد بشوند؛ نمی‌گوییم لشکرکشی کنند، اما فشار سیاسی و اقتصادی بیاورند؛ در مجامع جهانی علیه آن‌ها فریاد بکشند.

۱۳۹۶-۶-۱۲رهبر انقلاب امروز در دیدار فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی: نیروی انسانی باسواد، باتدبیر، شجاع و خستگی‌ناپذیر، اساس غلبه بر موانع است؛ پیشرفت‌های فراوان در نیروهای مسلح و نیز بخش علم و فناوری، نشان‌دهنده‌ی توانایی نیروی انسانی جوان کشور است و فرزندان توانای ایران چه در داخل و چه در مراکز علمی دنیا مایه‌ی مباهات هستند/ نسخه‌ی علاج‌بخش مشکلات کشور، به‌کارگرفتن و فعال کردن این توانایی‌ها و استعدادهای جوشان است.

۱۳۹۶-۶-۹رهبر انقلاب در پیام حج: رؤسای کشورهای اسلامی و نخبگان دنیای اسلام، وظایف سنگین بر دوش دارند: ایجاد وحدت؛ آگاه‌سازی ملت‌ها از خیانت استکبار و صهیونیسم؛ تجهیز همگان برای مقابله با دشمن؛ متوقف‌سازی فوری وقایع فاجعه‌بار در کشورهای اسلامی همچون حوادث یمن، دفاع قاطع از اقلیت‌های تحت ستم مسلمان همچون مظلومان میانمار؛ و از همه مهم‌تر وظیفه‌ی دفاع از فلسطین و ملتی که نزدیک ۷۰سال برای کشور غصب‌شده‌ی خود مبارزه می‌کند.

۱۳۹۶-۶-۹رهبر انقلاب در پیام به حجاج: امروز دنیای اسلام دچار ناامنی است؛ ناامنی اخلاقی و معنوی و سیاسی. عامل عمده، غفلت ما و هجوم بی‌رحمانه‌ی دشمنان است. ما در برابر این هجوم به وظیفه‌ی خود عمل نکردیم؛ هم «اشداء علی الکفار» را از یاد بردیم، هم «رحماء بینهم». نتیجه آنکه دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسلام درحال فتنه‌گری است و ما غافل از نجات فلسطین، به جنگ داخلی در سوریه و عراق و یمن و لیبی و بحرین سرگرمیم.

۱۳۹۶-۶-۹رهبر انقلاب در پیام به مناسبت فرارسیدن موسم حج: جادوی مادی‌گرایی با ابزارهای پیشرفته درحال اغواگری و تباه‌سازی است و نظام سلطه در کارِِ فتنه‌انگیزی و آتش‌افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای اسلامی به دوزخ ناامنی و اختلاف است. حج می‌تواند داروی شفابخش این هر دو ابتلای عظیم امت اسلامی باشد؛ هم دل‌ها را پاک و هم چشم‌ها را بر روی واقعیت‌های تلخ دنیای اسلام باز کند و عزم‌ها را برای مقابله با آن استوار نماید.

۱۳۹۶-۶-۶رهبر انقلاب: درباره‌ی انتقادهایی که به حوزه دارید، این حوزه‌ای که می‌خواهید و به قول شما الان وجود ندارد، شما به‌وجود بیاورید. اراده و خواست شما حوزه را به‌وجود می‌آورد. بدون مبارزه هیچ‌چیز به‌دست نمی‌آید. حوزه‌ی مطلوب را باید با مبارزه به‌دست آورد. البته مبارزه به معنای زنده‌باد و مرده‌باد نیست؛ معنایش مبارزه‌ی سیاسی نیست. مبارزه یعنی تلاش، مجاهدت، گفتن، فکر کردن، همفکری کردن و متشکل شدن.

۱۳۹۶-۶-۶رهبر انقلاب در دیدار طلبه‌های تهران: درس خواندن را دست‌کم نگیرید. اگر می‌خواهید افکار و پیشنهادهای برجسته‌ای که دارید در جامعه تأثیر بگذارد باید باسواد باشید. ما در بین روحانیون انقلابی کسانی را داشتیم که از لحاظ مبارزه چیزی کم نداشتند اما نصاب علمی لازم را نداشتند؛ این‌ها نتوانستند تأثیر قابل توجهی در پیشرفت این مبارزه بگذارند. آن کسی توانست این کار را بکند که در حد نصاب کامل بود؛ مثل امام.

۱۳۹۶-۶-۶رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار طلاب حوزه‌های علمیه‌ی تهران: انقلاب ادامه دارد؛ اینکه بعضی‌ها بگویند که انقلاب حادثه‌ای بود و تمام شد و حالا برگردیم به زندگی عادی، این خیانت به انقلاب است. انقلاب تمام نمی‌شود. انقلاب هنجارهای جدیدی به‌وجود می‌آورد؛ حفظ این هنجارهای جدید تداوم انقلاب است؛ اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا پیروز شود، امروز هم مبارزه لازم است تا جامعه‌ی ما جامعه‌ی اسلامی بشود.

۱۳۹۶-۶-۴رهبر انقلاب: باید در مسائل دیپلماسی به انقلاب خود افتخار کنیم و از عمل به هنجارهای ملی و برآمده از انقلاب نظیر ظلم‌ستیزی و ایستادگی در مقابل استکبار احساس عزت کنیم. پایبندی به مواضع انقلابی باعث تشخص و برانگیختن احترام دیگران می‌شود؛ ضمن اینکه این کار با استفاده از نرمش و پیچش و طنازی‌های هنر دیپلماسی منافاتی ندارد.

۱۳۹۶-۶-۴رهبر انقلاب: ضرورت دارد جهت‌گیری اقتصادی کشور از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» تغییر یابد. باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور تحقق‌پذیر است؛ همان‌گونه که برخی کشورهای بدون نفت، این کار را کرده‌اند.

۱۳۹۶-۶-۴بخشی از توصیه‌های امروز رهبر انقلاب خطاب به اعضای دولت: داشتن نیت الهی برای خدمت به مردم، انس با قرآن و دعا، داشتن روحیه‌ی جهادی، عملکرد تیمی اعضای دولت، داشتن تحمل صدای مخالف، ارتباط نزدیک با مردم، تقویت روحیه‌ی مردمی و پرهیز از اشرافیگری، کمک به حرکت‌های مردمی و خودجوش، درنظرگرفتن کارآمدی، تدین، انقلابی و جهادی بودن و پرکاری در انتخاب همکاران، پیگیری و نظارت بر زیرمجموعه، داشتن برنامه‌ی دقیق و مدون و علمی، شجاعت و خطرپذیری در اقدام.

۱۳۹۶-۶-۴رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم: تشکیل دولت در موعد مقرر و انجام آسان فرایند شکل‌گیری دولت بسیارمهم و کم‌نظیر بود؛ اکنون نوبت رئیس‌جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند/ ۴سال برای انجام کارهای اساسی، زمان کمی نیست همچنانکه امیرکبیر در دوران ۳ساله‌ی صدارت خود، کارهای مهمی کرد که اکنون کشور به فعالیت‌هایی از آن جنس نیاز دارد.

مرداد ماه

۱۳۹۶-۵-۳۰رهبرانقلاب: تقویت روحیه انقلابی و جهادی، مهمترین وظیفه مسئولان و دست اندرکاران فرهنگی است/ باید همه تلاش خود را مصروف تربیت دینی و انقلابی جوانان کنید و بدانید اخلاق نیز همراه با تقویت این روحیه و میل به جهاد در راه خدا ایجاد و ماندگار میشود/ مسئولان باید جریان عظیم نیروی انقلاب را تقویت کنند و بگونه ای عمل نکنند که جریان انقلابی تضعیف و جریانِ مقابل آن در محیطهای فرهنگی تقویت شود.

۱۳۹۶-۵-۳۰رهبرانقلاب صبح امروز دردیدار جمعی ازمسئولان و فعالان فرهنگی: شهید حججی نمونه ای درخشان از رویشهای اسلامی و انقلابی است/ در مقابل تبلیغات مضر و صداهای گمراه کننده، ظرفیتهای بزرگی درجهت هدایت و رویش جوانان وجود دارد؛ شهید حججیِ عزیز در دنیایی که روزنه های اغواگر صوتی و تصویری فراوانی وجود دارد، چنین درخشید و خداوند او را همچون حجتی درمقابل چشم همگان قرارداد.

