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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

عراقچی درگذشت رئیس دفتر نمایندگی وزارتخارجه در گلستان را تسلیت گفت

عراقچی درگذشت رئیس دفتر نمایندگی وزارتخارجه در گلستان را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه درگذشت رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در پی درگذشت رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان در پیامی نوشت: درگذشت تأسف‌بار زنده‌یاد ذوالفقار امیرشاهی، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان گلستان، پس از سپری کردن یک دوره بیماری موجب تألم و تأثر شد. آن مرحوم در سالهای پربرکت خدمت خود در دستگاه دیپلماسی کشور، با برخورداری از دانش، تجربه و منش حرفه‌ای، منشأ خدمات ارزنده‌ای بود.

زنده‌یاد امیرشاهی در سالهای پایانی خدمت، با برعهده گرفتن مسئولیت ریاست دفتر استانی وزارت خارجه در استان گلستان، با حضور مؤثر و تلاش مستمر به مأموریتهای محوله به‌ویژه در حوزه دیپلماسی استانی پرداخت. بی‌تردید یاد و خاطره تلاشهای صادقانه و ارزشمند آن مرحوم در مسیر خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران در خاطر همه همکاران باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، فقدان این همکار خدوم و دیپلمات پرتلاش را به ایشان، همکاران، دوستان و خانواده بزرگ وزارت امور خارجه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

کد مطلب 6927132
نفیسه عبدالهی

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