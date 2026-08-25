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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

موسوی: دولت در کنار خانواده شهدا است

موسوی: دولت در کنار خانواده شهدا است

ایلام - معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: دولت در کنار خانواده شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر سه شنبه در ادامه برنامه‌های سفر به استان ایلام، با خانواده معظم شهید «حمیدرضا رجبی» از شهدای جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به‌ویژه شهدای عملیات رمضان مورد تجلیل قرار گرفت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت پاسداشت جایگاه آنان و پیگیری مسائل و مطالبات جامعه ایثارگری تأکید کرد.

وی همچنین از صبر، استقامت و همراهی خانواده شهید حمیدرضا رجبی قدردانی کرد.

کد مطلب 6927147

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