۱۳۹۶-۵-۱۲رهبرانقلاب درمراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور: من سه جهتگیری عمده را به مسئولان دولت توصیه میکنم: اول پرداختن به مشکلات مردم، مسائل داخلی و بویژه مسئله معیشت و اقتصاد است. جهتگیری دوم تعامل گسترده با دنیاست؛ این درست نقطه مقابل آن چیزیست که دشمنان ما دنبالش هستند. جهتگیری سوم اینکه در برابر هر سلطه طلبی با صلابت و قدرت ظاهربشوید که امروز از همه متجاوزتر و وقیح تر، آمریکاست.

۱۳۹۶-۵-۱۲حکم رهبرانقلاب برای تنفیذ دوره جدید ریاست جمهوری: توصیه میکنم رئیس جمهور، همت خودرا متوجه استقرار عدالت، جانبداری ازمحرومان، اجرای اسلام ناب، تقویت وحدت وعزت، توجه به ظرفیتهای کشور و صراحت درمبانی انقلاب نمایند/ لازم میدانم باردیگر بر اجرای اقتصادمقاومتی وتوجه ویژه به اشتغال و تولیدداخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملت و تنفیذ آن، موکول به حفظ تعهد به صراط مستقیم اسلامی و انقلابی است.

۱۳۹۶-۵-۱۲حکم رهبر انقلاب برای تنفیذ دوازدهمین دوره ریاست جمهوری: اینجانب به پیروی از گزینش ملت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم و با دعا برای موفقیت ایشان، مؤکداً توصیه میکنم که این منصب خطیر را وسیله ای برای کسب رضای الهی و ذخیره ای برای هنگامه لقاء پروردگار قرار دهند.

۱۳۹۶-۵-۸توصیه‌های امروز رهبر انقلاب به حجاج: به مسئله‌ی وحدت اسلامی توجه شود؛ هیچ‌کس نباید به اختلاف‌افکنی کمک کند؛ حجاج در نمازهای جماعت در مسجدالحرام و مسجدالنبی شرکت کنند. در ایام تشرف، تلاوت قرآن را فراموش نکنند. حجاج از بازارگردی پرهیز کنند؛ در تهران و شهرهای دیگر هم بازار و اجناس جورواجور هست؛ آن چیزی که در محیط زندگی شما نیست، کعبه و مسجدالحرام و مسجدالنبی است. این وقت عزیز را صرف بازار نکنید.

۱۳۹۶-۵-۸رهبر انقلاب: مسئله‌ی امنیت حجاج مهم است؛ ما قضایای حج۹۴ را فراموش نمی‌کنیم. امنیت حجاج برعهده‌ی کشوری است که حرمین شریفین در اختیار اوست. دولت‌های دیگر هم درباره‌ی امنیت حجاج مطالبه کنند. باید ایمنی و عزت و رفاه حجاج محفوظ بماند. مراقب باشیم قضایای مسجدالحرام و منا نباید تکرار شود/ درباره‌ی حج امسال نگرانی‌هایی وجود داشت که خوشبختانه مسئولان قوای محترم و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفتند حج برگزار شود.

۱۳۹۶-۵-۸رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار کارگزاران حج: حج بیشترین ظرفیت اجتماعی را دارد؛ حج جایی برای ابراز عقیده‌ی امت اسلامی است. امام می‌گفتند حج بی برائت را قبول ندارند. الان قضیه‌ی مسجدالاقصی مطرح است؛ صهیونیست‌ها جری و گستاخ شده‌اند و به خود حق داده‌اند که به صاحبان مسجدالاقصی سخت بگیرند و مانع آنان شوند. امت اسلامی کجا بهتر از حج می‌تواند پیدا کند که درباره‌ی مسجدالاقصی اظهارنظر کند؟ اظهار موضع درباره‌ی حضور شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه جایش کجاست؟ حج بهترین جاست.

تیر ماه

۱۳۹۶-۴-۱۴بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان سپاه که ساعاتی پس از عملیات موشکی لیلةالقدر برگزار شده بود، منتشر شد: کارتان خیلی عالی بود، خداوند از شماها قبول کند. این، عبادت ماه رمضان است/ هرچه میتوانید روی موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک حساس است/ تا میتوانید کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد.

۱۳۹۶-۴-۱۲رهبر انقلاب: برخی مکرر می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده، اما گویا آن‌ها اصل هشتم قانون اساسی که مربوط به امر به معروف است جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند. حمایت از آمران به معروف وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه است.

۱۳۹۶-۴-۱۲رهبر انقلاب: پیگیری حقوقی قضایای بین‌المللی بسیار مهم است؛ قوه‌ی قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی، نظر خود را قاطعانه اعلام کند.

۱۳۹۶-۴-۱۲رهبر انقلاب: لازمه‌ی پیشرفت کارها در دستگاه قضائی، برخورد جدی با تخلفات است/ بازرسی‌ها را هرچه می‌توانید افزایش دهید و قوه‌ی قضائیه را از درون اصلاح کنید/ نباید اینگونه احساس شود که قوه‌ی قضائیه با متخلفان قضائی، برخورد نمی‌کند/ تشویق قضات عادل و درستکار، مکمل تنبیه و برخورد با متخلفان است. قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری را که به‌شدت خداترس هستند و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، به جامعه معرفی کنید.

۱۳۹۶-۴-۱۲رهبرانقلاب صبح امروز در دیدار مسئولان قوه‌ی قضائیه: نگاه تحولی در همه‌ی عرصه‌های قوه‌ی قضائیه ضروری است. قوه‌ی قضائیه باید از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند/ در قانون اساسی تصریح شده که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور بر عهده‌ی قوه‌ی قضائیه است/ حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد.

۱۳۹۶-۴-۵رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار مسئولان نظام: کشورهای اسلامی از تفرقه ضرر می‌کنند و از اتحاد سود می‌برند/ فلسطین مسئله‌ی اول دنیای اسلام است. بنابر فقه اسلام وقتی دشمنی بر سرزمین مسلمین مسلط می‌شود، وظیفه‌ی همه «جهاد» است؛ به هر شکلی از جهاد که ممکن است. امروز مبارزه با رژیم صهیونیست برای دنیای اسلام واجب و لازم است. چرا از این وظیفه سر باز می‌زنند؟

۱۳۹۶-۴-۵به‌مناسبت عید سعید فطر، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم، صبح امروز در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب دیدار کردند.

۱۳۹۶-۴-۵رهبر انقلاب: ذخایر اجتماعی را باید حفظ کرد؛ حفظ این ذخایر به این است که ملت، وحدت و اتحاد خود را حفظ کنند و حرکت در آرمان‌های انقلاب را به‌عنوان هدف حفظ کنند. امیدواریم ان‌شاءالله هرچه زودتر دولت جدید تشکیل بشود و کارهای لازم برای کشور را هرچه زودتر شروع کنند؛ کارهای بزرگی در پیش است که باید صورت بگیرد. مسئولان کشور به کمک مردم، کار برای تولید داخلی و کار برای اشتغال جوانان را با جدیت پیگیری کنند.

۱۳۹۶-۴-۵رهبر انقلاب: زخم‌های زیادی بر پیکر امت اسلامی است: مسائل یمن، بحرین، مسائل گوناگونی که در کشورهای اسلامی هست؛ دنیای اسلام باید به‌طور صریح از مردم یمن حمایت کند؛ از ظالمان و ستمگرانی که این مردم را مورد تهاجم قرار دادند، ابراز برائت کنند و از مردم حمایت کنند. دنیای اسلام به‌خصوص روشنفکران، به‌خصوص علمای دنیای اسلام بایستی صریح موضع بگیرند و خدای متعال را از خودشان راضی کنند ولو دیگران و طواغیت ناراضی بشوند.

۱۳۹۶-۴-۵رهبر انقلاب: آتش به اختیار به‌معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. معنی‌اش این است که در تمام کشور، صاحبان اندیشه، فکر و همت، کار را خودشان پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند. آتش به اختیار به‌معنای بی‌قانونی، فحاشی و طلبکارکردن مدعیان پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی نیست؛ نیروهای انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم، آرامش، حفظ قوانین و عدم سوءاستفاده‌ی دشمن باشند.

۱۳۹۶-۴-۵رهبر انقلاب: ملت عزیز ایران سرافراز باشند که کارهای بزرگی انجام دادند؛ دل شاد کنید، امید در دل بپرورانید، کارهای بزرگی انجام دادید. اندکی پیش از ماه مبارک، اولاً آن انتخابات پرشور و باعظمت را توانستید به دنیا نشان بدهید، ثانیاً همین راه‌پیمایی روز قدس، کار باعظمتی بود. این تهاجم قدرتمندانه‌ی سپاه به دشمنان هم کار بزرگی بود.

