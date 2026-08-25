به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حمید رفیعی پیش از ظهر سه شنیه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی که در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ توفیق دیدار با رهبر معظم انقلاب نصیب جمعی از مدیران کل مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی شد و این آخرین دیداری بود که در محضر شهید بزرگوار داشتم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در آن دیدار با اشاره به آیه «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ» فرمودند مبلغ کسی است که از خدا بترسد و از حوادث و موانع مسیر هراسی نداشته باشد. همان روز با خود عهد کردم که این فرمایش را سرلوحه کارم قرار دهم و در امر تبلیغ جز خدا را نبینم.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: در دیدار دیگری، رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مقابله با جبهه دشمن فرمودند که در برابر جبهه دشمن باید جبهه تشکیل دهیم؛ بر همین اساس، پس از خدا ترسی و بی‌توجهی به موانع، تشکیل جبهه فرهنگی و تقویت شبکه‌های مردمی را در دستور کار قرار دادم.

رفیعی با بیان اینکه مجموعه‌های مردمی محور اصلی اقدامات انجام‌شده در دوران مسئولیت وی بودند، گفت: ما در سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر نقش بسترساز داشتیم و بخش عمده اقدامات و فعالیت‌ها توسط مجموعه‌های مردمی انجام شد.

وی «جهاد تبیین» را یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در این دوره دانست و افزود: چهار موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت که جهاد تبیین به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل، «زندگی با آیه‌ها» با محوریت بهره‌مندی از محتوای قرآنی و همچنین توجه ویژه به دو مخاطب مهم و اولویت‌دار مورد تأکید رهبر معظم انقلاب یعنی نوجوانان و بانوان از جمله این محورها بود.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به تلاش برای ایجاد فضایی برای هم‌افزایی فعالان فرهنگی اظهار کرد: زمانی رهبر معظم انقلاب از حسینیه ارشاد به عنوان بستری برای اندیشه‌ورزی و تبادل آرا یاد کردند. تلاش ما این بود که سازمان تبلیغات اسلامی نیز به محلی برای حضور دغدغه‌مندان عرصه تبیین و کسانی تبدیل شود که می‌خواهند برای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان تصریح کرد: با وجود فعالیت‌های صورت‌گرفته، همچنان کارهای انجام‌نشده و ظرفیت‌های فراوانی در حوزه تبلیغ اصیل، گروه‌های جهادی، قرآن و حفظ قرآن کریم و همچنین رسانه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی خراسان شمالی خطاب به مدیرکل جدید این مجموعه گفت: در خدمت حجت‌الاسلام والمسلمین هدایتی خواهم بود و امیدوارم با هدایت و مدیریت وی، این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

حجت‌الاسلام رفیعی در پایان از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، معاونان و مدیران ستادی، مسئولان استانی و به‌ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، قدردانی کرد و گفت: مهم‌ترین دستاورد این دوره، فعالیت و حضور مجموعه‌های مردمی بود و نه صرفاً افزایش اعتبارات یا اجرای پروژه‌ها؛ چراکه وظیفه ما خدمت‌رسانی و فراهم کردن بستر برای فعالیت مردم است و کارهای انجام‌نشده همچنان بیش از اقدامات انجام‌شده است.