۱۳۹۶-۴-۵رهبر انقلاب صبح امروز در خطبه‌های نماز عید فطر: ماه رمضان امسال بحمدالله به‌معنای واقعی کلمه برای ملت ما ماه مبارکی بود. مردم ما نشانه‌های توسل و تقرب را در رفتار خودشان و مراسمی که داشتند نشان دادند/ آنچه در این ماه به‌دست آوردید ذخیره‌ی شما در این ماه است؛ این ذخیره را حفظ کنید؛ با استمراه این حالت؛ تلاوت قرآن را از دست ندهید. توجه در نماز را حتماً مورد توجه داشته باشید. این‌ها را باید حفظ کرد.

خرداد ماه

۱۳۹۶-۳-۳۱رهبر انقلاب: اساتید باید جوان را با هویت ملی و استقلال آشنا کنند تا به آن مباهات کند. جوان امروز قدر استقلال را نمی‌داند. غالباً جوان امروز ما از اول عمرش در کشوری زندگی کرده که هیچ وابستگی سیاسی و عقیدتی به قدرت‌های خارجی نداشته است؛ آن دوره‌ای که هرچه آمریکا و انگلیس می‌گفت، باید در کشور تحقق پیدا می‌کرد را او درک نکرده است؛ لذا قدر استقلال را نمی‌داند. اساتید این را باید تفهیم کنند.

۱۳۹۶-۳-۳۱رهبر انقلاب: در آستانه روزقدس هستیم؛ روزقدس بسیارمهم است؛ صرفاً این نیست که ما از یک ملت مظلومی که ازخانه خود رانده شده داریم دفاع میکنیم؛ ما درواقع داریم با یک نظام سیاسی ظالمانه مبارزه میکنیم. امروز دفاع از فلسطین دفاع از حقیقت است؛ مسئله ای بسیار گسترده تر از فلسطین؛ روز قدس را باید بزرگ دانست. راهپیمایی روز قدس خیلی مهم است.

۱۳۹۶-۳-۳۱رهبرانقلاب: تبیین، یکی از کارهای اساتید است؛ سند۲۰۳۰باید تبیین شود. این جزوی ازیک سندبالادستی سازمان ملل است؛ سندتوسعه پایدار؛دستهایی پشت سازمان ملل دارندبرای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم میکنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ همه اش هم «باید» است. اینکه میگویند الزام آور نیست، سطحی نگری است؛ هرکدام که تحقق نیابد، امتیازهایی ازکشور سلب میشود.

۱۳۹۶-۳-۳۱رهبرانقلاب عصرامروز در دیدار اساتید دانشگاه‌ها: حرف عمده‌ی من امروز توجه به مسئولیت معلمی و استادی است؛ شما در روح و دل و فکر جوان اثرگذارید و او را وادار به فکر و حرکت می‌کنید. اگر استاد احساس مسئولیت داشته باشد، مثبت‌اندیش و امیدوار باشد، عزم و نیت قاطع برای اقدام برای کشور داشته باشد، این اثر می‌گذارد؛ اساتید ما باید نقش خود را در ایجاد بالندگی در دانشگاه از یک‌سو و حراست از ارزش‌های انقلاب و اسلام از سوی دیگر پیدا کنند و تعریف کنند.

۱۳۹۶-۳-۳۱به مناسبت ماه مبارک رمضان، جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، عصر امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند. این برنامه هم‌اکنون با سخنرانی رهبر انقلاب در حال برگزاری است. پیش از سخنان رهبر انقلاب، تعدادی از حاضران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

۱۳۹۶-۳-۳۰رهبر انقلاب: اکنون داعش درحال فرار و خروج از عراق است و این موفقیت تحسین‌برانگیز، نتیجه‌ی وحدت درونی در عراق و سیاست درست دولت عراق در اعتماد به نیروهای جوان و مؤمن و حضور آن‌ها در وسط میدان است/ مخالفت آمریکایی‌ها با نیروهای مردمی به این علت است که آن‌ها می‌خواهند عراق، عامل مهم اقتدار خود را از دست بدهد/ مخالفت آمریکایی‌ها با داعش واقعی نیست، آمریکایی‌ها تمایل دارند یک داعشی که در مشت آن‌ها باشد، در عراق باقی بماند.

۱۳۹۶-۳-۳۰رهبر انقلاب: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه‌پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن‌زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می‌داند/ عراق با غنای مادی و انسانی و با چنین ریشه و تمدن تاریخی و فرهنگی، باید یکپارچه بماند و حق چنین کشوری، ایستادن برروی پای خود و مقابله‌ی قدرتمندانه با کسانی است که به‌دنبال برخورد با عراق هستند.

۱۳۹۶-۳-۳۰رهبر انقلاب عصر امروز در دیدار نخست‌وزیر عراق: به‌هیچ‌وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نکنید زیرا آن‌ها منتظر فرصت هستند تا ضربه‌ی خود را وارد کنند؛ بروز اختلاف و دودستگی در عراق، فرصت موردنظر آمریکا برای ضربه زدن است و نباید این فرصت به آن‌ها داده شود؛ باید از ورود نیروهای آمریکایی به عراق به بهانه‌ی آموزش و مسائل دیگر جلوگیری کرد.

۱۳۹۶-۳-۲۸رهبر انقلاب: هارت و هورت‌های این کسی که تازه آمده در آمریکا جدید نیست؛ قریب چهل سال است هیچ غلطی نتوانستند بکنند؛ بعد از این هم همین‌جور خواهد بود. می‌گویند می‌خواهیم نظام را تغییر بدهیم؛ کِی بوده که شما نخواستید؟ این‌ها ملت ایران را نشناختند؛ این را همه بدانند، دشمنان، دوستان بااخلاص و دوستانی که گاهی دلشان میلرزد: جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است، آن‌ها نمی‌توانند به ما سیلی بزنند، ما به آن‌ها سیلی خواهیم زد.

۱۳۹۶-۳-۲۸رهبر انقلاب عصر امروز در دیدار خانواده شهدای مرزبان و مدافع حرم: ارزش شهدای ما باید معلوم شود؛ اگر شهدای مدافع حرم نبودند ما باید با عناصر خبیثِ دشمنِ اهل‌بیت و دشمن مردم ایران در شهرهای خودمان می‌جنگیدیم؛ جلویشان گرفته شد؛ حالا هم دارند جارو می‌شوند. بخش مهمی از امنیت امروز مربوط به مدافعان حرم و بخش دیگرمربوط به مرزداران است. شهدای مرزی ما مظلومند؛ مردم بدانند که این‌ها چقدر خدمت می‌کنند. خدمت که فقط آب و نان نیست؛ بالاتر از آن، امنیت است.

۱۳۹۶-۳-۲۳رهبر انقلاب: بایستی عوامل اقتدار کشور را حفظ کرد؛ نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، عناصر مؤمن و حزب‌اللهی. دشمن از سپاه بدش می‌آید؛ معلوم است که شرط وشروط میگذارد دربخشهای مختلف؛ اینکه بگویند شرط این کار اینست که سپاه مثلاً درمسائل منطقه‌ای شرکت نکند، این یعنی عوامل اقتدار خودتان را وارد میدان نکنید. این مثل اینست که بگویند تیم کشتی شما در مسابقات جهانی شرکت داده میشود بشرط اینکه دوسه کشتی‌گیر قَدَر را در تیم ملی نگذارید؛ این معنایش اینست که بیایید برای شکست خوردن. ما باید بعکس عمل کنیم.

۱۳۹۶-۳-۲۳رهبر انقلاب: «تأثیر تعیین‌کننده‌ی انسجام و وحدت ملی» در موفقیت‌های چهار دهه‌ی اخیر از تجربه‌های جمهوری اسلامی است؛ باید از این تجربه‌ی موفق در اداره‌ی کشور استفاده کرد؛ البته «وحدت» منافاتی با اعلام مخالفت با سیاست‌های دستگاه‌ها ندارد اما نباید در زمینه‌ی مسائل کلان در کشور کشمکش و بگومگو باشد/ نباید کشور را دوقطبی کرد. نباید مردم را به دو دسته تقسیم کرد؛ مثل آن حالتی که در سال ۵۹، متأسفانه رئیس‌جمهور وقت، مردم را به دو دسته‌ی مخالف و موافق تقسیم کرد.

۱۳۹۶-۳-۲۳رهبر انقلاب: در برجام به مسئولانی که پیگیر این مسئله بودند اعتماد داشتیم و داریم، چراکه آن‌ها را خودی و مؤمن می‌دانیم اما در همین ماجرا در مواردی به علت اعتماد به حرف طرف مقابل از مسائلی صرف‌نظر کردیم یا اهتمام لازم را به خرج ندادیم که در نتیجه خلأهایی باقی ماند که دشمن درحال استفاده است/ وزیر امور خارجه که مخالف مذاکرات نیست اما چون انسانِ «متدین، باوجدان و دارای احساس مسئولیت» است، در نامه به مسئولان اروپایی موارد مختلف «نقض روح و جسم برجام» را تشریح کرده است.

۱۳۹۶-۳-۲۳رهبر انقلاب: «اعتماد نکردن به دشمن» از تجربه‌های اساسی در مدیریت کشور است که باید به آن توجه کامل شود. می‌توانستیم به دشمن اعتماد نکنیم اما در جاهایی به عللی مثلاً برای گرفتن بهانه از دست آمریکایی‌ها کوتاه آمدیم که البته بهانه گرفته نشد و ضربه هم خوردیم. هرجا عرصه‌ی کار با بیگانگان است باید با دقت، وسواس و احتیاط کامل وارد شد و در لحن و بیان هم به‌گونه‌ای سخن گفت که اعتماد به دشمن در آن احساس نشود، زیرا هم در داخل و هم نزد بیگانگان تأثیر منفی خواهد داشت.

۱۳۹۶-۳-۲۲رهبر انقلاب: اخیراً در حرف‌های آمریکایی‌ها علیه ما، مسئله‌ی «بی‌ثبات‌سازی منطقه» یک عنوانی شده است؛ اولاً این منطقه به شما چه ربطی دارد؟ ثانیاً بی‌ثبات‌کننده‌ی این منطقه شمایید. آمریکا و عمال آمریکا منطقه را بی‌ثبات کرده‌اند؛ داعش را چه کسی به‌وجود آورد و تقویت کرد؟ ادعای ائتلاف علیه داعش هم دروغ است؛ بله، این‌ها با کنترل‌نشدگی داعش مخالفند اما داعش کنترل‌شده‌ای که دست خودشان باشد، این را می‌خواهند. اگر کسی بخواهد این پدیده را نابود کند، جداً جلویش می‌ایستند.

۱۳۹۶-۳-۲۲رهبر انقلاب: اگر بخواهیم کشور را درست اداره کنیم و فرصت‌ها و تهدیدها را مدیریت کنیم و از سرمایه‌های ملی و ظرفیت‌های کشور بهره ببریم و راه را از بیراهه تشخیص دهیم، احتیاج است ملاک تصمیم‌گیری را درست انتخاب کنیم. ملاک تصمیم‌گیری، تأمین منافع ملی است. منافع ملی آن وقتی واقعاً منافع ملی هستند که با هویت ملی و انقلابی ملت ایران در تضاد نباشند.

۱۳۹۶-۳-۲۲رهبر انقلاب، عصر امروز در دیدار مسئولان نظام: مردم در انتخابات به هرکسی رأی دادند، همه‌شان یک کار مشترک انجام دادند؛ این کار مشترک اظهار اعتماد به نظام اسلامی برای انتخاب مسئول اجرایی کشور بود؛ این خیلی با ارزش است. از لابه‌لای این کار مشترک حرف‌هایی درنیاوریم جوری که اصل این حرکت را ضایع کنیم. اینکه ملت ایران را تقسیم کنیم که به این موضوع آری گفتند و ...؛ نه، مردم فقط اشخاص را معین کردند.

۱۳۹۶-۳-۲۰رهبر انقلاب: در گزارش حوادث کشور و احوال شخصیت‌های ملی ضعف وجود دارد؛ ایرانی‌ها در این خصوص دچار تنبلی و کوتاهی هستند؛ مثلاً امام بزرگوار ما شخصیتی درجه یک است که دوست و دشمن به عظمت او اعتراف دارند اما تاکنون چند کتاب درباره‌ی این شخصیت عظیم نوشته شده است؟

۱۳۹۶-۳-۲۰رهبر انقلاب: حوادث سوریه و مدافعان حرم و قضایای مهم عراق درخور سرودن صدها و هزاران شعر است/ بسیاری از مردم از اینکه آمریکایی‌ها در عراق چه هدفی داشتند و چگونه سرشان به سنگ خورد اطلاع ندارند؛ اما این قضیه، بسیار مهم و نیازمند تبیین است که چگونه «عراقِ صدّام» به «عراقِ شهید حکیم» تبدیل شد.

۱۳۹۶-۳-۲۰رهبرانقلاب، ساعاتی پیش در دیدار با شاعران: شاعران به منظومه‌سازی از موضوعات و همچنین سرودن در رشته‌ی «هجو» از برخی مسائل عجیب دنیای امروز اهتمام کنند/ پیامبر اکرم (ص) به یکی از شاعران از صحابه‌ی خود دستور دادند که مشرکان را هجو کند و امروز نیز مواردی همچون رقص شمشیر «جاهلیت مدرن» در کنار «جاهلیت قبیلگی» یا قرار گرفتن دولتی همچون عربستان سعودی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، مسائلی است که به‌جدّ، جای هجو دارند.

۱۳۹۶-۳-۱۹رهبرانقلاب در پیام تسلیت درپی حادثه تروریستی تهران ضمن تسلیت به خانواده شهدای این حادثه: نتیجه قطعی این جنایت چیزی جز افزایش نفرت از آمریکا و سعودی نیست. ملت ایران، متحد و با عزم راسخ به پیش خواهد رفت

۱۳۹۶-۳-۱۷رهبر انقلاب: از وظایف تشکل‌های دانشجویی، تلاش همه‌جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه است. همه‌ی هسته‌های فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند؛ مستقل؛ آتش به اختیار باشند. گاهی اوقات احساس می‌شود دستگاه‌های مرکزی دچار اختلالند و تعطیلند؛ اینکه در وضعیتی که این‌همه مسائل مهم فرهنگی در کشور داریم، فلان آهنگ قبل افطار پخش بشود یا نشود، این می‌شود مسئله‌ی اصلی، نامه‌نگاری می‌کنند؛ پیداست این دستگاه اختلال پیدا کرده، مسئله‌ی اصلی را تشخیص نمی‌دهند.

۱۳۹۶-۳-۱۷رهبر انقلاب: مسئله‌ی استقلال خیلی مهم است؛ مسئله‌ی سند ۲۰۳۰ از این قبیل است. حالا بعضی می‌آیند می‌گویند ما تحفظ دادیم یا گفتیم فلان چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر این نیست؛ فرض کنیم در این سند چیز واضح مخالف اسلام وجود نداشته باشد، که حالا وجود دارد؛ من حرفم این است که نظام آموزشی نباید بیرون کشور نوشته شود. اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است. نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند! چرا؟

۱۳۹۶-۳-۱۷رهبر انقلاب عصر امروز در دیدار دانشجویان: ملت ایران دارد پیش می‌رود؛ این ترقه‌بازی‌هایی هم که امروز شد در اراده‌ی مردم تأثیری نخواهد گذاشت. این‌ها کوچک‌تر از آنند که بتوانند در اراده‌ی ملت ایران و مسئولین اثر بگذارند. البته خود این حوادث نشان داد که اگر جمهوری اسلامی در آن نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه‌هاست ایستادگی نمی‌کرد، ما تا حالا گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه در کشور داشتیم. ان‌شاءالله کلک این‌ها کنده خواهد شد.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبر انقلاب: متأسفانه برادران ما در برخی از کشورها به شدت دچار مشکلند؛ در یمن، در سوریه، در بحرین، در لیبی، مسلمان‌ها با دهان روزه دچار مشکلات عظیم هستند. معتقدیم که هم در سوریه، هم در بحرین، هم در یمن، هم در همه‌جای دنیای اسلام، دست‌های دشمن جنگ‌های نیابتی به راه می‌اندازند؛ مردم را با یکدیگر درگیر می‌کنند. راه‌حل این است که با هم بنشینند، صحبت کنند، گفتگو کنند، مذاکره کنند؛ دیگران دخالت نکنند. سلاح از بیرون به کشورها تزریق نشود.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبر انقلاب: خوشبختانه شورای محترم نگهبان صحت انتخابات را اعلام کردند؛ البته تخلفات را باید دنبال بکنند؛ اگرچه که این تخلفات به نتایج انتخابات اثری نگذاشته است. آن کسانی هم که موفق نشدند -برخلاف سال ۸۸ که آن مشکلات را برای کشور به وجود آوردند- ظرفیت نشان دادند.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبر انقلاب: یک مسئله‌ی بسیار مهم، انتخابات ریاست جمهوری بود که انجام گرفت. بنده باید از صمیم قلب از یکایک آن کسانی که آمدند و بیش از ۴۱ میلیون رأی را در صندوق‌ها ریختند تشکر کنم. این انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی مایه‌ی اعتبار و نشانه‌ی اعتماد عمومی مردم شد. البته بعضی‌ها از روی کج‌فهمی انکار می‌کنند و می‌گویند رأی مردم ربطی به تأیید نظام ندارد؛ چرا آقاجان؛ وقتی در چارچوب نظام رأی می‌دهد یعنی آن را قبول می‌کند و آن را کارامد می‌داند و اعتماد می‌کند.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبرانقلاب: این‌جور نیست که قدرت‌های توطئه‌گر و متجاوز به یک حدی قانع باشند؛ یک حدی را مشخص می‌کنند، وقتی شما در آن حد عقب‌نشینی کردید، تازه یک حرف، ادعا و مطالبه جدید مطرح می‌کنند. شما را باز باهمان فشارها مجبور می‌کنند این مطالبه جدید را هم بهشان بدهید. ما این را در تعاملات چندسال اخیر مشاهده کردیم. انقلابیگری یعنی مسئولین کشور هدفشان را راضی کردن قدرت‌های مستکبر قرار ندهند. هدفشان را راضی کردن مردم، به‌کار گرفتن نیروهای داخلی، تقویت عناصر فعّال در داخل کشور قرار بدهند. این انقلابیگری است.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبرانقلاب: بعضی درمقابل شعارهای انقلاب، عنوان عقلانیت را مطرح میکنند؛کانه عقلانیت نقطه مقابل انقلابیگری است؛ این خطاست. عقلانیت واقعی در انقلابیگری است. عقلانیت در این نیست که انسان خود را بعد از رهاشدن از چنبره آمریکا مجددا نزدیک آنها کند؛ میگویند چالش با قدرتها هزینه دارد. بله اما سازش هم هزینه دارد. چالش اگر عقلایی باشد، هزینه اش بمراتب از هزینه سازش کمتر است.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبرانقلاب: ببینید وقاحت دشمن ما تا کجاست! رئیس‌جمهور آمریکا در یک نظام قبیله‌ای عقب‌مانده‌ی منحطِ محض در کنار رئیس قبیله می‌ایستد و رقص شمشیر می‌کند؛ آن‌وقت به ۴۰میلیون رأی ملت ایران در یک انتخابات آزاد ایراد می‌گیرد. دوسال و نیم است که شب و روز دارند یمن را بمباران می‌کنند؛ در مقابل ما دشمنانی با این وقاحت، از حقوق بشر اسم می‌آورند و جمهوری اسلامی را به‌خاطر حقوق بشر تحریم می‌کنند. وقاحت از این بالاتر!

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبر انقلاب: اصول امام تمام‌نشدنی است؛ بنابراین امروز هم شعار عدالت اجتماعی و اقتصادی، استقلال، آزادی، مردمسالاری، جداشدن از چنبره آمریکا برای جوانهای ما جذاب است. ما البته در برخی از این شعارها عقب هستیم؛ این را انکار نمیکنیم، اما همت و هدف و آرمان ما همین است.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبرانقلاب:دهه‌۶۰ یعنی دهه اول پیروزی انقلاب و دهه حیات بابرکت امام یک دهه مظلوم است؛ دهه تعیین‌کننده سرنوشت ایران و ایرانی، دهه فوق‌العاده مهم و درعین‌حال ناشناخته که اخیراً مورد تهاجم قرارمیگیرد؛ دهه۶۰ دهه خشن‌ترین تروریسم درکشور است؛ درطول چندسال هزاران نفر بوسیله تروریست‌ها به‌شهادت رسیدند. اما ملت ایران محکم ایستادند و برهمه اینها پیروز شدند. من توصیه میکنم به کسانی که راجع‌به دهه۶۰ قضاوت می‌کنند، جای شهید و جلاد عوض نشود. دردهه۶۰ تروریست‌ها و منافقین وپشتیبان‌های آنان باملت ایران جفاکردند.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبر انقلاب: بخشی از جذابیت امام مربوط به اصولی بود که امام ارائه می‌کرد. ازجمله‌ی چیزهایی که امام به مردم ارائه می‌کرد اسلام بود؛ اسلام ناب محمدی. اسلام ناب یعنی اسلامی که نه اسیر و پابند تحجر است، نه اسیر و پابند التقاط؛ این برای جوان مسلمان جذاب بود. ازجمله‌ی مبانی امام، «استقلال»، «آزادی»، «عدالت اجتماعی»، «عدالت اقتصادی» و «بیرون آمدن از چنبره‌ی سلطه‌ی آمریکا» بود. این‌ها مبانی امام بود.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبر انقلاب: امام یک جذابیت‌های شخصی داشت؛ یک جذابیت‌هایی در شعارهای امام وجود داشت؛ این جذابیت‌ها آن‌قدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوان‌ها وارد میدان کند. امام دارای یک شخصیت بسیار قوی و بسیار مستحکم بود. امام دارای صراحت بود، دارای صداقت بود. همه‌ی مخاطبان امام در گفته‌ی او احساس صداقت می‌کردند. امام ایمان و توکلش به خدای متعال در رفتار و گفتار او به‌طور مساوی نمایان بود.

۱۳۹۶-۳-۱۴رهبر انقلاب، امروز در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره): اگر یک حقیقتی بارها تکرار نشود و با جزئیات و خصوصیات ذکر نشود، گمان تحریف این حقیقت به‌مرور وجود دارد. اکثر شما می‌دانید که انگیزه‌هایی برای تحریف شخصیت امام و تحریف انقلاب که بزرگ‌ترین هنر امام بزرگوار بود وجود دارد. ما باید حقایقی را که در باب امام و در باب انقلاب گفتیم تکرار کنیم تا مجال تحریف را از تحریف‌کنندگان بگیریم.

۱۳۹۶-۳-۶رهبر انقلاب: در راه ایمان قوی باشید، صریح باشید، ثابت قدم باشید. بنده اصرار دارم که در زمینه ذکر مبانی اسلامی، آحاد ملت ایران و مسئولین کشور صریح باشند. صراحت لازم است. بعضی در فکر این هستند که یک دولت باید ارتباطات جهانی داشته باشد؛ بنده هم کاملاً معتقدم و تأیید میکنم اما منافاتی ندارد. میتوان با صراحت مبانی و اصول را گفت و پیش رفت و توفیق هم پیدا کرد.

۱۳۹۶-۳-۶رهبر انقلاب عصر امروز در محفل انس با قرآن: امروز یک‌عده انسان‌های نالایق سرنوشت برخی جوامع اسلامی را در دست گرفتند مثل دولت سعودی؛ به‌ظاهر معتقد به قرآنند اما به محتوای آن اعتقادی ندارند. اشداء مع المؤمنین و رحماء مع الکفارند؛ با کفار مأنوسند؛ خیال میکنند با دادن پول میتوانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند اما مثل گاو شیرده، شیرشان را میدوشند، وقتی شیر نداشتند ذبحشان میکنند.

۱۳۹۶-۳-۶رهبر انقلاب، عصر امروز در محفل انس با قرآن: عقب‌ماندگی‌های ما در زمینه‌ی انس با قرآن و بهره‌مندی از قرآن خیلی زیاد است؛ این نشست‌ها قدم‌های اول است. اگر در قرآن تدبر کردیم، پاسخ درست به سؤالات زندگی به ما داده خواهد شد.

۱۳۹۶-۳-۶رهبر انقلاب دوشنبه گذشته در دیدار اساتید موسسه امام صادق: به نظر من وسایل رسانه‌ای جدید هم یک فرصت است هم یک خطر؛ خطر از این جهت که ممکن است شبهه‌ها در ذهنها اثر بگذارد و اینها را منحرف کند. اما فرصت از دوجهت: یکی اینکه ما از شبهات موجود در ذهنها و دلها مطلع میشویم؛ فرصت دوم هم اینکه از همین طریق میتوانیم شبهات را برطرف کنیم. این تهدید دو فرصت همراهش دارد که باید حداکثر استفاده را از آن کرد.

۱۳۹۶-۳-۳رهبرانقلاب: ما اندیشه دفاع از هویت ملی و دینی و انقلابی را در عمل تجربه کردیم؛ بارها گفتیم خدای متعال انسان را در موانع کمک میکند؛ و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ جامعه‌ای که در جهت پیشرفت به سمت هدف والا حرکت می‌کند به‌طور طبیعی با موانع روبرو می‌شود. اگر ایمان در دل و عمل باشد کوه‌ها در مقابل انسان‌های قوی هموار می‌شود. هشت سال همه دنیا علیه ما جنگیدند اما بر همه این‌ها فائق شدیم؛ این مثل ماجرای حضرت ابراهیم برای «لیطمئن قلبی» است.

۱۳۹۶-۳-۳رهبر انقلاب عصر امروز در مراسم شب خاطره دفاع مقدس: نگذارید حادثه دفاع مقدس فراموش شود؛ کسانی برای ضعیف کردن این حقیقت در واقعیت زندگی و ذهن ما انگیزه دارند؛ همان کسانی که برای کشورهای اسلامی برنامه‌ریزی میکنند و به آنها ابلاغ میکنند و آنها هم قبول میکنند که مسئله جهاد و شهادت را از مجموعه کتابهای معارف دینی و مدارس و دانشگاه حذف کنند؛ همان انگیزه ها در داخل استمرار پیدا میکند. نباید غفلت کرد.

اردیبهشت ماه

۱۳۹۶-۲-۳۰پیام رهبر انقلاب در پی حضور حماسی و پرشکوه مردم در انتخابات: پیروز انتخابات، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی هستند/ آرامش، متانت و نجابت شرکت کنندگان، امنیت انتخابات را تضمین کرد/ دولت آینده، رعایت قشرهای ضعیف و برخورد با فساد را در صدر برنامه ها قرار دهد.

۱۳۹۶-۲-۲۹رهبر انقلاب صبح امروز پس از شرکت در انتخابات: مردم هرچه بیشتر در انتخابات شرکت کنند و هرچه زودتر پای صندوقها بیایند. معتقدم کار نیک را بایستی در اول وقت آن انجام داد؛ به تأخیر نباید انداخت. مردم انشاالله بادقت، باملاحظه، باشناخت در انتخابات شرکت کنند. این توصیه من به آحاد مردم است.

۱۳۹۶-۲-۲۷رهبر انقلاب: فضای آزادی را جمهوری اسلامی به ما داد؛ اگرچه بعضی ناسپاسی می‌کنند و از همین فضای آزاد استفاده می‌کنند و آزادی را نفی می‌کنند؛ این ناشکری است. در کشور بحمدالله فضای آزاد هست، فضای حضور مردم هست، فضای تأثیر رأی مردم در انتخاب رئیس‌جمهور و مدیران شهری هست؛ این خیلی باارزش است. ملت‌هایی که در منطقه‌ی ما دولت‌هایشان تحت‌الحمایه‌ی رژیم آمریکا هستند، حسرت انتخابات را می‌خورند؛ برایشان یک رؤیاست که وارد صحنه بشوند، چند نفر با هم بر سر ریاست اجرایی کشور رقابت کنند.

۱۳۹۶-۲-۲۷رهبر انقلاب: در انتخابات نامزدهای متعددی هستند؛ هرکدام حرف می‌زنند، نظر می‌دهند و هرکدام طرفدارانی دارند. یک نفر از این جمع بالاخره رأی می‌آورد اما برنده‌ی اصلی در این ماجرا -هرکس که رأی بیاورد- ملت ایران است. برنده‌ی اصلی نظام جمهوری اسلامی است.

۱۳۹۶-۲-۲۷رهبر انقلاب: انضباط مردم خیلی باارزش است؛ هم قبل از انتخابات، هم روز انتخابات و هم بعد از انتخابات. این انضباط و پایبندی مردم به نظم و قانون خیلی مهم است؛ این همان چیزی است که بسیاری از کشورها این را ندارند و ملت ما نشان می‌دهد که این را داراست و از تجربه‌های گذشته یاد گرفته است. ملت ایران تجربه کرده است که این انضباط چقدر به نفع اوست و بی‌انضباطی و بی‌قانونی چقدر برایش مضر است.

۱۳۹۶-۲-۲۷رهبر انقلاب: در بحث‌های انتخاباتی گاهی یک حرف‌هایی زده شد که شایسته‌ی ملت ایران نبود، لکن حضور ملت ایران همه‌ی این مسائل را حل خواهد کرد.

۱۳۹۶-۲-۲۷رهبر انقلاب: همه بدانند دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دستگاه‌های حافظ امنیت، به‌طور جدی مشغول کار هستند. هماهنگ هم دارند حرکت می‌کنند. با وجود این به این دستگاه‌های مورد اعتماد تأکید می‌کنم مراقب باشند که آراء مردم مأمون باشد و امانت آن حفظ شود. ممکن است در این بین کسانی بخواهند تخلف کنند لکن دستگاه‌ها بحمدالله مورد قبول و اعتماد هستند و البته باید مراقبت کنند. ملت ایران دشمن دارد؛ در مقابل دشمن چهره‌ی ملت باید حاکی از عزم و تصمیم راسخ و اعتماد به نفس و سکینه و آرامش باشد.

۱۳۹۶-۲-۲۷رهبر انقلاب: نگاه کنید به کشورهای منطقه، کجاست که ناامنی نباشد؟ در بین این مجموعه‌ی ناامن، جمهوری اسلامی با امنیت و آرامش مشغول تدارک انتخابات است/ دو روز به انتخابات بیشتر باقی نمانده است و بحمدالله محیط کشور، محیط آرام، همراه با آرامش و سکینه است؛ این خیلی ارزش دارد. انتخاباتی در یک کشور ۸۰میلیونی به راه می‌افتد، مردم با شور و شوق خود را آماده می‌کنند اما آرامش همه‌جا برقرار است. این را باید قدر دانست.

۱۳۹۶-۲-۲۷رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار اقشار مختلف مردم: جمهوری اسلامی با تجدید انتخابات‌ها در سال‌ها و دوره‌های معین حقیقتاً طراوت تازه‌ای پیدا می‌کند؛ خود را در دل‌ها و چشم‌های مردم دنیا به شکل جدید و برجسته‌ای مجسم می‌کند و نشان می‌دهد. این است که واقعاً روز انتخابات برای جمهوری اسلامی روز جشن و شادی و شور است.

۱۳۹۶-۲-۲۰رهبرانقلاب: مسئله‌ی امنیت و آرامش در انتخابات بسیار مهم است. مسئولان همه باید مراقبت کنند امنیت حفظ شود. اگر کسی بخواهد علیه امنیت کشور قیام کند، قطعاً با عکس‌العمل سخت مواجه خواهد شد. آن صهیونیست پول‌دار آمریکایی خبیث که گفت من گرجستان را با ۱۰میلیون دلار توانستم زیر و رو کنم، در سال ۸۸ هم با حماقت به این فکر افتاد که بر جمهوری اسلامی اثر بگذارد؛ با دیوار مستحکم اراده و عزم ملی برخورد کردند؛ امروز هم همین‌جور است. امنیت کشور باید محفوظ بماند. هرکسی از این راه تخطی کند قطعاًبداند سیلی خواهدخورد.

۱۳۹۶-۲-۲۰رهبر انقلاب: ما در انتخابات تازه‌کار نیستیم، ۳۸سال است که با انتخابات سر و کار داریم، ما در کار انتخابات مجربیم، می‌دانیم آن کسانی که در انتخابات طرف قضیه هستند و دخالت دارند، این‌ها ممکن است در چه محیط‌های فکری قرار بگیرند و چه دشمنی‌ها و چه وسوسه‌هایی به این‌ها رو می‌آورد.

۱۳۹۶-۲-۲۰رهبر انقلاب: به نامزدها توصیه می‌کنم در وعده‌های خود این نکات را حتماً رعایت کنند: یکی «مسائل اقتصادی» است؛ قاطعانه بگویند که می‌خواهند برای اقتصاد کشور تلاش کنند و معیشت مردم در درجه‌ی اول اهمیت است. نکته‌ی دیگر مسئله‌ی «عزت ملی و استقلال ملت ایران» است؛ ملت ایران یک ملت انقلابی است؛ عزت ملت باید حفظ شود. نکته‌ی سوم «امنیت ملی و آرامش ملی» است؛ سعی کنند گسل‌های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را تحریک نکنند؛ مراقب باشند؛ نامزدها به‌خاطر خطای در تشخیص، این گسل‌ها را به نفع دشمن تحریک نکنند.

۱۳۹۶-۲-۲۰رهبر انقلاب: هدف بلندمدت دشمن «تغییر اصل نظام اسلامی» است. یک روزی به‌صراحت می‌گفتند جمهوری اسلامی از بین برود؛ بعداً دیدند نمی‌توانند و به ضررشان تمام می‌شود، آمدند این را تعدیل کردند و گفتند تغییر رفتار جمهوری اسلامی. بنده همان‌وقت به مسئولان گفتم توجه داشته باشید، «تغییر رفتار» با «تغییر نظام» هیچ فرقی ندارد. تغییر رفتار یعنی راه اسلام و انقلاب و خط امام را می‌رفتیم، حالا زاویه بگیریم و کم‌کم در طرف مقابل قرار بگیریم. تغییر رفتار یعنی از بین بردن نظام اسلامی.

۱۳۹۶-۲-۲۰رهبر انقلاب: هدف میان‌مدت دشمن، مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم است؛ اینکه اقتصاد حرکت نکند و لنگ بماند، کار و تولید در کشور پایین باشد و بیکاری به‌عنوان یک بلا در کشور عمومیت پیدا کند تا مردم از جمهوری اسلامی به‌خاطر مشکلات معیشتی ناامید شوند.

۱۳۹۶-۲-۲۰رهبر انقلاب: هدف کوتاه‌مدت دشمن به‌هم زدن امنیت و ایجاد آشوب و فتنه در کشور است؛ هدف از بین بردن این افتخار بزرگ جمهوری اسلامی است. ما در یک منطقه‌ی پر از ناآرامی و یک دنیای پر از تشنج، توانسته‌ایم محیط امنی به‌وجود بیاوریم؛ این را می‌خواهند از ملت بگیرند. اگر برای برخورد با این مسئله‌ی ایجاد ناامنی و ایجاد فتنه آماده باشیم، قطعاً خواهیم توانست آن را خنثی کنیم.

۱۳۹۶-۲-۲۰رهبرانقلاب صبح امروز دردانشگاه امام حسین(ع): انتخابات هم میتواند مایه اعتلا و آبرو بشود هم میتواند مایه ضعف و سستی و مشکلات بشود. اگر مردم با نظم شرکت کنند، با اخلاق حرکت کنند، حدود اسلامی و قانون را رعایت کنند، این مایه عزت جمهوری اسلامی است. اگر قانون شکنی کنند، بداخلاقی کنند، اگر با حرفهای خود دشمن را به خود امیدوارکنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهدشد.

۱۳۹۶-۲-۱۹رهبر انقلاب صبح امروز در درس خارج فقه با اشاره به روز جوان: خدا به حق علی‌اکبر(ع) شما جوان‌ها را برای اسلام نگه دارد و ثابت‌قدم بدارد. جوان‌ها صراط مستقیم را می‌توانند بشناسند اما نگه‌داری آن سخت است. بعضی جوانی‌های خوبی داشتند،امان از پیری‌شان؛ این جوانی‌ها را سعی کنید نگه دارید. ثبات قدم و استقامت در راه صحیح یک چیز خوبی است.

۱۳۹۶-۲-۱۷رهبر انقلاب: اگر میخواهید این اقتدار و عظمت و مصونیت باقی بماند، باید در انتخابات شرکت کنید. مهم نیست به چه کسی رأی میدهیم، مهم این است که همه بیایند و باشند و نشان بدهند که حاضرند از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنند. اگر این حضور ادامه یابد، دشمن هرگز هیچ غلطی در مقابل کشور نخواهد توانست بکند.

۱۳۹۶-۲-۱۷رهبر انقلاب: آنچه برای منافع ملت به‌صورت فوری لازم است، حضور مردم است. حضور مردم دشمنان را از هیبت جمهوری اسلامی می‌ترساند. این هیبت ناشی از امثال حقیر نیست، به‌خاطر حضور مردم است. دولت‌ها تأثیری ندارند/ دشمن دشمن است. این دولت و آن دولت ندارد. آنچه مانع دشمنی می‌شود حضور مردم است.

۱۳۹۶-۲-۱۷رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار معلمان: این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مندم. باید مراقبت میکردند و نباید میگذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.

۱۳۹۶-۲-۱۶رهبر انقلاب در پی حادثه‌ی ناگوار انفجار معدن گلستان و درگذشت جمعی از معدنچیان پیامی صادر کردند: حادثه‌ی دلخراش و مصیبت‌بار معدن در گلستان که به جان باختن جمعی از کارگران زحمتکش و رنج‌دیده و گرفتاری جمعی دیگر از آن عزیزان انجامیده است، اینجانب را داغدار و مصیبت‌زده کرد. لازم است همه‌ اقدام‌های ممکن برای نجات گرفتاران انجام گیرد. حادثه بسیار تلخ است.

۱۳۹۶-۲-۱۳رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه یکشنبه (۱۰اردیبهشت): توانایی مدیریت و احراز مناصب مدیریتی یک نعمت است؛ امروز خدای متعال قدرت ایجاد، تغییر و تصحیح مسیر را به ما داده است؛ اگر این نعمت در جهت خدمت به مردم و هدایت جامعه به سمتی که مطلوب دین خداست به‌کار رفت، این شکر نعمت است؛ اگر در این جهت به‌کار نرفت این کفر نعمت است. گاهی این کفران نعمت‌ها قابل جبران هم نیست.

۱۳۹۶-۲-۱۰رهبر انقلاب: نقش کارگر، ستون فقرات اقتصاد است؛ نقش کارگر را باید به‌عنوان محور کار و اشتغال در کشور معرفی کرد/ اشتغال مسئله مهمی است برای کشور. الان در ایام انتخابات هم هستیم؛ هر کسی که در دولت آینده مسئول شود، بایستی از روز اول، همت خود را به مسئله اشتغال بگمارد. این چیزی نیست که تأخیر در آن جایز باشد/ اشتغال اگر تأمین بشود، آسیبهای اجتماعی هم کم خواهد شد.

۱۳۹۶-۲-۱۰رهبر انقلاب: من هرگز نمی‌گویم چه کسی را انتخاب کنید اما می‌گویم سر صندوق حاضر بشوید و رأی بدهید. هر کس کشور و امنیت را دوست دارد سر صندوق حاضر شود/ مسئولانی که انتخابات را برعهده دارند -در وزارت کشور، شورای نگهبان و صداوسیما- امانت مردم را حفظ کنند/ تکرار میکنم رأی مردم حق الناس است؛ اگر کسی تعرض کند، به حق الناس تعرض کرده.

۱۳۹۶-۲-۱۰رهبر انقلاب: به نامزدهای محترم عرض میکنم نیتهایتان را خدایی کنید؛ برای قدرت نباشد؛ برای خدمت باشد. برای خدمت به مردم بخصوص طبقات ضعیف وارد میدان مبارزه شوید/ شعارها را جوری انتخاب کنید که همه بدانند شما میخواهید از قشر ضعیف کشور حمایت کنید/ این را هم همه بدانند که ما جز با کار جهادی و انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم؛ کار فراوان و پرحجم و باکیفیت و انقلابی.

۱۳۹۶-۲-۱۰رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار کارگران: حضور مردم در انتخابات تعیین‌کننده است؛ اگر مردم حضور داشته باشند کشور در امنیت خواهدبود. انتخابات، امنیت ملی را تأمین میکند؛ گاهی میشنویم بعضی گفته‌اند وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا کردیم توانستیم سایه‌ی جنگ را از سر کشور رفع کنیم؛ نه، این حرفها درست نیست. آنچه سایه جنگ را در طول این سالهای متمادی از سر کشور رفع کرده، حضور مردم بوده است.

۱۳۹۶-۲-۷رهبر انقلاب، صبح امروز: قرآن را باید فهمید، ما از قرآن دوریم و از این دوری ما از قرآن دشمن دارد استفاده می‌کند و بی‌ایمانی و لاابالیگری و وابستگی به خود را در ما تزریق می‌کند. معارف قرآنی باید تبدیل بشود به گفتمان‌های عمومی در بین مردم. باید آن‌قدر تکرار بشود و کار بشود و درباره‌اش تحقیق بشود و شعرا و ادبا و هنرمندان کار کنند تا این‌ها بشود جزو واضحات و بینات جامعه‌ اسلامی.

۱۳۹۶-۲-۷رهبرانقلاب، صبح امروز در دیدار قاریان و حافظان قرآن: یکی از مفاهیم قرآنی که یک اصل است، کفر به طاغوت است؛ یعنی ما تمام عالم وجود را به دو قسمت تقسیم میکنیم: منطقه نفوذ طاغوت که باید به او کفر ورزید و منطقه نفوذ الله که بایدبه آن ایمان آورد. این معنایش استقلال و مرزبندی هویت ایمانی است تا بتواند مقابل هویت کفر، خود را حفظ کند و پیشرفت کند. امروز مشکل امت اسلام در تسلط فرهنگ، سیاست و اقتصاد غربی بر اوست.

۱۳۹۶-۲-۵رهبر انقلاب در دیدار به مناسبت عید مبعث: بعد از تشکیل جمهوری اسلامی که یک رشحه‌ای از رشحات حکومت نبوی در آن به‌وجود آمد، دشمنان جوامع بشری شروع کردند با آن چیزی که مایه‌ی رشد جوامع بشری است مبارزه کنند و آن «اسلام» است. چون اسلام می‌تواند جلوی ظلم علیه بشریت را بگیرد. امروز سررشته‌ی این دشمنی‌ها به‌دست آمریکا و صهیونیست‌ها است. امروز با جمهوری اسلامی بیش از جاهای دیگر مبارزه می‌کنند چون اسلام در ایران بارزتر است و جلوی مطامع آن‌ها را می‌گیرد.

۱۳۹۶-۲-۵رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار مسئولان نظام: من به همه‌ی این آقایان نامزدهای انتخابات این را عرض میکنم و قبلاً هم عرض کردم که تصمیم بگیرند و به مردم هم بگویند و در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ی اقتصادی، برای بازکردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملت خواهد بود.

فروردین ماه

۱۳۹۶-۱-۳۰رهبر انقلاب: اگر مسئولان یک کشور از اخم و تهدید دشمن بترسند، در را برای تجاوز او بازکردند. اگر کسی می‌خواهد بترسد، بترسد اما از طرف مردم نترسد. ملت ایستادند؛ اگر ایستاده نبودند اثری از ایران و ایرانی باقی نمی‌ماند. دشمن در مقابل نظامی که به مردم خود متصل است هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

۱۳۹۶-۱-۳۰رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار فرماندهان ارتش: همه باید قدر انتخابات را بدانند. انتخابات باید سالم، باامنیت و باگستردگی انجام بگیرد. ان‌شاالله به توفیق الهی و علی‌رغم دشمنان همین‌جور خواهد شد و یک انتخابات گسترده، بانشاط، باشور و شوق و سالم و همراه با امنیت اتفاق بیفتد. این برای کشور یک ذخیره خواهد بود و کشور را مصونیت خواهد داد.

۱۳۹۶-۱-۳۰رهبر انقلاب هم‌اکنون در دیدار فرماندهان ارتش: امروز تقویت اقتصادی، نقطه‌ی کلیدی و دارای اولویت کشور است.

۱۳۹۶-۱-۲۶پیام رهبر انقلاب درپی جاری شدن سیل در استانهای آذربایجان شرقی، غربی، کردستان و اردبیل: وظیفه فوری مسئولان ذیربط، کمک به آسیب دیدگان و کاستن از رنج و اندوه آنان است. لازم است هیچ تأخیر و سستی در ادای این وظیفه نشود.

۱۳۹۶-۱-۲۱رهبر انقلاب: امروز جبهه‌ی بزرگی از دشمنان خبیث در مقابل نظام اسلامی قرار دارند که هدف همه‌ی آن‌ها نابودی یا از درون تهی کردن جمهوری اسلامی است/ هرگونه تلاش برای زمین‌گیر کردن دشمن در تضعیف نظام، درواقع همان تقرب به درگاه الهی است/ هدف پیامبران از مجاهدت‌های مخلصانه، تشکیل نظام دینی و اقامه‌ی حق بود.

۱۳۹۶-۱-۲۱رهبر انقلاب، ظهر امروز در دیدار نوروزی مسئولان کشور: منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌ی داخلی و تولید را تعطیل می‌کند/ نگاه منفی به واردات، ناشی از نگاه مثبت به تولید داخل است؛ اگر تولید داخل راه نیفتد، اشتغال ایجاد نمی‌شود و نتیجه‌ی بیکاری، آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، فساد و مشکلات خانوادگی است.

۱۳۹۶-۱-۲۰رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروهای مسلح: اقدام آمریکایی‌ها در تهاجم به سوریه، اشتباه و خطایی راهبردی است و آن‌ها درحال تکرار خطای گذشتگان خود هستند/ جنایت، تجاوز و تعدی از آمریکایی‌ها برمی‌آید و در نقاط دیگر دنیا نیز این کارها را کرده‌اند اما آن‌ها جرئت چنین کاری را در کجا خواهند داشت؟/ جمهوری اسلامی با این‌گونه کارهای غلط از میدان به‌در نمی‌رود و در مقابل تهدیدها عقب نمی‌نشیند.

۱۳۹۶-۱-۲۰رهبر انقلاب، ظهر امروز در دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نظامی: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از تاکتیک‌های جنگ روانی، در مسئولان ضعف و تزلزل ایجاد، و احساس «نمی‌شود و نمی‌توانیم» را در آن‌ها القا کند/ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باید با توکل بر خدا و اعتماد به نفس، روزبه‌روز توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را افزایش دهند و کمبودها و خلأها را جبران کنند.

۱۳۹۶-۱-۱۹رهبر انقلاب: نظریّه‌پردازی خیلی مسئله‌ی مهمّی است؛ حکومت و نظام اجتماعی، بدون نظریّه امکان ندارد که به وجود بیاید یا باقی بماند یا رشد کند؛ [شهید صدر] آدم نظریّه‌پرداز بود؛ به نظر من شخصیّت آقای صدر، اگر نگوییم بی‌نظیر، حدّاقل یک شخصیّت کم‌نظیر بود.

۱۳۹۶-۱-۱۹رهبر انقلاب در دیدار اعضای پژوهشگاه شهید صدر: شهید صدر در نجف ارتباط تام و تمامی با امام نداشتند؛ ولیکن بمجرد اینکه انقلاب شد و امام آمدند ایران، ایشان به شاگردانش گفت ذوب بشوید در امام خمینی همچنان که او در اسلام ذوب شده؛ این خیلی فهمِ اوضاع لازم دارد که بفهمد مسئله‌ی انقلاب چیست. ما کسانی را داریم که تا امروز که قریب چهل سال از انقلاب میگذرد، هنوز درست نفهمیده‌اند این انقلاب چه بود و چه شد.

۱۳۹۶-۱-۱رهبر انقلاب، عصر امروز: درباره‌ی انتخابات پیش رو، آنچه برای این حقیر مهم است در درجه‌ی اول، شرکت عمومی در انتخابات است/ در امر انتخابات مرّ قانون باید عمل بشود؛ نتیجه‌ی انتخابات ملت هرچه که شد این معتبر و قانون است/ بنده در انتخابات‌ها دخالت نمی‌کنم، یک جا فقط بنده دخالت می‌کنم و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی و انتخاب مردم بایستند و با مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشکنند.

۱۳۹۶-۱-۱رهبر انقلاب، عصر امروز: مسئله‌ی تولید داخلی و جلوگیری از قاچاق خیلی مهم است. واردات کالاهایی که در داخل به اندازه‌ی کافی تولید می‌شود، باید حرام قانونی و شرعی شمرده شود/ برخی اجناس اساسی در داخل قابلیت تولید دارد اما وارد می‌شود؛ این مایه‌ی شرمندگی است/ با باندهای قاچاق باید مبارزه شود. باید ابزار نظارت و برخورد با این موضوع خریده و حتی وارد شود.

۱۳۹۶-۱-۱رهبر انقلاب، عصر امروز: آنچه امروز مشهود است، خلأهای اقتصادی است. بیکاری جوانان تحصیلکرده یک حفره است که باید آن را رفع کرد. ما از وضع مردم در بخش‌های مختلف کشور مطلع می‌شویم که ازلحاظ معیشت دچار مشکل هستند؛ صاحب‌نظران اقتصادی، مشکل عمده را در رکود و بیکاری می‌بینند، حق هم با آنهاست/ توصیه و مطالبه‌ی بنده، تکیه بر تولید داخلی است. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق دهیم، اشتغال به وجود می‌آید و بیکاری جوانان کاهش خواهد یافت.

۱۳۹۶-۱-۱رهبرانقلاب، عصرامروز درحرم رضوی: خدمات جمهوری اسلامی به ایران و ملت ایران، برجسته وفوق العاده است؛ بله، ضعفهایی وجود دارد که مربوط به ما و مدیریتهای ماست/ ما هرجا یک مدیریت انقلابی فعال و پرتحرک داشتیم، کار پیش رفته و هرجا مدیریتهای ضعیف،بی حال، ناامید، غیرانقلابی و بی تحرک داشتیم کارها متوقف مانده یا به انحراف رفته/ اگر مدیریتها، متدین، انقلابی و کارآمد باشد همه مشکلات کشور حل خواهدشد.